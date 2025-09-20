У какао нашли новое свойство — оно снижает воспаление

Ещё учёные вновь подтвердили, что время у телевизора лучше ограничивать. Хорошие новости для любителей какао — напиток снижает воспаление. А швейцарским исследователям удалось восстановить мозг после инсульта.

© Freepik

Больше 4 часов телевизора в день ухудшают умственную деятельность

Длительное время перед экраном может негативно сказываться на работе мозга. Метаанализ, опубликованный в PLOS ONE, показал, что просмотр телевизора дольше четырёх часов в день повышает риск когнитивных нарушений у взрослых и пожилых людей. Шесть и более часов у экрана связаны с заметным снижением когнитивных показателей вплоть до болезни Альцгеймера. Учёные предполагают, что это связано со снижением физической активности, социальной изоляцией и сопутствующими заболеваниями (из-за которых люди ограничены в движении).

Учёные проанализировали 35 исследований с участием более 1,2 миллиона человек. Авторы подчёркивают, что речь идёт о наблюдательных исследованиях, поэтому нельзя говорить о прямой причинно-следственной связи. Тем не менее, учитывая, что многие взрослые проводят у телевизора больше семи часов в день, результаты настораживают. Врачи советуют выбирать альтернативные формы досуга — чтение, прогулки, настольные игры и другие.

Учёные из Великобритании выяснили, что рацион с высоким содержанием фруктов, овощей и рыбы поддерживает ощущение удовлетворённости жизнью у людей старшего возраста. Работа опубликована в British Journal of Health Psychology.

В исследовании приняли участие более трёх тысяч человек старше 50 лет. Те, кто чаще ел фрукты и овощи, демонстрировали более высокие показатели эвдемонического благополучия — субъективного хорошего ощущения от жизни. Ещё лучше результаты были у тех, кто хотя бы раз в неделю ел рыбу.

Авторы отмечают, что психологическое состояние тесно связано с едой. Увеличение в рационе фруктов, овощей и рыбы — простой и доступный способ повысить качество жизни в пожилом возрасте.

© gbh007/iStock.com

Какао снизил уровень воспаления

Экстракт какао снижает уровень воспалительных маркеров у пожилых людей. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Age and Ageing.

Работа основана на данных крупного клинического исследования COSMOS (более 21 тыс. участников старше 60 лет). В новой подгруппе из 598 добровольцев анализировали пять показателей воспаления. Оказалось, что у тех, кто несколько лет принимал экстракт какао, уровень С-реактивного белка снижался примерно на 8% ежегодно по сравнению с плацебо. Этот белок считается ключевым маркером хронического воспаления и тесно связан с риском сердечно-сосудистых болезней.

Учёные также отметили небольшой рост интерферона-γ — цитокина, регулирующего работу иммунной системы. При этом серьёзных изменений других воспалительных белков (IL-6, TNF-α, IL-10) они не зафиксировали. Исследователи планируют продолжить наблюдения, чтобы выяснить, может ли экстракт какао замедлить и другие процессы, связанные со старением.

Дефицит массы тела оказался опаснее ожирения

У людей с недостаточным весом более высокий риск преждевременной смерти, чем у тех, кто страдает избыточным весом или лёгким ожирением. Об этом сообщили на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes).

Учёные проанализировали данные почти 86 тысяч взрослых среднего и старшего возраста. Участников разделили по индексам массы тела (ИМТ). Контрольной группой стали люди с ИМТ в верхней границе нормы (22,5–25). Сравнение показало, что у людей с ИМТ ниже 18,5 риск смерти был в 2,7 раза выше. Даже те, кто имел «нормальный», но нижний показатель (18,5–20), рисковали умереть вдвое чаще. Для сравнения: при тяжёлом ожирении (ИМТ выше 40) риск смерти был повышен более чем в 2 раза. Но избыточный вес (ИМТ 25–30) или ожирение с ИМТ 30–35 не увеличивали смертность.

По мнению исследователей, объяснение может быть в том, что недостаточный вес часто связан с дефицитом жизненно важных веществ. Кроме того, многие тяжёлые болезни приводят к быстрой потере веса. В то же время у некоторых людей с лишними килограммами может быть нормальный обмен веществ и не быть диабета или сердечно-сосудистых болезней. Поэтому рекомендация сбросить вес должна быть обоснованной и учитывать общее состояние организма.

Стволовые клетки помогли восстановить мозг после инсульта

© wildpixel/iStock.com

Учёные из Университета Цюриха показали, что пересадка человеческих стволовых клеток способна восстанавливать повреждённую ткань мозга после инсульта у мышей. Работа опубликована в Nature Communications.

В отличие от существующих методов лечения, экспериментальная терапия способствует реальному восстановлению утраченных нейронов. Для эксперимента использовали плюрипотентные стволовые клетки, полученные из зрелых клеток организма. Они хорошо изучены и обладают механизмами, предотвращающими неконтролируемый рост и образование опухолей.

Пересадку проводили через неделю после искусственно вызванного инсульта у мышей. Уже через пять недель клетки превратились в полноценные нейроны, а также наладили связь с соседними клетками. Кроме того, в мозге усилился рост сосудов, снизилось воспаление и восстановилась целостность гематоэнцефалического барьера (структуры, которая защищает мозг от вредных веществ в крови).

Примечательно, что технология основана на собственных клетках, что снижает риск отторжения и устраняет этические проблемы (например, связанные с использованием эмбриональных тканей). А возможность трансплантации спустя неделю после инсульта даёт врачам время подготовить клетки и проверить их безопасность. В будущем учёные планируют проверить такое лечение на добровольцах.

Главное

Учёные выяснили, что дефицит массы тела гораздо опаснее ожирения, а рацион с фруктами, овощами и рыбой помогает сохранить удовлетворённость жизнью после 50 лет. Ещё сюда можно добавить какао, поскольку оно снижает воспаление и защищает сердце.

Также исследователям удалось восстановить мозг после инсульта. Всё благодаря собственным стволовым клеткам пациента. А вот длительный просмотр телевизора мозгу явно вредит.

