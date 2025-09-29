Учёные объяснили, какие анализы не обязательно сдавать натощак

Почему кровь для анализа берут из безымянного пальца, зачем её сдавать натощак и что видит врач, когда смотрит глазное дно? Разобрали пять интересных фактов о диагностических процедурах.

Почему именно из безымянного пальца

Брать капиллярную кровь из четвёртого пальца нерабочей руки — общемировая практика. Такая рекомендация прописана и в отечественных, и в зарубежных руководствах. Выбор сделан методом исключения. Из-за анатомических особенностей другие пальцы для этой процедуры подходят плохо.

Через большой палец проходит крупная артерия, поэтому пульсация в нём сильнее, чем в других пальцах. Это может помешать забору крови. У мизинца не такая мясистая подушечка, поэтому при проколе есть риск повредить глубокие ткани и кость. Кроме того, большой палец и мизинец напрямую соединяются с внутренними оболочками кисти. Поэтому в случае заражения (а любое повреждение кожи может стать входными воротами для микробов) инфекция быстро распространится на всю ладонь. Указательный палец — самый активный и чувствительный из всех, поэтому прокол будет больнее. Кроме того, на нём часто бывают мозоли и шрамы.

Остаются средний и безымянный пальцы. Брать кровь из третьего допустимо, но предпочтительнее четвёртый. Он менее чувствителен и не так активен, поэтому заживает быстрее.

Мужская матка и кошачье обоняние у людей: 5 фактов о человеческом теле

Можно ли есть перед анализами?

Приём пищи влияет на многие показатели, например глюкозу, инсулин, С-пептид. Однако не все анализы чувствительны к еде. Показатели функции почек, печени и щитовидной железы, тесты на антитела и аллергопробы одинаковы до и после еды. Достаточно выдержать несколько часов.

Также лёгкий перекус сильно не влияет на общий анализ крови, а вот биохимический анализ нужно сдавать строго натощак. Кроме еды серьёзно исказить результаты могут алкоголь и курение. Поэтому за 8–12 часов до сдачи анализа лучше отказаться от спиртного и сигарет.

Что видно при осмотре глазного дна?

Глазное дно — это внутренняя задняя поверхность глаза, через которую проходят кровеносные сосуды. Также здесь находится зрительный нерв, который передаёт информацию в мозг.

Когда врач осматривает глазное дно (проводит офтальмоскопию), он оценивает состояние всех органов, лежащих во внутренней части глазного яблока: сетчатки, кровеносных сосудов, диска зрительного нерва и стекловидного тела. Для проверки используют специальный прибор — офтальмоскоп. По большому счёту это фонарик с разными оптическими модификациями. Офтальмоскоп подсвечивает глазное дно так, что врачу видно его внутренние структуры.

© pikisuperstar/Freepik

Во время осмотра можно обнаружить признаки болезней, не связанных с глазами. Например, пятна в виде комочков ваты бывают на фоне артериальной гипертензии, сахарного диабета или тяжёлой анемии, а кровоизлияние с бледным центром часто говорит о бактериальном эндокардите (воспалении внутренней оболочки сердца). Поэтому на проверку глазного дна врач может направить, даже если у пациента нет жалоб на зрение.

Почему инструмент для гинекологического осмотра называется зеркалом, если в нём нет зеркал?

Гинекологическое зеркало внешне похоже на клюв утки. Инструмент раздвигает стенки влагалища и позволяет врачу оценить шейку матки. Зеркал там действительно нет.

Русское название — это калька с латинского, в котором инструмент называется speculum vaginalis, дословно — влагалищное зеркало. Однако в медицине словом speculum обозначают не только зеркало, а любой инструмент, который даёт доступ к частям тела. Например, риноскоп для осмотра носовой полости называется nasal speculum.

Зачем лору диск на лбу?

Это налобный рефлектор, или отоларингологическое налобное зеркало. Оно отражает свет без тени и фокусирует его на объекте. Так врачу проще осмотреть ухо, горло и нос пациента, а руки при этом остаются свободными.

© Zinkevych/iStock.com

Рефлектор придумали ещё в XIX веке, но используют до сих пор. Есть современные модели медицинских осветительных приборов, которые выглядят как обычный фонарик, но принцип действия у них такой же.

Названы 4 органа, после удаления которых можно жить полноценно

Главное

Кровь для анализа берут именно из безымянного пальца, потому что другие не подходят для этой процедуры. Безымянный палец меньше других участвует в быту и не такой чувствительный. Не все анализы нужно сдавать натощак. Показатели щитовидной железы, например, не меняются до и после еды. При осмотре глазного дна видны внутренние структуры глазного яблока. Метод применяют не только в офтальмологии — например, по состоянию глазного дна можно заподозрить болезни сердца. Диск на лбу у лора называется рефлектором и нужен для осмотра горла, ушей и носа. Он помогает освещать нужный участок без тени. В гинекологическом зеркале нет зеркал. Инструмент так называется по аналогии с латинским вариантом, но слово speculum в широком смысле значит не только зеркало, но и то, что даёт доступ для осмотра.

Важные исследования