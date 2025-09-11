Названа прививка, которую нужно сделать после 65 лет — и это не грипп

По прогнозу ВОЗ, в этом эпидсезоне будут активны свиной и гонконгский подтипы гриппа. Однако от них можно защититься, если вовремя сделать прививку. Врач общей практики Елена Шиманьски рассказала «Рамблеру», когда нужно вакцинироваться от гриппа и какая ещё вакцина нужна взрослым осенью.

Чем опасен грипп

Это респираторная вирусная инфекция. Она протекает как тяжёлая простуда: с лихорадкой, кашлем, болью в горле, ломотой в теле. Коварство гриппа — в осложнениях. Вирус может спровоцировать пневмонию, миокардит (воспаление сердечной мышцы), отит, менингит (воспаление оболочек мозга), ДВС-синдром (диссеминированное свёртывание крови, из-за которого появляется много мелких тромбов) и много других опасных для жизни состояний.

В группе риска люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Статистика показывает, что примерно 50–70% госпитализаций приходится на людей этой возрастной группы. Смертность среди них тоже выше: 70–85% умерших от гриппа — пожилые. Поэтому им особенно важно каждый сезон прививаться.

Почему каждый раз новая вакцина

Есть четыре типа гриппа: A, B, C и D. Вирус D у людей не встречается, а вирус C сравним с лёгкой простудой и не так опасен. Сезонные эпидемии в основном вызывают типы А и B, у которых есть множество штаммов (разновидностей). Комбинация этих штаммов меняется ежегодно: какие-то становятся менее активны, какие-то более. Поэтому к каждому сезону Глобальная система эпиднадзора за гриппом и ответных мер (ГСЭГО, входит в ВОЗ) собирает данные по заболеваемости из разных стран и даёт прогноз. На основе этих рекомендаций фармкомпании делают вакцины.

В препараты включают антигены именно тех штаммов, которые ожидаются в сезоне. Поэтому вакцинацию нужно проходить ежегодно новыми вакцинами. Кроме того, иммунитет к гриппу не пожизненный. Примерно через год уровень антител падает и прошлогодняя прививка может не сработать.

Какие прививки делают в этом году

В сезоне 2025–2026 в северном полушарии рекомендовано использовать трёхвалентные или четырёхвалентные вакцины, которые защищают от следующих штаммов:

вирус A — H1N1pdm09 (в народе свиной грипп, хотя такое название не совсем корректно);

вирус A — H3N2 (гонконгский);

вирус B — линия B/ Виктория;

вирус В — линия B/Ямагата — этот штамм считается маловероятным (заболеваемость не регистрируется с марта 2020 года), поэтому допустимо прививаться трёхвалентыми вакцинами.

В России доступны только неживые (инактивированные) вакцины от гриппа:

«Совигрипп» (трёхвалентная);

«Ультрикс» (трёхвалентная);

«Ультрикс квадри» (четырёхвалентная);

«Флю-М» (трёхвалентная);

«Гриппол плюс» (трёхвалентная);

«Гриппол квадривалент» (четырёхвалентная).

Важно помнить, что вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты, но сильно снижает риски осложнений. Например, в прошлом сезоне привитые взрослые в два раза реже обращались за медпомощью из-за гриппа и их реже госпитализировали.

Вакцинация от гриппа входит в Национальный календарь прививок. Бесплатно её могут сделать:

дети с 6 месяцев;

школьники с 1-го по 11-й класс;

студенты ссузов и вузов;

взрослые некоторых профессий (медработники, учителя, сотрудники сферы транспорта, торговли, ЖКХ, сферы социального обслуживания, гражданские служащие и т. д.);

беременные;

люди старше 60 лет;

призывники;

пациенты с хроническим заболеваниями (лёгких, сердца, метаболическими нарушениями и ожирением);

вахтовики.

Хотя практика показывает, что любой может привиться в поликлинике по месту жительства.

Как грипп связан с пневмококком

Пневмококковая инфекция, вызванная Streptococcus pneumoniae, часто поражает лёгкие. По статистике, она становится причиной 70–80% бактериальных пневмоний у взрослых.

Пневмококковая пневмония может возникнуть сама, но часто бывает на фоне гриппа. Вирус повреждает эпителий дыхательных путей и снижает местный иммунитет, поэтому бактериям проще закрепиться в лёгких.

Кроме пневмонии Streptococcus pneumoniae может вызвать менингит — воспаление мозговых оболочек. Летальность пневмококкового менингита составляет 7–15%, а у половины переболевших сохраняются тяжёлые последствия, требующие реабилитации.

Как и с гриппом, в зоне риска по пневмококку люди старше 65 лет. Поэтому пенсионеров прививают от пневмококка бесплатно.

Вакцина от пневмококка

У пневмококка тоже много разновидностей (серотипов), но в отличие от гриппа они стабильны, поэтому состав вакцин не меняется. Прививка от пневмококковой инфекции входит в национальный календарь — её делают ещё в детстве. Однако с возрастом иммунитет слабеет, поэтому после 65 лет вакцинацию рекомендуют повторить.

Для иммунизации взрослых используют 13-валентные (защищают от 13 серотипов) и 23-валентные прививки (защищают от 23 серотипов). В России доступны препараты «Превенар-13», «Пнемотекс» и «Пневмовакс-23».

По данным Российской ассоциации геронтологов и гериатров, двойная вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции у пожилых позволяет снизить риск развития инфаркта миокарда на 48%, инсульта — на 33%, а общей смертности — на 35% у пожилых пациентов.

«Вакцину от пневмококка стоит повторять раз в 5 лет, чтобы „освежать“ иммунную память. Начинать оптимально с Превенара-13, если это первичная вакцинация от пневмококка. В первую очередь тем, у кого ослабленный иммунитет. Речь о тех, кто получает иммуносупрессивную терапию, онкологических пациентах, людей с ВИЧ и доказанными дефектами иммунитета. Также прививку желательно сделать людям с хроническими заболеваниями сердца и лёгких, с сахарным диабетом, ожирением, заядлым курильщикам и всем пожилым старше 65 лет». Елена Шиманьски врач общей практики Lahta Clinic

Когда делать прививки

Предсказать начало или пик эпидсезона достоверно нельзя. Можно только предполагать вероятные периоды подъёма заболеваемости. Опыт прежних лет показывает, что эпидемия начинается ближе к ноябрю-декабрю, поэтому прививочную кампанию в России проводят в сентябре-октябре — чтобы успел сформироваться иммунитет. Например, в Москве уже работают мобильные пункты вакцинации. Чтобы сделать прививку, достаточно предъявить паспорт и полис ОМС.

Однако гриппом можно заболеть в любое время года, поэтому специально выжидать какие-то сроки не нужно. Прививку можно сделать, как только появились актуальные вакцины.

«В целом сезонность гриппа условна. Для вакцинации действительно оптимальна середина осени, потому что иммунитет формируется в течение двух недель после введения дозы — как раз к эпидподъёму. Прививка действует примерно 9–12 месяцев, и максимальная защита будет в первые полгода», — говорит специалист.

Если вы планируете привиться и от гриппа, и от пневмококка, соблюдать интервалы между уколами не нужно. Можно сделать две вакцины за один приём — это обычная практика. Все вакцины совместимы (кроме БЦЖ от туберкулеза) и никак друг другу не мешают.

«Даже если суммировать несколько вакцин, это не та нагрузка на иммунитет, чтобы чего-то бояться или ждать тяжёлых последствий. Пациенты ежедневно ездят в общественном транспорте или находятся в людных местах, это куда большая иммунная нагрузка, чем вакцинация», — объясняет врач.

Если привиться от гриппа и пневмококка в один день не получается, вторую вакцину можно сделать в любой день. С неживыми вакцинами выдерживать интервалы необязательно.

Даже недавняя простуда не противопоказание для вакцинации от гриппа. По рекомендациям ВОЗ, одна из возможных обоснованных причин отказа от вакцинации для человека без системных заболеваний — анафилактическая реакция на предыдущие дозы препарата.

Главное

Осенью важно пройти вакцинацию от гриппа, особенно людям старше 60 лет. У них инфекция проходит тяжелее и может вызвать осложнения. В некоторых регионах прививочная кампания уже началась. Все доступные в России вакцины соответствует рекомендациям ВОЗ на 2025–2026 год и содержат антигены к ожидаемым в этом сезоне штаммам. Если нет возможности привиться четырёхвалентной вакциной, можно привиться трёхвалентной. В ней нет антигена к штамму Ямагата, но этот подтип вируса не циркулирует в мире с 2020 года. Риск его возвращения хоть и есть, но маловероятен. Людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями также рекомендовано прививать от пневмококковой инфекции, которая часто возникает на фоне гриппа в виде пневмонии и менингита. Сделать обе прививки можно в один день или с любым интервалом.

