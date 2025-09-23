Феномен злого карлика и фейк-операции: как мы лечим себя без лекарств

Лечить себя можно силой разума. Звучит как фантастика, но медицина знает такие примеры и даже объясняет их с точки зрения науки. Разобрались, как мы помогаем себе без лекарств и когда это может быть опасно.

© ABC Studios

Плацебо

Это таблетки без действующего вещества, которые создают иллюзию лечения. Эффектом плацебо называют явление, когда пациенту становится лучше после препаратов-пустышек. Их используют в клинических испытаниях, чтобы понять: помогает само действующее вещество или сила самоубеждения.

Учёные подчёркивают, что эффект плацебо — нечто большее, чем просто позитивное мышление. Это сложная нейробиологическая реакция, при которой происходит выброс нейромедиаторов эндорфинов и дофамина, отвечающих за хорошее настроение, и повышается активность в областях мозга, связанных с эмоциональными реакциями. Проще говоря, лекарства-пустышки активизируют естественные механизмы и заставляют мозг вырабатывать вещества, которые могут уменьшать боль, стресс, тревогу и другие симптомы.

Любопытно, что пустышка может сработать, даже если пациент заранее знает о ней. Например, при боли в спине эффективность открытого плацебо составила 30%, а при мигрени — 50%. Однозначного ответа, как это работает, нет. Вероятно, сам ритуал лечения обладает терапевтическим эффектом.

Стоит понимать, что плацебо может повлиять на некоторые симптомы, но не вылечить саму болезнь. Уровень холестерина и размер опухоли не уменьшатся, если принимать пустышку. Поэтому эффект допустимо использовать для обезболивания или для снятия стресса, но не для лечения системных заболеваний.

© Cristian Storto Fotografia/iStock.com

Ноцебо

Это антипод плацебо. В ноцебо тоже нет действующего вещества, но из-за него состояние может ухудшиться. Как и в случае с плацебо, учёные точно не знают, почему возникает такой эффект. Вероятно, дело в самовнушении и предшествующем негативном опыте.

Эффект ноцебо может возникнуть и на настоящее лекарство. Если пациент заранее убеждён, что препарат даст побочный эффект, велика вероятность, что так и будет. Из-за этого некоторые пациенты отказываются от лечения.

Возникает дилемма: нужно ли врачам предупреждать больного о возможной негативной реакции на препарат, если сама эта информация может спровоцировать новые нежелательные симптомы. Единого мнения на этот счёт нет.

© bo feng/iStock.com

Правое ухо быстрее обрабатывает речь, а у аппендикса есть своя роль — интересные факты о теле человека

Шам-операции

Их можно назвать разновидностью плацебо. Это имитация хирургического вмешательства, когда пациента вводят в наркоз и делают надрез на коже, но на этом вмешательство заканчивается.

Такие операции проводят исключительно в рамках клинических испытаний, чтобы проверить эффективность и безопасность новых процедур.

Классический пример такого исследования — работа Леонарда Кобба 1959 года. В то время стенокардию (боль в груди из-за ишемии миокарда) лечили перевязкой грудных артерий. Кобб решил проверить, насколько эффективна процедура. Одной половине пациентов он сделал настоящую операцию, а другой — фейковую. Результаты в обеих группах были примерно одинаковыми.

Современное научное сообщество неоднозначно относится к шам-операциям. Их называют неэтичными, поскольку они подвергают пациента необоснованному риску в виде побочных эффектов анестезии, боли и шрамов. В то же время без плацебо-контролируемых хирургических исследований невозможно достоверно оценить эффективность новых операций.

© JohnnyGreig/iStock.com

Эти 4 безумных метода лечения правда работают

Эффект Румпельштильцхена

Это медицинский феномен, когда сам факт постановки диагноза даёт терапевтический эффект. Проще говоря, пациенту становится лучше после того, как он узнаёт, чем болен. Особенно ярко эффект Румпельштильцхена заметен в психиатрии, например у пациентов с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

Эффект назван в честь злого карлика из сказок братьев Гримм. Королева смогла спасти первенца и развеять чары, когда верно назвала имя волшебника.

Механизм феномена всё ещё изучают. Исследователи полагают, что постановка диагноза воспринимается пациентами как прелюдия к медицинской помощи и лечению и запускает цепочку реакций, похожих на плацебо-эффект. Данных об этом явлении слишком мало, чтобы использовать его в клинической практике. Тем не менее учёные, которые изучают феномен, предлагают врачам не игнорировать его и доступно объяснять пациентам их диагнозы.

Главное

Эффект плацебо может облегчить симптомы, например боль и тревогу. Однако на саму болезнь лекарства-пустышки не влияют, поэтому лечиться ими нельзя. Иногда хирурги делают фейковые операции, чтобы проверить эффективность нового метода. Антипод плацебо — эффект ноцебо. В этом случае сила убеждения и самовнушения работает во вред, а таблетка без действующего вещества даёт побочные эффекты. Некоторым пациентам становится лучше, когда они узнают точный диагноз. Это называют эффектом Румпельштильцхена и считают медицинским феноменом.

Важные исследования