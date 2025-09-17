Травматолог разоблачил согревающие мази и горчичники

За болью в спине или пояснице могут скрываться разные диагнозы и состояния: от перенапряжения мышц до инфекции. Травматолог-ортопед Михаил Болотников рассказал «Рамблеру», как снять боль в спине и помогают ли горчичники и согревающие мази.

Какой бывает боль

Чаще всего боль в спине возникает по следующим причинам:

Растяжение мышц или связок. Такое бывает при подъёме тяжестей или из-за неудобного положения.

Такое бывает при подъёме тяжестей или из-за неудобного положения. Грыжи межпозвонковых дисков. Они могут сдавливать нерв и провоцировать боли в спине.

Они могут сдавливать нерв и провоцировать боли в спине. Артрит. Это хроническое заболевание суставов, которое может поражать поясничный отдел позвоночника и провоцировать боль в спине.

Также боль может возникнуть из-за травмы, инфекции или аутоиммунного заболевания. В зависимости от причины ощущения могут меняться от острой или стреляющей боли до жгучей и отдающей в ногу или бедро (иррадиирующей).

Если спина не проходит месяцами или появились онемение и слабость, нужно обратиться к врачу. Однако большинство пациентов сталкиваются с неспецифической мышечной болью, которую можно лечить дома.

Какую боль можно греть

Тепловые процедуры могут помочь снять болевой синдром, если он вызван растяжением или перенапряжением мышц и связок. Кокрейновский обзор подтвердил: грелки, горячие ванны, обёртывания и пояса могут обеспечить кратковременное уменьшение боли, хотя доказательная база метода ограничена. Больших исследований на тему эффективности теплотерапии не проводили, а существующие дают неоднозначный результат.

Тем не менее в международных клинических рекомендациях лечение боли в спине теплом с оговорками, но всё же упоминается. Метод предлагают использовать как дополнение к лечебной физкультуре. Также врачи предупреждают, что в некоторых случаях теплотерапия противопоказана.

«Греть спину можно только при хронических болях, вызванных мышечным напряжением, переохлаждением или долгим нахождением в неудобной позе. Тепло снимает спазм и улучшает кровообращение. При острых воспалительных процессах, онемениях, грыжах межпозвонковых дисков, свежих травмах или различных подозрениях на инфекцию греть больное место нельзя. Тепло усилит отёк и воспаление, это усугубит ситуацию». Михаил Болотников врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии медицинского центра «UNI Клиник»

Помогают ли мази и горчичники?

При болях в спине используют наружные средства с разным эффектом. Чаще всего применяют местные НПВС, согревающие мази или их комбинации. Механизм действия и эффективность таких средств отличаются.

Обезболивающие мази, например с диклофенаком или кетопрофеном, уменьшают чувствительность к медиаторам воспаления и за счёт этого снимают болевой синдром. Их можно использовать и при мышечно-скелетной боли, и после травм.

Согревающие мази действуют на рецепторы кожи. На причину боли они повлиять не могут, их нельзя применять при ушибах.

«Любая травма подразумевает повреждение сосудов с дальнейшим внутренним кровоизлиянием. Если сразу греть ушибленное место, сосуды расширятся, кровотечение и отёк усилятся. Это замедлит заживление и усугубит боль. Поэтому при ушибе первые три дня применяют холод, а тепло только на третий-четвертый день для рассасывания гематомы», — объясняет специалист.

В состав согревающих мазей обычно входят местнораздражающие вещества: капсаицин, ментол, камфора или салицилат. Исследование 2024 года показало, что эти средства допустимо использовать в сочетании с основной терапией, но доказательная база у них низкая.

«Средства с согревающим эффектом маскируют причину боли, отвлекают внимание, — объясняет врач. — Они могут временно облегчить ноющую мышечную боль, но это не вылечит основное заболевание».

То же самое можно сказать о горчичниках. Они могут ненадолго обмануть мозг и переключить внимание с больной спины на раздражённую кожу, однако терапевтического эффекта не дадут.

«Горчичники — устаревший метод. Я бы не рекомендовал использовать их из-за высокого риска получить ожог или раздражение кожи», — говорит травматолог-ортопед.

Поэтому если есть показания к тепловой терапии, безопаснее и дешевле использовать обычную грелку.

Что делать, если болит спина

Боль, вызванная перенапряжением или растяжением мышц, как правило, проходит в течение месяца. Домашнее лечение обычно ограничивается приёмом обезболивающих, но чтобы быстрее восстановиться, нужно придерживаться следующих рекомендаций.

Покой в острый период. В пик болевого синдрома можно лечь в позе, которая доставляет меньше всего дискомфорта. Например, на боку с подушкой между колен.

Приложить тёплый компресс. Это могут быть грелка, бутылка с горячей водой или тёплое полотенце. Процедуру можно повторять в течение дня по 15–30 минут. Важно: если боль вызвана ушибом, нужно прикладывать холодный компресс, а не тёплый. Если есть сомнения, лучше ничего не делать и обратиться к врачу.

Обезболивание. Можно принять безрецептурный противовоспалительный препарат, например на основе ибупрофена.

Щадящее восстановление. Первое время важно не напрягать спину. Одинаково вредны как активные движения, например подъём тяжестей, так и статичное положение в одной позе. Это не значит, что нужно отказаться от спорта, но нагрузку нужно вводить постепенно, чтобы не спровоцировать рецидив. Кокрейновский обзор 2021 года показал: при хронической боли в пояснице терапия с лечебной физкультурой эффективнее, чем без неё.

Главное

Боль в спине и пояснице чаще всего связана с растяжением или перенапряжением мышц, но могут быть и более серьёзные причины, например инфекция или аутоиммунное заболевание. Поэтому если боль в спине не проходит неделями, нужно обратиться к врачу. Болевой синдром, не связанный с травмами и воспалением, обычно проходит самостоятельно. Для симптоматического лечения назначают НПВС и лечебную физкультуру. Тепловую терапию применяют как дополнительный метод. Согревающие мази и горчичники могут ненадолго уменьшить боль, но работают как отвлекающий манёвр — на причину боли они не влияют. Греть можно только мышечную боль. При ушибах, межпозвонковых грыжах, инфекциях и системных заболевания тепло противопоказано.

