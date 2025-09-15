99% людей не знают, как разрушают свой организм
В новом видео «Открытой клиники» специалист по восстановлению движения и функциональной неврологии Юлия Маркелова рассказала:
- На что указывает храп и как его устранить.
- Как правильно дышать.
- Какие последствия могут быть у диеты.
- В изнуряющих тренировках больше вреда или пользы?
- Стоит ли принимать БАДы.
