Россиянам рассказали, как правильно принимать соду от изжоги

Сода действительно эффективна при изжоге. Но подойдёт ли она для лечения? Разобрались, в каких случаях это уместно, а когда лучше обратиться к врачу.

© Wikimedia Commons

Изжога — неприятное жжение за грудиной, возникающее, когда кислота из желудка попадает в пищевод. Иногда к этому добавляется кислый привкус во рту. Если такие эпизоды случаются часто (больше двух раз в неделю), стоит обратиться к врачу. Возможно, речь идёт о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Сода и изжога

Сода действительно может быстро снять жжение при изжоге. Попадая в желудок, гидрокарбонат натрия нейтрализует кислоту и тем самым временно облегчает симптомы кислотного рефлюкса.

Важно помнить, что сода — это временная мера. Врачи рекомендуют использовать её эпизодически, когда симптомы появляются впервые. Если использовать её слишком часто, можно столкнуться с другой проблемой — метаболическим алкалозом и нарушением баланса электролитов. Кроме того, нейтрализующий эффект соды действует недолго, всего около часа, после чего изжога может вернуться.

Кроме того, сода — это натриевая соль (как и кухонная), а избыток натрия в рационе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при частой изжоге нужно обратиться к врачу и подобрать препараты с доказанной эффективностью.

Как применять соду при изжоге

© kuppa_rock/iStock.com

Если беспокоит приступ изжоги, а под рукой нет ничего, кроме соды, важно знать, как правильно её принимать. Самое важное правило: соду можно использовать только эпизодически, как вынужденную меру (если нет под рукой лекарств от изжоги).

Вот основные рекомендации:

Принимать соду лучше всего через 1–2 часа после еды и минимум за 2 часа до или после других лекарств.

и минимум за 2 часа до или после других лекарств. Для взрослых достаточно половину чайной ложки растворить в стакане воды.

растворить в стакане воды. Детям младше 12 лет принимать соду не рекомендуется.

Если изжога повторяется, то обратитесь к врачу. Доктор может назначить препараты:

антациды,

блокаторы H2-рецепторов,

ингибиторы протонной помпы (ИПП).

Эффективность этих лекарств доказана, и они безопасны при регулярном применении.

Побочные эффекты

Чаще всего после соды бывают такие побочные реакции, как:

головная боль,

неприятный вкус во рту,

тошнота и рвота.

У некоторых людей появляются мышечные боли, слабость или спазмы, а также учащённое мочеиспускание.

Более серьёзное (и достаточно редкое) осложнение — метаболический алкалоз. Это состояние, при котором кровь становится слишком щелочной. При этом замедляется дыхание (брадипноэ), нарушается работа сердца и возникает слабость.

Сода и кислотный рикошет

© Chinnachart Martmoh/iStock.com

Сода может стать причиной развития кислотного рикошета — усиления продукции желудочного сока. Причина — углекислый газ, который вырабатывается при нейтрализации кислоты содой. Углекислый газ способствует выработке гормона гастрина, который, в свою очередь, стимулирует продукцию соляной кислоты.

Кому лучше избегать соды

Есть состояния, при которых сода может нанести больше вреда, чем пользы. К ним относятся:

алкалоз (когда уровень pH в организме и без того повышен);

(когда уровень pH в организме и без того повышен); отёки;

болезни сердца и повышенное давление;

почечная и печёночная недостаточность (при которых нарушается выведение электролитов).

Сода и другие лекарства

Между приёмами соды и других лекарств должно пройти минимум два часа. Это из-за того, что некоторые препараты могут взаимодействовать с содой. Среди них:

дигоксин;

противовирусные препараты;

противоопухолевые средства;

противогрибковые лекарства;

средства, влияющие на нервную систему.

При взаимодействии с содой эти препараты могут утратить своё действие или же вызвать побочные реакции.

Главное

Сода может быстро снять жжение при изжоге, но её действие кратковременное и не лишено рисков. При частом использовании она нарушает баланс электролитов, а в некоторых случаях может даже ухудшить изжогу. Поэтому сода подходит только как разовая мера, когда под рукой нет лекарств.

Для регулярного лечения изжоги следует использовать препараты с доказанной эффективностью: антациды, блокаторы H2-рецепторов или ингибиторы протонной помпы.

