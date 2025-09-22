Россиянам рассказали, как правильно принимать соду от изжоги
Сода действительно эффективна при изжоге. Но подойдёт ли она для лечения? Разобрались, в каких случаях это уместно, а когда лучше обратиться к врачу.
Изжога — неприятное жжение за грудиной, возникающее, когда кислота из желудка попадает в пищевод. Иногда к этому добавляется кислый привкус во рту. Если такие эпизоды случаются часто (больше двух раз в неделю), стоит обратиться к врачу. Возможно, речь идёт о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).
Сода и изжога
Сода действительно может быстро снять жжение при изжоге. Попадая в желудок, гидрокарбонат натрия нейтрализует кислоту и тем самым временно облегчает симптомы кислотного рефлюкса.
Важно помнить, что сода — это временная мера. Врачи рекомендуют использовать её эпизодически, когда симптомы появляются впервые. Если использовать её слишком часто, можно столкнуться с другой проблемой — метаболическим алкалозом и нарушением баланса электролитов. Кроме того, нейтрализующий эффект соды действует недолго, всего около часа, после чего изжога может вернуться.
Кроме того, сода — это натриевая соль (как и кухонная), а избыток натрия в рационе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при частой изжоге нужно обратиться к врачу и подобрать препараты с доказанной эффективностью.
Изжога два раза в неделю и боль за грудиной: к какому врачу идти
Как применять соду при изжоге
Если беспокоит приступ изжоги, а под рукой нет ничего, кроме соды, важно знать, как правильно её принимать. Самое важное правило: соду можно использовать только эпизодически, как вынужденную меру (если нет под рукой лекарств от изжоги).
Вот основные рекомендации:
- Принимать соду лучше всего через 1–2 часа после еды и минимум за 2 часа до или после других лекарств.
- Для взрослых достаточно половину чайной ложки растворить в стакане воды.
- Детям младше 12 лет принимать соду не рекомендуется.
Если изжога повторяется, то обратитесь к врачу. Доктор может назначить препараты:
- антациды,
- блокаторы H2-рецепторов,
- ингибиторы протонной помпы (ИПП).
Эффективность этих лекарств доказана, и они безопасны при регулярном применении.
Как избавиться от изжоги: четыре группы препаратов
Побочные эффекты
Чаще всего после соды бывают такие побочные реакции, как:
- головная боль,
- неприятный вкус во рту,
- тошнота и рвота.
У некоторых людей появляются мышечные боли, слабость или спазмы, а также учащённое мочеиспускание.
Более серьёзное (и достаточно редкое) осложнение — метаболический алкалоз. Это состояние, при котором кровь становится слишком щелочной. При этом замедляется дыхание (брадипноэ), нарушается работа сердца и возникает слабость.
Сода и кислотный рикошет
Сода может стать причиной развития кислотного рикошета — усиления продукции желудочного сока. Причина — углекислый газ, который вырабатывается при нейтрализации кислоты содой. Углекислый газ способствует выработке гормона гастрина, который, в свою очередь, стимулирует продукцию соляной кислоты.
Кому лучше избегать соды
Есть состояния, при которых сода может нанести больше вреда, чем пользы. К ним относятся:
- алкалоз (когда уровень pH в организме и без того повышен);
- отёки;
- болезни сердца и повышенное давление;
- почечная и печёночная недостаточность (при которых нарушается выведение электролитов).
Сода и другие лекарства
Между приёмами соды и других лекарств должно пройти минимум два часа. Это из-за того, что некоторые препараты могут взаимодействовать с содой. Среди них:
- дигоксин;
- противовирусные препараты;
- противоопухолевые средства;
- противогрибковые лекарства;
- средства, влияющие на нервную систему.
При взаимодействии с содой эти препараты могут утратить своё действие или же вызвать побочные реакции.
Учёные рассказали, чем опасна изжога и почему нельзя пить соду
Главное
Сода может быстро снять жжение при изжоге, но её действие кратковременное и не лишено рисков. При частом использовании она нарушает баланс электролитов, а в некоторых случаях может даже ухудшить изжогу. Поэтому сода подходит только как разовая мера, когда под рукой нет лекарств.
Для регулярного лечения изжоги следует использовать препараты с доказанной эффективностью: антациды, блокаторы H2-рецепторов или ингибиторы протонной помпы.