Россиянам рассказали, какой градусник выбрать

Температура тела — один из важнейших показателей здоровья. Даже незначительные колебания могут быть как вариантом нормы, так и сигналом о начале болезни. Разобрались, что влияет на точность измерения и какой термометр выбрать, чтобы доверять результату.

Как работает терморегуляция

Терморегуляция — это то, как организм поддерживает температуру тела на нужном уровне. У здорового человека температура внутри тела держится примерно на отметке 37 °C (допускается небольшое отклонение ±0,5 °C). При таких значениях все процессы в организме работают нормально.

«Датчики» температуры находятся в особой области мозга — гипоталамусе. Они получают информацию от нервных клеток — терморецепторов. Когда температура тела меняется, эти рецепторы посылают сигнал в гипоталамус. Если становится холодно, организм реагирует сужением сосудов, чтобы сократить потерю тепла, и запускает дрожь — быстрые мышечные сокращения, которые вырабатывают дополнительную энергию. Если жарко, наоборот, сосуды расширяются, усиливается потоотделение, и за счёт испарения влаги организм охлаждается.

В разных частях тела температура различается: внутренняя выше и стабильнее, а температура кожи ниже и более изменчива. Как правило, самая низкая температура тела в 4 часа утра, а самая высокая — в 6 часов вечера.

Для взрослых людей в возрасте от 18 до 65 лет нормальная температура тела колеблется примерно от 36,4 °C до 37,6 °C. У пожилых людей старше 65 лет она обычно немного ниже — от 35,8 °C до 36,9 °C.

С возрастом температура тела снижается. Поэтому у пожилых людей часто нет значительного повышения при инфекционных заболеваниях. Примерно у 30% людей температура не поднимается даже при тяжёлой инфекции. Гипотиреоз, или недостаточная активность щитовидной железы, также может замедлять обмен веществ, что приводит к снижению температуры тела.

Почему поднимается температура

Защитная реакция на инфекции

Чаще всего повышение температуры связано с вирусами и бактериями — именно тогда запускается лихорадка, один из основных защитных механизмов организма. Когда патогены попали в кровь, выделяются особые вещества — пирогены, которые стимулируют иммунные клетки вырабатывать цитокины. Эти сигнальные молекулы достигают гипоталамуса и «перенастраивают» его на более высокий уровень, например с привычных 37 °C до 38–39 °C. Пока тело не нагрелось до этой отметки, возникает ощущение холода, сужаются сосуды и появляется дрожь — так организм вырабатывает дополнительное тепло. Повышенная температура замедляет размножение патогенов и одновременно активирует иммунитет, чтобы быстрее справиться с инфекцией.

Неинфекционные причины

Перегрев. Если долго находиться на солнце или в душном помещении, организм может не справиться с отведением тепла.

Если долго находиться на солнце или в душном помещении, организм может не справиться с отведением тепла. Стресс. Сильные эмоции, волнение перед экзаменом или важной встречей могут вызвать кратковременный подъём температуры — это реакция нервной системы.

Сильные эмоции, волнение перед экзаменом или важной встречей могут вызвать кратковременный подъём температуры — это реакция нервной системы. Физическая нагрузка. После тренировки или интенсивной физической активности температура может слегка повыситься.

После тренировки или интенсивной физической активности температура может слегка повыситься. Гормональные колебания. У женщин температура немного повышается во второй фазе цикла — это естественно и связано с действием гормона прогестерона.

У женщин температура немного повышается во второй фазе цикла — это естественно и связано с действием гормона прогестерона. Избыток гормонов щитовидной железы. При гипертиреозе ускоряется обмен веществ, что может приводить к повышению температуры.

Как измерять температуру правильно

Перед измерением температуры тела нужно подождать не менее часа после интенсивных физических нагрузок или горячей ванны/душа. А после курения, еды, горячей или холодной жидкости — 20–30 минут.

не менее часа интенсивных физических нагрузок или горячей ванны/душа. А после курения, еды, горячей или холодной жидкости — Подождите не меньше шести часов после приёма лекарств, которые могут снизить температуру, таких как парацетамол, ибупрофен или аспирин.

после приёма которые могут снизить температуру, таких как парацетамол, ибупрофен или аспирин. Убедитесь, что подмышечная впадина сухая. Если есть пот, аккуратно вытрите кожу. Влажность может исказить показания. Обеспечьте плотное прилегание. Поместите термометр глубоко в центр подмышки. Плотно прижмите руку к телу (плечо и локоть прижаты), чтобы полностью закрыть подмышечную впадину и исключить попадание воздуха.

Поместите термометр глубоко в центр подмышки. Плотно прижмите руку к телу (плечо и локоть прижаты), чтобы полностью закрыть подмышечную впадину и Соблюдайте время измерения. Для стеклянного термометра в подмышечной впадине обычно нужно не менее 10 минут. Электронный термометр нужно держать ещё 2–3 минуты после звукового сигнала, чтобы получить наиболее точный результат. Звуковой сигнал часто означает, что скорость роста температуры замедлилась, но не всегда — что измерение завершено.

Разные типы термометров: какой выбрать

Стеклянный градусник — самая привычная модель. Он может быть ртутным, спиртовым или галинстановым (внутри сплав галлия, индия и олова). Постепенно ртутные варианты уходят из использования из-за их опасности, хотя именно они долго считались самыми точными. Основным недостатком остаётся долгое время измерения, а у галинстановых термометров сложно сбить показания до исходного уровня.

— самая привычная модель. Он может быть ртутным, спиртовым или галинстановым (внутри сплав галлия, индия и олова). Постепенно ртутные варианты уходят из использования из-за их опасности, хотя именно они долго считались самыми точными. Основным недостатком остаётся долгое время измерения, а у галинстановых термометров показания до исходного уровня. Электронный градусник — это пластиковый корпус с дисплеем и термочувствительным наконечником. Он измеряет температуру за 3–5 минут, а результат выводится на экран и сопровождается звуковым сигналом. У некоторых устройств есть память, способная сохранять до 25 последних результатов. Недостатки — цена и точность показаний, которая снижается, если термометр неплотно прилегает к телу.

— это пластиковый корпус с дисплеем и термочувствительным наконечником. Он измеряет температуру за а результат выводится на экран и сопровождается звуковым сигналом. У некоторых устройств есть память, способная сохранять до 25 последних результатов. Недостатки — цена и показаний, которая если термометр Инфракрасный бесконтактный термометр. В таких используется инфракрасный сканер для измерений без прямого контакта с кожей. Чтобы измерить температуру, нужно поднести сканер к телу на расстояние нескольких сантиметров. Это самые простые в использовании термометры, но они могут давать неточные результаты.

Главное

Температура тела — важный показатель здоровья, на который влияют инфекции, перегрев, стресс, физическая нагрузка и гормональные изменения. У взрослого человека нормой считаются значения от 36,4 °C до 37,6 °C. У пожилых — немного ниже. Для точного результата измерять температуру нужно правильно: подождать после еды, физической активности или приёма жаропонижающих, убедиться, что подмышка сухая, и соблюдать время измерения. Есть разные виды термометров. Стеклянные — спиртовые и галинстановые — безопасные и точные, но требуют больше времени для измерения. Электронные — удобные, есть память, но дороже и чувствительны к неплотному прилеганию. Инфракрасные — самые быстрые и бесконтактные, но могут давать погрешность.

