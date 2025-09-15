Худоба оказалась так же опасна для жизни, как и ожирение
Лишний вес нарушает обмен веществ и работу иммунитета, это может привести к сахарному диабету и 15 видам рака. Однако новое исследование показало, что худоба тоже может быть опасна.
На ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) учёные из Дании представили результаты наблюдений за 85 тысячами пациентов. Анализ показал, что риск смерти у худых людей выше, чем у полных.
Авторы сопоставили данные об индексе массы тела (ИМТ) со статистикой смертности. Оказалось, что риск смерти от всех причин у слишком худых такой же, как у пациентов с тяжёлым ожирением.
ИМТ рассчитывается как соотношение веса в квадрате и роста.
- значение от 18,5 до 25 кг/м² — нормальный вес;
- <18,5 кг/м² — недостаточный вес;
- от 25 до 30 кг/м² — избыточный вес;
- от 30 кг/м² — ожирение.
Анализ показал: у пациентов с недостаточным весом (ИМТ <18,5) риск смерти от всех причин в три раза выше, чем у людей с ИМТ по верхней границе нормы (ИМТ от 22,5 до 25).
При этом худые люди, которые попадают в норму, но по нижней границе, (ИМТ >18,5, но <20) тоже в зоне риска. Вероятность смерти у них в два раза выше, чем в контрольной группе с ИМТ от 22,5.
Любопытно, что у пациентов с лишним весом (ИМТ от 25 до 30) вероятность смерти оставалось такой же, как в группе людей с нормальным весом. Зато у пациентов с тяжёлой степенью ожирения (ИМТ >35) риск смерти повышался сразу на 23%.
То есть худоба оказалась статистически опаснее небольшого лишнего веса, и общая шкала риска смерти выглядит примерно так:
- недостаточный вес (ИМТ < от 18,5) — очень высокий риск;
- нормальный вес по нижней границе (ИМТ >18,5, но <20) — высокий риск;
- нормальный вес по верхней границе (ИМТ от 22,5 до 25) — обычный риск;
- лишний вес (ИМТ от 25 до 30) — обычный риск;
- ожирение (ИМТ >30) — очень высокий риск.
Авторы исследования не исключают, что такие результаты связаны с особенностями подсчёта, так как они не учитывали причины смерти. Люди с низким ИМТ могли терять вес из-за болезни, которая и приводила к летальному исходу. Однако это не исключает факта, что худоба так же опасна, как тяжёлое ожирение.