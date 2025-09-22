Назван топ-3 средств при болях в коленях

Исследователи из Китая составили рейтинг эффективности немедикаментозных методов лечения остеоартрита коленного сустава. В списке значатся 12 средств, которые влияют на выраженность боли, функциональность сустава и ощущение скованности.

Остеоартрит коленного сустава — дегенеративное заболевание, при котором хрящ в колене истончается и изнашивается. Из-за этого появляется боль и ограничение подвижности сустава. Чаще всего остеоартрит встречается в пожилом возрасте. По статистике, у 40% людей старше 70 лет есть признаки разрушения суставного хряща.

Консервативное лечение сводится к устранению симптомов с помощью лекарств и физиотерапии. При этом эффективность упражнений, аппаратных процедур и средств фиксации остаётся спорной.

Авторы исследования, опубликованного в журнале PLOS One, изучили результаты 139 испытаний, чтобы понять, какие средства в итоге работают, а какие нет. Эффективность оценивали по трём основным параметрам: выраженность боли, повышение функциональности и снижение скованности.

Во всех случаях лучшие результаты показали ортезы (наколенники). Также в топ-3 средств по уменьшению болевого синдрома попали физические упражнения и низкоуровневая лазерная терапия. Для повышения функциональности, помимо наколенников, подходят гидротерапия и экстракорпоральная ударно-волновая терапия. Со скованностью лучше всего справляются физические упражнения и гидротерапия. При этом худшие результаты по всем параметрам неизменно показывала терапия ультразвуком.

В целом исследователи пришли к выводу, что для немедикаментозной терапии оптимально использовать наколенники, водную терапию и физические упражнения. Эти средства показывают высокую эффективность и обходятся недорого.