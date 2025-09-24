Учёные бьют тревогу: лекарства китайской медицины могут вызвать рак

«Зато без химии» — можно услышать от приверженцев китайской медицины. Однако исследования показывают обратное. В этих продуктах может быть химия, и далеко не самая безвредная. Разобрались, чем опасно такое лечение.

Традиционная китайская медицина популярна во многих странах. Её методы — травяные сборы, акупунктура, массажи и другие практики. Прежде всего они привлекают «натуральностью» и щадящим лечением. Однако к безопасности есть серьёзные вопросы.

Исследования последних лет показывают, что продукты китайской медицины могут содержать тяжёлые металлы, пестициды, бактериальные загрязнители и даже фармацевтические вещества (о которых не пишут в составе). Кроме того, некоторые травы токсичны, а акупунктура (если её неправильно проводить) может привести к инфекциям и травмам. Ещё одна проблема — слабый (иногда и вовсе отсутствующий) контроль качества и отсутствие строгой регуляции.

Тяжёлые металлы и другие токсичные вещества

Одна из главных опасностей — это загрязнение. В травяных сборах и препаратах неоднократно находили свинец, кадмий, ртуть и мышьяк. Эти вещества способны накапливаться в организме и со временем повреждать печень, почки и нервную систему.

Не менее тревожна ситуация с пестицидами. В одном из исследований учёные проанализировали тысячи образцов китайских трав. Больше половины содержали пестициды. Эти химикаты могут привести к отравлению, нарушить гормональный фон и даже спровоцировать рак.

Особенно опасны корни и корневища растений. Именно эти части больше всего накапливают тяжёлые металлы и другие токсины из почвы. Поэтому препараты на основе корней чаще содержат опасные концентрации свинца, мышьяка и кадмия, что делает их потенциально более опасными.

Кроме того, в отдельных партиях находили синтетические добавки. Иногда в составе есть вещества, которые изначально не указаны на упаковке. В одном из исследований учёные нашли в таких продуктах кортикостероиды. Это очень опасно, особенно для людей, у которых может быть аллергия.

Повреждение органов

Лекарства китайской медицины могут повредить внутренние органы. Под сильным ударом — печень, поскольку именно здесь происходит детоксикация крови. В некоторых случаях повреждения печени настолько серьёзны, что требуют госпитализации.

Пострадать могут и почки. В обзорных исследованиях 2018 и 2020 годов изучали токсичность продуктов китайской медицины для почек. Примечательно, что опасны вещества, содержащиеся в самих травах.

В частности, речь идёт о растении кирказон. Раньше его использовали для снижения веса. Однако выяснилось, что кирказон содержит аристолохиевую кислоту, которая повреждает почки и печень. Она приводит к гибели почечных канальцев, из-за чего последние теряют способность фильтровать кровь. Примечательно, что поражения почек аристолохиевой кислотой почти необратимы. После такого воздействия восстановить работу органов очень трудно.

Аллергия и взаимодействие с лекарствами

При использовании продуктов китайской медицины у пациентов могут возникнуть аллергические реакции:

сыпь,

чихание,

слезотечение,

осложнённое дыхание,

анафилактический шок (в редких тяжёлых случаях).

В таком случае обязательно обратитесь к врачу. Нужно выяснить, на что именно аллергия. Если её нет на компоненты, указанные в продукте, то, скорее всего, речь идёт о загрязнениях или веществах, которые производитель не указал.

Также нужно быть осторожным с тем, чтобы сочетать обычные лекарства и китайские. Сообщите врачу, какие препараты вы принимаете.

В одном исследовании показано, что травяные сборы с женьшенем или гинкго могут нарушать метаболизм лекарств для лечения сердечно-сосудистых болезней. Установлено, что подобные взаимодействия меняют фармакокинетику, из-за чего снижается эффективность либо увеличивается выраженность побочных реакций.

Главное

Средства традиционной китайской медицины далеко не так безобидны, как может показаться. В них находят тяжёлые металлы, пестициды, синтетические добавки. Даже сами травы иногда содержат токсичные вещества. Всё это может повредить печень, почки и другие органы, вызвать аллергические реакции и опасные взаимодействия с лекарствами. Поэтому относиться к такому лечению нужно с большой осторожностью.

