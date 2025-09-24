Учёные нашли связь между отложением жира по телу и способностями мозга

Исследование Гонконгского политехнического университета выявило связь между отложениями жировой ткани в разных частях тела и структурой мозга и когнитивными способностями. Результаты наблюдений за 23 тысячами пациентов опубликованы в журнале Nature Mental Health.

С помощью мультимодального анализа данных из Британского биобанка учёные выяснили, что жир в области рук, ног и живота (висцеральный жир) связан с кортикальной и подкорковой атрофией. Так называют гибель нейронов в коре и глубоких структурах головного мозга, которые в том числе отвечают за речь и мышление.

Кроме того, у людей с таким типом ожирения изменена целостность белого вещества, которое соединяет головной и спинной мозг.

Такая картина обычно бывает при нейродегенеративных заболеваниях, например болезни Альцгеймера или Паркинсона, которые влияют на память, мышление и другие когнитивные способности.

В отличие от подкожного, висцеральный жир находится глубоко в брюшной полости и накапливается вокруг внутренних органов. К тому же он синтезирует гормоны и вещества, которые запускают воспаление, повышают артериальное давление и влияют на обмен веществ. Поэтому объём жира на животе обычно оценивают для расчёта рисков сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы статьи предлагают учитывать этот показатель и при оценке вероятности болезней мозга. Они полагают, что тип ожирения и распределение жировой ткани по телу играют большую роль в нейрокогнитивном риске. При этом подчёркивают, что исследование доказывает только ассоциации между региональными отложениями жировой ткани и состоянием мозга, а не причинно-следственные связи. Не исключено, что есть неизвестный фактор, который повлиял на результаты анализа.