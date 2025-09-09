Почему СберПрайм — находка для тех, кто заботится о здоровье
Здоровье — не разовая акция, а привычка. Осознанный подход, регулярный контроль и полезные ритуалы каждый день — вот основа долголетия. Поддерживать себя в форме стало проще: в подписке СберПрайм собраны сервисы и скидки, которые помогают заботиться о теле, разуме и финансах.
Как работает СберПрайм
В СберПрайм входят нужные каждый день сервисы, бонусы и скидки от проверенных партнёров. Главное — вы платите за одну подписку и подключаете сразу четырёх человек: членов семьи или близких. У каждого свой аккаунт, свои бонусы и личный кабинет. Оплата списывается раз в месяц, всё просто.
За покупки и оплату сервисов вы получаете бонусы Спасибо, которыми можно расплачиваться, переводить их близким или получать кешбэк.
Онлайн-здоровье рядом
В подписке СберПрайм доступны предложения от телемедицинского сервиса СберЗдоровье. Здесь работают больше 2000 врачей по 18 направлениям: терапевты, педиатры, эндокринологи, гастроэнтерологи, неврологи и другие специалисты. Сервис подойдёт, если вам сложно добраться до врача, нужно второе мнение, необходима консультация по анализам или плановый приём по хроническому заболеванию. Достаточно зайти в приложение и открыть чат с врачом. Всё просто, быстро и безопасно.
С подпиской СберПрайм вы получите:
- скидки до 25% на онлайн-консультации;
- до 20% на лабораторные исследования;
- возможность выбрать удобную клинику, врача и записаться на очный приём.
Лекарства с бонусами
Когда нужно купить витамины, лекарства или товары для здоровья, важны не только качество, но и выгода. С подпиской СберПрайм это легко: она сотрудничает с 12 крупными аптечными сетями.
Например, вы можете заказывать всё необходимое в ЕАптеке — одной из крупнейших интернет-аптек в России с ассортиментом более 45 000 товаров для красоты, здоровья и ухода.
Оформляйте заказ на сайте или в приложении, а получайте — в ближайшей аптеке или с доставкой прямо домой или в офис. Со СберПрайм вы получаете до 5% бонусами от суммы покупки, а позже можете оплатить ими до 99% следующего заказа.
Здоровое питание проще, чем кажется
Сбалансированное питание — залог энергии и хорошего самочувствия. А с сервисами доставки из экосистемы Сбера оно становится ещё и выгодным:
- «Самокат» — свежие продукты от 15 минут, оплата бонусами Спасибо до 99%, кешбэк до 9%.
- «Купер» — доставка из супермаркетов, ресторанов, аптек и магазинов с оплатой бонусами до 99%.
Отдых, который восстанавливает
Качественный досуг помогает восстановить силы, отвлечься и дарит позитивные эмоции, которые так важны для здоровья.
СберПрайм даёт бесплатный доступ к лучшему контенту:
- Окко — фильмы и сериалы: от классики до новинок.
- Звук — музыка в Hi-Fi, подкасты, аудиокниги.
Это возможность организовать уютный семейный вечер с интересными и полезными занятиями.
Отпуск со скидкой и бонусами
Путешествия дарят приятные впечатления. Это очень важно для стабильного эмоционального состояния и прекрасно влияет на здоровье.
С подпиской СберПрайм есть предложения как раз для таких поездок: вы можете получать до 17% бонусами на сервисе бронирования Отелло. Размер кешбэка зависит от числа бронирований, завершённых в течение года.
Финансовое здоровье — тоже здоровье
Умное управление финансами — ключ к спокойствию. СберПрайм предлагает:
переводы и платежи до 500 000 рублей без комиссии;
бесплатные уведомления по картам;
- +0,5% к ставке по СберВкладу;
- +1% к Накопительному счёту;
- 10%-ная скидка на страхование дома, здоровья и финансов.
Попробуйте сами
СберПрайм — это умные траты и настоящая забота: о здоровье, питании, отдыхе и близких. Подключите подписку — и вы удивитесь, как много можно сэкономить и улучшить, просто собрав нужные сервисы в одном месте.
