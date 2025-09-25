Пожилые люди могут вернуть себе здоровье за 3 года
Сотрудники Университета Торонто в Канаде выяснили, что в зрелом возрасте можно добиться высоких показателей социального и медицинского благополучия. Причём это актуально даже для пациентов с хроническими заболеваниями.
Авторы статьи изучил данные более 8 000 человек старше 60 лет. Затем наблюдали за ними и отмечали факторы, которые сильнее всего повышали уровень их удовлетворённости жизнью и здоровьем. Результаты исследования в журнале PLOS One.
Благополучие оценивали по нескольким факторам:
Физическое здоровье: жизнь без болей, когнитивных нарушений и ограничений в повседневной жизни.
Психологическая и эмоциональная стабильность: жизнь без серьёзных психических расстройств и депрессии.
Социальное благополучие: социальная поддержка и контакты с другими людьми.
Самооценка: адекватное восприятие процесса старения.
В начале исследования уровень благополучия испытуемых был низким. Однако через три года примерно четверть из них смогла повысить его до оптимального. Исследователи обратили внимание, что вернуть себе физическое и эмоциональное здоровье смогли те, кто:
- состоял в браке,
- был физически активен;
- не страдал ожирением;
- не курил;
- имел высокий доход;
- не жаловался на бессонницу;
- не болел сахарным диабетом, артритом или остеопорозом.
Авторы пришли к выводу, что старость не обязательно приводит к ухудшению самочувствия. У пожилых есть шансы вернуть себе здоровье за счёт управляемых факторов: поддержания здорового веса, физической активности, отказа от курения, решения проблем со сном и профилактики хронических заболеваний.
О том, что питание, регулярные тренировки, здоровый сон, управление стрессом и социальные связи учёные говорят давно.
Например, исследование 2023 года показало: мужчины, которые к 40 годам придерживались здоровых привычек, живут на 24 года дольше, а женщины — на 23 года. Новое исследование подтвердило это и показало, что начать никогда поздно. Причём необязательно внедрять все привычки. Даже несколько изменений в сторону здорового образ жизни способны снизить риск ранней смерти и улучшить самочувствие.