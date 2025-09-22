Мужская матка и кошачье обоняние у людей: 5 фактов о человеческом теле

Элементарные представления об анатомии появились ещё до нашей эры. Однако человеческое тело настолько уникально, что некоторые его функции и возможности всё ещё остаются загадкой. Рассказываем 5 фактов о теле, которые точно удивят.

© 1001slide/iStock.com

У мужчин бывает матка

Правильно называть её простатическая маточка. Это небольшой слепой карман в предстательной железе. Конечно, к репродуктивной системе он никакого отношения не имеет, однако у мужской и женской матки общее происхождение.

Внутриутробные зачатки гениталий у эмбрионов обоих полов одинаковые. Они представлены в том числе в виде мюллеровых протоков. После шестой недели у мальчиков эти протоки регрессируют, а у девочек из них формируются матка и фаллопиевы трубы. Однако у некоторых эмбрионов мужского пола происходит неполная деградация. Тогда в предстательной железе остаётся рудимент (нефункциональный остаток) мюллеровых протоков, его и называют мужской маткой.

Такая аномалия встречается у 1-5% мужчин. Обычно она никак не проявляется и становится случайной находкой во время обследования предстательной железы. В редких случаях простатическая маточка может увеличиваться в размерах или давать кисты. Тогда возможны клинические симптомы.

Правое ухо быстрее обрабатывает речь, а у аппендикса есть своя роль — интересные факты о теле человека

Человек ежедневно проглатывает литр слюны

Около 90% слюны вырабатывается тремя парами больших желёз: околоушными, подчелюстными и подъязычными. Ещё 10% вырабатывают малые слюнные железы непосредственно во рту.

В сутки производится от 0,5 до 1,5 литров слюны, примерно по 0,3-,04 мл каждую минуту. Когда объём достигает 1,1 мл, запускается глотательный рефлекс.

Состав слюны тоже необычен: на 99% она состоит из воды, но оставшийся 1% представляет собой смесь натрия, калия, кальция, магния, бикарбоната, фосфатов, иммуноглобулинов, белков, ферментов, муцинов, мочевины и аммиака. За счёт этого слюна защищает полость рта от микробов, помогает восстанавливать мягкие ткани, участвует в реминерализации зубов и пищеварении.

Рыжие хуже переносят боль

Между фенотипическими признаками, к которым относится цвет волос, и восприятием боли, вероятно, есть связь. Например, исследование 2004 года показало, что рыжеволосым пациентам нужно больше анестезии.

Учёные объясняют это мутацией рецептора меланокортина-1, который регулирует пигментацию. Изменения в этом рецепторе, которые делают волосы рыжим, видимо моделируют ещё и болевую чувствительность. Однако обзор 2024 года показал, что связь между цветом волос и восприимчивостью к анестезии неоднозначна. Не исключено, что такая особенность есть не у всех рыжих.

© Nastasic/iStock.com

У человека есть такой же орган обоняний, как у кошек

Орган Якобсона, или вомероназальный орган располагается в носовой перегородке и выглядит как небольшая ямка. Это считают нефункциональным остатком обонятельной системы. Орган Якобсона есть у многих позвоночных, например, у кошек. С его помощью они различают феромоны — химические вещества, которые выделяют животные для передачи информации другим особям.

Возможно, когда-то у человека вомероназальный орган тоже был развит. Есть теория, что люди всё ещё подсознательно воспринимают химические сигналы, которые влияют на гормональные реакции и поведение. Однако убедительных доказательств этому нет, поэтому орган Якобсона официальная наука считает рудиментом.

Названы 4 органа, после удаления которых можно жить полноценно

Вкус еды меняется с возрастом

Чем старше человек, тем хуже он воспринимает вкус. Это называется пресбигейзией и считается естественным процессом старения. Со временем вкусовых сосочков во рту становится меньше и они уменьшаются в размерах. Поэтому пожилым может казаться, что еда не такая вкусная, как была раньше. Причём чаще всего угнетаются кислый и горький вкусы, а вот восприятие сладкого обычного сохраняется.

© CrispyPork/iStock.com

Главное

У некоторых мужчин есть простатическая маточка. Так называют остаток мюллеровых протоков, который должен был регрессировать еще в утробе, но остался в виде рудимента. Рыжие люди бывают более чувствительны к боли из-за мутации в рецепторе меланокортина-1. Орган Якобсона в носу человека схож с органом обоняния у кошек, который отвечает за распознавание феромонов. За сутки железы вырабатывают около литра слюны, но за счёт глотательного рефлекса человек ею не давится. С возрастом количество вкусовых рецепторов во рту уменьшается, поэтому пожилые хуже чувствуют вкус еды.

Важные исследования