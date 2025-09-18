Новая правда об аспирине: когда спасает, а когда вредит

Аспирин долго считали универсальной защитой от инфаркта и инсульта. Новые исследования показывают: польза ограничена, риски выше, чем предполагали. Разобрались, что говорят свежие данные и какие препараты могут заменить аспирин.

© delihayat/iStock.com

Польза и риски

Аспирин относится к антиагрегантам — это препараты, которые мешают тромбоцитам склеиваться. Так они снижают риск образования тромбов в сосудах.

Долгие годы врачи советовали людям старшего возраста принимать низкие дозы аспирина для профилактики инфаркта и инсульта. Эта привычка закрепилась настолько, что даже сейчас многие продолжают верить в её пользу. Опрос 1771 человек показал: почти половина уверена, что ежедневный приём аспирина приносит больше пользы, чем вреда.

В 2019 году Американская кардиологическая ассоциация и Американский колледж кардиологии пересмотрели рекомендации: для большинства здоровых людей ежедневный приём аспирина не оправдан. Риск желудочно-кишечных кровотечений оказался выше предполагаемой пользы.

Дополнительные исследования подтвердили, что препарат повреждает защитные механизмы слизистой желудка и повышает вероятность внутренних кровотечений.

Как анальгетики влияют на желудок и что с этим делать

Клопидогрел против аспирина

Клопидогрел, как и аспирин, относится к антиагрегантам, но действует через другой механизм. Он блокирует рецепторы на поверхности тромбоцитов и мешает им активироваться. Из-за этого препарат эффективнее снижает риск образования тромбов.

Метаанализ семи крупных рандомизированных исследований включил почти 29 тысяч пациентов. У тех, кто принимал клопидогрел, риск повторного инфаркта, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых причин был на 14% ниже, чем у пациентов на аспирине. При этом частота сильных кровотечений не увеличивалась.

Исследователи отмечают, что эти результаты справедливы для разных возрастных и этнических групп. Тем не менее в клинической практике клопидогрел по-прежнему часто назначают только при непереносимости аспирина. Такой подход во многом основан на старых исследованиях, проведённых ещё до появления современных методов лечения ишемической болезни сердца.

Болезни сердца: 8 симптомов, которые важно вовремя заметить

Опасные комбинации

У многих пациентов встречается сочетание ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий. В первом случае часто назначают аспирин, во втором — антикоагулянты. Они тормозят систему свёртывания крови, блокируя образование фибрина — основы тромба. К этой группе относятся варфарин и современные препараты: апиксабан, ривароксабан. Врачи часто комбинируют эти препараты, полагая, что вместе они дадут лучший защитный эффект.

Однако крупное исследование AQUATIC, в котором участвовали почти 900 пациентов, показало обратное. Все участники с ишемической болезнью сердца нуждались в антикоагулянтах. Их случайным образом распределили в две группы: одна получала антикоагулянт плюс аспирин, другая — антикоагулянт плюс плацебо.

Через два года стало ясно, что эта комбинация вредна. В группе с аспирином чаще происходили инфаркт, инсульт и даже смерть. Так, смертность составила 13,4 против 8,4% в группе плацебо. Серьёзные кровотечения возникали в три раза чаще —10,2 против 3,4%. Исследование пришлось прекратить досрочно, так как продолжение сочли неэтичным.

Блокировать одновременно и тромбоциты, и факторы свёртывания небезопасно. Поэтому если есть показания к антикоагулянтам, комбинация с аспирином не улучшает прогноз, а повышает риски.

8 препаратов, с которыми нельзя пить кофе

Главное

Аспирин долго считали базовой профилактикой. Новые данные показывают: для большинства людей без установленного сердечно-сосудистого заболевания ежедневный приём не нужен и может повышать риск кровотечений. При ишемической болезни сердца клопидогрел в долгосрочной профилактике снижает риск событий сильнее, чем аспирин, без роста тяжёлых кровотечений. Сочетание аспирина с антикоагулянтами ухудшает исходы и увеличивает риск кровотечения. Сегодня врачи подбирают лечение индивидуально — универсальных схем больше нет. Это делает терапию более точной и безопасной.

Важные исследования