Учёные ответили на 10 вопросов о генах долголетия

Гены не приговор. Важно ещё и то, как они работают. Это во многом зависит от образа жизни. Разобрались, почему спорт и здоровое питание так важны, даже если гены приказали жить долго.

От чего зависит продолжительность жизни?

образ жизни;

условия окружающей среды;

питание;

генетика.

Учёным удалось посчитать, какой вклад привносит каждый из этих факторов. Например, генам отводится 20–35% (в среднем — 25%). Таким образом, если родители — долгожители, то у человека есть определённый задел прочности.

Что это за гены?

Выделяют несколько групп генов, которые связаны с долголетием. Одни отвечают за «ремонт» (репарацию) ДНК и защиту от мутаций (это очень важный фактор продолжительности жизни клетки). Другие регулируют обмен веществ и устойчивость к стрессам. Есть и те, что влияют на воспаление и иммунный ответ.

Например?

Один из самых известных «генов долголетия» — SIRT1. Он кодирует белок из семейства сиртуинов, которые регулируют процессы старения. SIRT1 нужен для:

«ремонта» ДНК;

борьбы с воспалением;

защиты от окислительного стресса.

Какие ещё гены связаны с долголетием?

Самыми изученными «генами долголетия» также считаются:

FOXO3 — помогает бороться с окислительным стрессом и защищает теломеры (участки ДНК, от которых зависит жизненный цикл клетки);

FOXO3 — помогает бороться с окислительным стрессом и защищает теломеры (участки ДНК, от которых зависит жизненный цикл клетки);

АРОЕ — участвует в обмене жиров, воспалительных реакциях, определяет риск болезни Альцгеймера;

Klotho — защищает от рака, продлевает жизнь клеткам, а также важен для работы мозга.

То есть речь всего о нескольких генах?

Нет, продолжительность жизни зависит не от пары «генов-долгожителей», а от сотен и тысяч, которые вместе регулируют жизненные процессы. Просто SIRT1, FOXO3, APOE, Klotho и несколько других самые изученные. Важен не отдельный ген, а вся генетическая сеть, образ жизни, а также эпигенетические факторы.

Что такое эпигенетические факторы?

Это механизмы, которые регулируют активность генов без изменения самой последовательности ДНК. Из школьного курса биологии известно, что ген отвечает за выработку белка (например, фермента или гормона). То есть ген — это своего рода инструкция, по которой клетка производит тот или иной белок.

Установлено, что под воздействием некоторых факторов, например вредных привычек, снижается активность определённой группы генов. Это и есть эпигенетика — факторы, которые «включают» и «выключают» гены. В частности, эпигенетические изменения объясняют, почему два человека с одинаковыми генами (однояйцевые близнецы) могут стареть по-разному и иметь разную продолжительность жизни.

Что важнее — генетика или эпигенетика?

Если коротко — и то и другое. Генетика даёт потенциал, а эпигенетические механизмы показывают, как он реализуется в конкретных условиях жизни. Именно поэтому два человека с похожим (и даже идентичным) набором генов могут стареть по-разному.

А можно ли оценить эпигенетический статус?

Да. Один из методов — анализ метильных меток в ДНК. Это химические ярлычки, которые прикрепляются к определённым участкам генома. Метилированный ген — это выключенный ген. По мере старения эпигенетический рисунок человека меняется — в каких-то генах метильных меток становится больше, а в каких-то меньше. То есть одни гены становятся менее активными, а другие — более.

Можно ли таким образом понять, сколько ещё проживёт человек?

Точно — нет, поскольку продолжительность жизни зависит от многих факторов. Однако учёные на основе анализа эпигенетических изменений разработали так называемые эпигенетические часы. Это математические модели, которые по сотням тысяч метильных меток в ДНК могут определить биологический возраст человека. Этот возраст часто отличается от паспортного. Например, у людей с хроническими заболеваниями или вредными привычками часы «спешат», а у ведущих здоровый образ жизни — «отстают». Эпигенетические часы сегодня считаются одним из самых точных биомаркеров старения.

Как понимание генетических и эпигенетических факторов поможет человеку жить дольше?

В первую очередь это помогает оценить риски. Даже если у человека есть наследственная предрасположенность к определённым болезням или более быстрому старению, многое можно изменить.

Генетика задаёт стартовые условия, а то, как они реализуются, во многом зависит от образа жизни. Питание, физическая активность, управление стрессом и привычки напрямую влияют на эпигенетические механизмы и работу генов. Понимание своей генетики сегодня становится частью персонализированной медицины. Знание рисков помогает вовремя скорректировать образ жизни.

Главное

Долголетие зависит не только от набора генов, но и от того, как они работают. Генетика задаёт потенциал, а образ жизни и эпигенетика определяют, как он реализуется. Поэтому даже при наследственной предрасположенности многое зависит от питания, физической активности и привычек.

