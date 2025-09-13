Учёные открыли новое целебное свойство апельсина

Американцам удалось пересадить клетки поджелудочной железы без риска отторжения, а также побороть депрессию кето-диетой. Итальянские исследователи показали, что микропластик — это новый фактор риска болезней сердца.

Пациенту пересадили клетки поджелудочной железы, которые не вызвали отторжения со стороны иммунной системы

Американская компания Sana Biotechnology впервые пересадила пациенту с диабетом первого типа клетки поджелудочной железы, устойчивые к атакам иммунной системы. Благодаря этому больному не понадобились препараты для подавления иммунитета. Работа опубликована в New England Journal of Medicine.

При сахарном диабете 1-го типа иммунные клетки разрушают бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Трансплантация клеток может избавить от постоянных инъекций инсулина, но до сих пор её ограничивали риск отторжения и необходимость пожизненной иммуносупрессии (приёма препаратов, которые подавляют иммунитет). Исследователи решили эту проблему с помощью генетического редактирования технологией CRISPR. В донорские клетки ввели белок CD47, который иммунная система распознаёт как «свой» и предотвращает атаку.

В эксперименте добровольцу с диабетом первого типа пересадили 80 миллионов таких клеток. Даже через полгода они продолжали работать, не вызывая иммунной реакции. Указанное количество пересаженных клеток слишком мало, чтобы полностью заменить инъекции. Однако учёных больше интересовал факт успешного приживления.

Кето-диета снизила симптомы депрессии

Американские исследователи показали, что кетогенная диета может значительно облегчить состояние пациентов с депрессией. Уже через 10–12 недель у студентов колледжа, соблюдавших диету, симптомы депрессии снизились на целых 70%. Работа опубликована в Translational Psychiatry.

В пилотном исследовании участвовали 16 студентов с клинической депрессией. Все они до начала эксперимента получали медикаментозное лечение и/или психотерапию. Во время диеты у участников улучшилось общее самочувствие, повысились когнитивные показатели, а средняя потеря веса составила 5 кг. Важно, что ни у одного добровольца не наблюдалось ухудшения состояния.

Учёные отмечают, что эффект кето-диеты оказался заметно выше, чем от стандартной терапии. Несмотря на отсутствие контрольной группы (в данном случае учёные сопоставляли эффект от стандартной терапии депрессии с кето-диетой и без неё) и небольшой масштаб, исследователи рассматривают такое питание как эффективную дополнительную терапию.

Швейцарские учёные показали, что активные видеоигры (требующие от игроков совершать движения) замедляют патологические изменения мозга, связанные с болезнью Альцгеймера. Всего за 12 недель у пожилых людей с лёгкими когнитивными нарушениями улучшилась память, а также увеличился объём гиппокампа — ключевой области мозга, отвечающей за обучение и формирование воспоминаний. Работа опубликована в Alzheimer’s Research & Therapy.

В исследовании участвовали добровольцы старше 70 лет с диагнозом «лёгкие когнитивные нарушения». Одни получали стандартное лечение и помощь, другие дополнительно занимались активными видеоиграми. Спустя три месяца всем участникам провели МРТ-сканирование. Оно показало, что у людей, игравших в видеоигры, увеличился объём серого вещества в гиппокампе. Кроме того, у этих участников улучшились результаты тестов на запоминание слов.

В будущем планируются более масштабные клинические испытания, которые помогут подтвердить эффективность такого подхода в профилактике деменции.

Микропластик в артериях увеличивает риск сердечного приступа

Группа итальянских учёных обнаружила, что микро- и нанопластик в артериях усиливают воспаление и ускоряют развитие атеросклероза. Об этом говорится в обзоре, опубликованном в Cardiovascular Research.

Учёные проанализировали существующий массив данных о влиянии частиц пластика на сердечно-сосудистую систему человека. Они пришли к выводу, что микро- и наночастицы пластика можно считать новым фактором риска сердечно-сосудистых патологий, сопоставимым по значимости с курением, ожирением и даже гипертонией.

Исследователи отмечают, что опасность не только в самих пластиковых частицах, но и в токсических веществах (металлы, пестициды, гербициды), которые они могут нести. В экспериментах показано, что микропластик нарушает работу клеток сосудистой стенки и усиливает воспаление. Как именно пластик попадает в кровоток — через еду, воду, воздух или кожу, ещё предстоит выяснить.

Учёные выяснили, что содержащийся в цитрусовых флавоноид гесперидин снижает воспаление и защищает клетки от действия свободных радикалов. Работа опубликована в Food Science & Nutrition.

Исследователи выделили гесперидин из апельсиновых корок и проверили его действие на линии клеток иммунной системы. Оказалось, что вещество снижает уровень окислительного стресса и уменьшает продукцию воспалительных молекул. При этом эффект проявлялся дозозависимо: чем выше концентрация гесперидина, тем сильнее подавлялись воспалительные процессы.

В тестах на антиоксидантную активность гесперидин также показал выраженное действие, нейтрализуя свободные радикалы.

Важно. Это исследование проводили на клетках. Для подтверждения таких эффектов у людей нужны дальнейшие эксперименты на животных и клинические исследования (с участием добровольцев).

Важные исследования