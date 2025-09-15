Худоба оказалась так же опасна для жизни, как и ожирение

Лишний вес нарушает обмен веществ и работу иммунитета, это может привести к сахарному диабету и 15 видам рака. Однако новое исследование показало, что худоба тоже может быть опасна.

© Nomadsoul1/iStock.com

На ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) учёные из Дании представили результаты наблюдений за 85 тысячами пациентов. Анализ показал, что риск смерти у худых людей выше, чем у полных.

Авторы сопоставили данные об индексе массы тела (ИМТ) со статистикой смертности. Оказалось, что риск смерти от всех причин у слишком худых такой же, как у пациентов с тяжёлым ожирением.

ИМТ рассчитывается как соотношение веса в квадрате и роста.

значение от 18,5 до 25 кг/м² — нормальный вес;

<18,5 кг/м² — недостаточный вес;

от 25 до 30 кг/м² — избыточный вес;

от 30 кг/м² — ожирение.

Анализ показал: у пациентов с недостаточным весом (ИМТ <18,5) риск смерти от всех причин в три раза выше, чем у людей с ИМТ по верхней границе нормы (ИМТ от 22,5 до 25).

При этом худые люди, которые попадают в норму, но по нижней границе, (ИМТ >18,5, но <20) тоже в зоне риска. Вероятность смерти у них в два раза выше, чем в контрольной группе с ИМТ от 22,5.

Любопытно, что у пациентов с лишним весом (ИМТ от 25 до 30) вероятность смерти оставалось такой же, как в группе людей с нормальным весом. Зато у пациентов с тяжёлой степенью ожирения (ИМТ >35) риск смерти повышался сразу на 23%.

То есть худоба оказалась статистически опаснее небольшого лишнего веса, и общая шкала риска смерти выглядит примерно так:

недостаточный вес (ИМТ < от 18,5) — очень высокий риск;

нормальный вес по нижней границе (ИМТ >18,5, но <20) — высокий риск;

нормальный вес по верхней границе (ИМТ от 22,5 до 25) — обычный риск;

лишний вес (ИМТ от 25 до 30) — обычный риск;

ожирение (ИМТ >30) — очень высокий риск.

Авторы исследования не исключают, что такие результаты связаны с особенностями подсчёта, так как они не учитывали причины смерти. Люди с низким ИМТ могли терять вес из-за болезни, которая и приводила к летальному исходу. Однако это не исключает факта, что худоба так же опасна, как тяжёлое ожирение.