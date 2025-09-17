Как бессонница делает организм уязвимым перед раком

Организм живёт по внутренним часам. Они задают ритм сну, обмену веществ и работе иммунитета. Когда биологические часы сбиваются, растёт риск серьёзных болезней, в том числе рака. Разобрались, что об этом говорят исследования.

Как это работает

Циркадные ритмы — это внутренние 24-часовые циклы, которые управляют сном, аппетитом, выработкой гормонов, температурой тела и пищеварением. Главные регуляторы ритмов: свет и темнота, также влияют и питание, физическая активность, стресс и социальная среда.

В мозге есть супрахиазматическое ядро — группа нервных клеток, которая работает как главный «дирижёр». Оно получает сигналы от глаз о количестве света и управляет выработкой мелатонина. Вечером этот гормон повышается и вызывает сонливость, утром снижается и помогает проснуться.

Циркадные ритмы зависят от работы генов и белков. Один из них — PER. Днём его почти нет, потому что он быстро разрушается. Ночью PER соединяется с другим белком — TIM, и вместе они тормозят выработку нового PER. К утру этот «тормоз» исчезает, и цикл запускается снова. Благодаря таким петлям обратной связи организм синхронизирует работу органов и тканей с суточным циклом.

​​Что происходит при нарушении ритмов

Биологические часы могут рассинхронизироваться из-за особенностей организма или внешней среды. На это влияют сменная работа, перелёты через часовые пояса, использование гаджетов ночью, хронический стресс и генетические факторы.

Кратковременные сбои вызывают сонливость, ухудшение концентрации и координации. Если ритмы смещаются постоянно, это повышает риск серьёзных болезней. Исследования показывают связь длительного нарушения сна и биологических часов с ожирением, диабетом, гипертонией, расстройствами настроения и проблемами сердца.

Нарушение ритмов и риск рака

Учёные всё чаще находят связь между сбоями биологических часов и развитием опухолей. В тканях лёгких, молочной железы, толстой кишки и печени, а также при лейкемии и глиобластоме обнаруживают изменения в работе генов, которые отвечают за циркадные ритмы.

При колоректальном раке более низкая активность ключевых генов — BMAL1, CRY1, CRY2 и PER1–PER3 — связана с более низкой выживаемостью. Это значит, что нарушения внутреннего времени могут не только способствовать возникновению опухоли, но и влиять на прогноз.

В исследовании, опубликованном в Nature Immunology, американские специалисты выяснили: недостаток сна, ночной свет и нерегулярное питание могут запускать ранние изменения в кишечнике, которые связаны с повышенным риском колоректального рака.

С 1970-х годов заметно выросла заболеваемость колоректальным раком среди людей до 40 лет. В этот же период увеличилось ночное воздействие искусственного света — от экранов до работы в ночные смены. Сбои ритмов на фоне такого освещения могут частично объяснять рост риска.

В крупном метаанализе у женщин до менопаузы выявили связь между контактом с некоторыми химическими веществами и более высоким риском гормонозависимого рака молочной железы. Учёные предполагают, что нарушение циркадных ритмов ослабляет гормональный баланс и защиту клеток, усиливая действие этих факторов.

Предполагаемые механизмы

Учёные выделяют несколько путей, через которые сбой циркадных ритмов может влиять на рост опухолей:

Подавление синтеза мелатонина. Свет ночью снижает его выработку. Мелатонин регулирует сон и участвует в защите клеток от повреждений ДНК. Его недостаток может ослаблять противоопухолевую защиту .

Свет ночью снижает его выработку. Мелатонин регулирует сон и участвует в защите клеток от повреждений ДНК. Его недостаток может . Нарушение клеточного цикла. Циркадные гены контролируют деление и обновление клеток. Если эти механизмы работают неправильно, клетки могут делиться бесконтрольно.

Циркадные гены контролируют деление и обновление клеток. Если эти клетки могут делиться бесконтрольно. Изменения в кишечнике. Слизистая оболочка и микробиом ЖКТ особенно чувствительны к сбою ритмов. Нарушения сна и питания могут повышать уязвимость кишечника и создавать условия для опухолевого роста.

Слизистая оболочка и микробиом ЖКТ особенно чувствительны к сбою ритмов. Нарушения сна и питания могут повышать и создавать условия для опухолевого роста. Иммунитет. Внутренние часы помогают согласовывать работу иммунной системы. Когда ритмы сбиваются, иммунитет хуже распознаёт и уничтожает опасные клетки.

Что это значит для профилактики и лечения

Поддержание циркадных ритмов может снижать риск онкологических болезней и улучшать результаты терапии. Для этого важно:

соблюдать режим сна;

ограничивать ночную работу и использование экранов перед сном;

не есть ночью;

поддерживать регулярную физическую активность.

Отдельное направление исследований — хронотерапия. В её основе идея назначать противораковые препараты в определённое время суток, чтобы снизить побочные эффекты и повысить эффективность лечения. Похожие подходы сейчас пробуют применять и в иммунотерапии, где время введения препаратов может влиять на работу иммунной системы. Эти данные пока предварительные.

Главное

Циркадные ритмы управляют сном, гормонами, обменом веществ и иммунитетом. Их сбой связан с повышенным риском рака и может влиять на прогноз болезни. Исследования показывают: ночной свет, нерегулярный сон и питание ослабляют защитные механизмы. Сохранение стабильных ритмов и развитие хрономедицины могут стать важной частью профилактики и терапии рака.

