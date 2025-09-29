Эти 7 лекарств убьют вас, если запивать их алкоголем

Даже один бокал может усилить побочные эффекты, сорвать лечение и повысить риск передозировки. По оценкам Национального института по изучению алкоголя и алкоголизма (NIAAA), около 40% взрослых принимают лекарства, которые могут взаимодействовать с алкоголем. Разобрались, какие сочетания особенно опасны и почему.

© Freepik

Как алкоголь взаимодействует с лекарствами

Учёные выделяют три основных механизма:

Алкоголь меняет метаболизм препаратов. Он может ускорять или замедлять их распад, из-за чего концентрация лекарства в крови падает или, наоборот, становится опасно высокой.

Он может ускорять или замедлять их распад, из-за чего концентрация лекарства в крови падает или, наоборот, становится Лекарства влияют на метаболизм алкоголя. В этом случае уровень этанола в крови дольше остаётся высоким, это усиливает его токсичность.

В этом случае уровень этанола в крови дольше остаётся высоким, это Алкоголь и препараты действуют на одни и те же системы. Эффект может быть не просто суммированным, а синергическим, например сильнее угнетает дыхание и работу мозга, чем каждое вещество по отдельности.

Особенно уязвимы пожилые: их организм перерабатывает этанол медленнее, а схема лечения часто включает несколько препаратов. Женщины тоже в группе риска — из-за особенностей обмена веществ алкоголь действует на них сильнее.

Самые опасные сочетания

Опиоиды и бензодиазепины

Эти препараты замедляют дыхание и работу мозга. В сочетании с алкоголем риск резко возрастает: может наступить кома или смерть даже при терапевтических дозах. Алкоголь участвует примерно в каждой пятой смерти, связанной с передозировкой опиоидов или бензодиазепинов.

Снотворные

Золпидем, залеплон и эзопиклон сами по себе могут вызывать провалы в памяти и нарушения координации. Алкоголь усиливает эти эффекты и повышает риск падений и передозировки.

Антидепрессанты и психотропные средства

Алкоголь снижает эффективность лечения депрессии, вызывает сонливость и головокружение. Особая группа — ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО). Эти лекарства блокируют фермент, расщепляющий тирамин, — вещество, которое содержится в красном вине, пиве, сырах и копчёностях. Если совместить ИМАО с алкоголем или продуктами, богатыми тирамином, может произойти резкий подъём давления вплоть до гипертонического криза. У людей с депрессией алкоголь также дополнительно повышает риск суицидальных мыслей.

Антигистаминные и антипсихотики

Алкоголь усиливает седативный эффект этих препаратов: вызывает сонливость, замедляет реакцию и снижает концентрацию. В результате растёт риск падений и дорожно-транспортных происшествий. В комбинации с антипсихотиками возможны судороги и опасные изменения давления и сердечного ритма.

Анальгетики

НПВС (ибупрофен, аспирин, напроксен): с алкоголем повышают риск желудочно-кишечных кровотечений. Даже одна порция алкоголя в день повышает вероятность кровотечения на 37%.

с алкоголем повышают риск желудочно-кишечных кровотечений. Даже одна порция алкоголя в день повышает вероятность кровотечения на 37%. Парацетамол: приём на фоне алкоголя повышает риск тяжёлого повреждения печени.

Антикоагулянты и сердечно-сосудистые препараты

Алкоголь усиливает риск кровотечений при лечении варфарином. В сочетании с некоторыми препаратами для сердца (например, верапамилом) уровень алкоголя в крови может дольше оставаться высоким, а с бета-блокаторами (пропранололом) повышается риск резкого падения давления и головокружений.

Антибиотики

Алкоголь снижает их эффективность (например, эритромицина, доксициклина), а в комбинации с метронидазолом или цефалоспоринами может вызвать «дисульфирамоподобную реакцию» — резкое покраснение, тошноту, рвоту, тахикардию и падение давления.

Секс, насилие и болтовня — как алкоголь меняет поведение

Что можно сделать

Читайте инструкцию. Если в аннотации указано предупреждение о несовместимости с алкоголем, лучше отказаться даже от небольших доз.

Если в аннотации указано предупреждение о несовместимости с алкоголем, лучше отказаться даже от небольших доз. Обсуждайте с врачом. Если планируется курс терапии и при этом возможны застолья, уточните, безопасно ли сочетание.

Если планируется курс терапии и при этом возможны застолья, уточните, безопасно ли сочетание. Будьте особенно осторожны с седативными средствами и обезболивающими. Даже минимальные дозы алкоголя в комбинации с опиоидами, бензодиазепинами или парацетамолом могут вызвать тяжёлые последствия.

с седативными средствами и обезболивающими. Даже минимальные дозы алкоголя в комбинации с опиоидами, бензодиазепинами или парацетамолом могут вызвать тяжёлые последствия. Учтите возраст и пол. У женщин и пожилых людей алкоголь дольше остаётся в организме и сильнее влияет на метаболизм лекарств.

Самый безопасный вариант во время лечения — полный отказ от алкоголя.

Учёные подсчитали, сколько минут жизни стоят сигарета, алкоголь и улыбка

Главное

Алкоголь может менять действие лекарств, усиливать побочные эффекты и превращать обычный курс терапии в угрозу для жизни. Особенно опасны комбинации с опиоидами, бензодиазепинами, снотворными, антидепрессантами, антипсихотиками, обезболивающими, антикоагулянтами и антибиотиками: они повышают риск передозировки, кровотечений, повреждения печени, падений и ДТП. Женщины и пожилые люди подвержены большему риску. Самое надёжное правило во время лечения — полный отказ от алкоголя или консультация с врачом о допустимых сочетаниях.

Важные исследования