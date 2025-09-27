Названа главная причина, по которой обязательно нужно есть суп

Учёные также выяснили, как нехватка воды влияет на стресс, газировка вызывает депрессию, а яблочный уксус помогает похудеть.

Недостаток воды усиливает стресс

Группа учёных из Великобритании и Франции выяснила, что люди, которые пьют мало жидкости, острее реагируют на стресс. В их крови больше кортизола — главного гормона стресса. Работа опубликована в Journal of Applied Physiology.

В исследовании приняли участие здоровые добровольцы, которых разделили на группы по уровню потребления жидкости. После стандартного стресс-теста в крови людей с низким уровнем гидратации отмечали более высокие уровни кортизола.

При высоком уровне кортизола:

нарушается суточный ритм;

ухудшается работа иммунной системы;

замедляется обмен веществ;

повышается уровень воспаления.

Авторы подчёркивают, что исследование пока указывает лишь корреляцию, а не прямую причинно-следственную связь. Однако результаты ещё раз говорят о том, насколько важно пить достаточно жидкости.

Капустный суп снизил уровень сахара в крови

Австралийские учёные обнаружили, что употребление супов из разных видов капусты помогает снизить уровень сахара.

Сахароснижающий эффект таких супов оказался сильнее, чем первых блюд из моркови, тыквы или картофеля. Работа опубликована в Diabetes, Obesity and Metabolism.

В исследовании приняли участие пожилые добровольцы. Каждый день они получали по 600 мл овощного супа — либо из крестоцветных (разные виды капусты), либо из корнеплодов и тыквы. Участники носили датчики постоянного мониторинга глюкозы, чтобы фиксировать изменения уровня сахара каждые 15 минут.

Результаты показали, что у «крестоцветной» группы уровень глюкозы был ниже, а колебания сахара в целом были стабильнее. Авторы связывают пользу крестоцветных с высоким содержанием полифенолов, витамина К, нитратов и веществ вроде сульфорафана, которые улучшают чувствительность к инсулину и снижают воспаление. Таким образом, включение в рацион капусты или брокколи поможет улучшить показатели обмена веществ.

Газировку связали с депрессией

Учёные из Немецкого центра диабетических исследований (DZD) выяснили, что регулярное употребление сладких газированных напитков повышает риск депрессии, особенно у женщин. Результаты опубликованы в JAMA Psychiatry.

Выяснилось, что частое потребление газировки у женщин повышает вероятность депрессии на 17%. Кроме того, симптомы заболевания при этом были тяжелее.

По мнению учёных, реакция связана с особенностями микробиома кишечника. У таких женщин в кишечнике превалировали бактерии рода Eggerthella (которых ранее уже связывали с депрессивными расстройствами).

Газировка нарушает баланс микробиома не только за счёт сахаров (глюкозы и фруктозы), но и за счёт консервантов и искусственных подсластителей. Это приводит к снижению выработки защитных короткоцепочечных жирных кислот и росту бактерий, вызывающих воспаление нервной системы (что и приводит к депрессии). Интересно, что у мужчин такой связи не выявили. Скорее всего, дело в гормональных различиях. Однако это ещё предстоит выяснить.

«Зожный» тренд соцсетей подрывает уверенность в себе

Исследователи из Германии проверили, как разные типы контента о еде в соцсетях влияют на настроение и отношение к своему телу у женщин. Работа опубликована в Frontiers in Psychology.

В исследовании приняли участие студентки, которых разделили на две группы. Одни просматривали контент с высококалорийной вкусной едой (#foodporn), а другие — только здоровую еду (#healthyfood, #healthylifestyle).

Оказалось, что картинки со вкусной едой снижали негативные эмоции и поднимали настроение. А вот у девушек, просматривающих «зожную» пищу, появились признаки снижения удовлетворённости телом. Примечательно, что в этих публикациях не было фото людей, а только еда, но даже она вызывала неудовлетворённость собой.

После просмотра контента обе группы чаще тянулись к калорийным перекусам, чем к фруктам или овощам. При этом предрасположенность к орторексии (навязчивому стремлению к правильному питанию) не усиливала эффект «зожных» постов (хотя именно этот риск исследователи предполагали изначально).

Учёные определили количество яблочного уксуса, от которого можно похудеть

Метаанализ рандомизированных клинических исследований показал, что регулярное употребление яблочного уксуса способствует снижению веса. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Учёные проанализировали данные 10 исследований, включавших 861 участника. Оказалось, что добавление в рацион яблочного уксуса (от 5 до 30 мл в день в течение 4–12 недель) приводит к заметному снижению веса — в среднем на 7,5 кг — и уменьшению ИМТ на 2 кг/м². Лучший эффект наблюдался при приёме 30 мл в день. У людей с диабетом также отмечали сокращение окружности талии примерно на 3 см.

Исследователи объясняют это следующими свойствами яблочного уксуса:

замедление опорожнения желудка;

усиление чувства насыщения;

улучшение обмена глюкозы и липидов;

положительное влияние на кишечный микробиом.

При этом учёные отмечают, что большинство проанализированных исследований были короткими, а часть — с методологическими ограничениями. Чтобы подтвердить долгосрочную эффективность и безопасность, необходимы более масштабные клинические испытания.

Главное

Недостаток воды усиливает стрессовую реакцию организма, повышая уровень кортизола. Австралийские исследователи выяснили, что супы из капусты и брокколи снижают уровень сахара в крови. Учёные из Германии связали регулярное употребление газировки с повышенным риском депрессии у женщин.

Метаанализ подтвердил, что яблочный уксус способствует снижению веса. А контент со здоровой едой в соцсетях ухудшает настроение и снижает самооценку.

