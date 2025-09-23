Учёные научились отключать аллергию на кошек и пыль

Исследователи из Университета Колорадо создали устройство, которое обезвреживает аллергены в воздухе. Авторы полагают, что их разработка поможет пациентам защититься от аллергической реакции на кошек и пыль не только дома, но и в общественных местах.

© Kiwis/iStock.com

Аллергию на животных или пылевых клещей (домашнюю пыль) вызывают белки, которые они выделяют. Иммунная система по ошибке считает их опасными и запускает каскад реакций: от зуда и чихания до анафилактического шока. Сложность в том, что эти белки нельзя уничтожить, можно только физически устранить, например, во время влажной уборки. Однако теперь учёные научились менять структуру аллергенов.

С помощью ультрафиолетового излучения с длинной волны 222 нанометра они смогли видоизменить белки настолько, что иммунная система переставала их узнавать и реагировать. Эксперимент показал, что за 30 минут обработки концентрация аллергенов воздухе снижается на 25%.

Авторы статьи полагают, что ультрафиолетовая изучение позволит помочь людям с аллергией не только на кошек и домашнюю пыль, но и на плесень и цветение. В будущем они планируют разработать портативные обеззараживатели, чтобы пациенты могли носить их с собой.