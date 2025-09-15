99% людей не знают, как разрушают свой организм

Александра Яковлева

В новом видео «Открытой клиники» специалист по восстановлению движения и функциональной неврологии Юлия Маркелова рассказала:

© Povozniuk/iStock.com
  • На что указывает храп и как его устранить.
  • Как правильно дышать.
  • Какие последствия могут быть у диеты.
  • В изнуряющих тренировках больше вреда или пользы?
  • Стоит ли принимать БАДы.

