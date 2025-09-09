Почему СберПрайм — находка для тех, кто заботится о здоровье

Здоровье — не разовая акция, а привычка. Осознанный подход, регулярный контроль и полезные ритуалы каждый день — вот основа долголетия. Поддерживать себя в форме стало проще: в подписке СберПрайм собраны сервисы и скидки, которые помогают заботиться о теле, разуме и финансах.

© gorodenkoff/iStock.com

Как работает СберПрайм

В СберПрайм входят нужные каждый день сервисы, бонусы и скидки от проверенных партнёров. Главное — вы платите за одну подписку и подключаете сразу четырёх человек: членов семьи или близких. У каждого свой аккаунт, свои бонусы и личный кабинет. Оплата списывается раз в месяц, всё просто.

За покупки и оплату сервисов вы получаете бонусы Спасибо, которыми можно расплачиваться, переводить их близким или получать кешбэк.

Онлайн-здоровье рядом

В подписке СберПрайм доступны предложения от телемедицинского сервиса СберЗдоровье. Здесь работают больше 2000 врачей по 18 направлениям: терапевты, педиатры, эндокринологи, гастроэнтерологи, неврологи и другие специалисты. Сервис подойдёт, если вам сложно добраться до врача, нужно второе мнение, необходима консультация по анализам или плановый приём по хроническому заболеванию. Достаточно зайти в приложение и открыть чат с врачом. Всё просто, быстро и безопасно.

С подпиской СберПрайм вы получите:

скидки до 25% на онлайн-консультации;

на онлайн-консультации; до 20% на лабораторные исследования;

на лабораторные исследования; возможность выбрать удобную клинику, врача и записаться на очный приём.

Лекарства с бонусами

© user15160105/Freepik

Когда нужно купить витамины, лекарства или товары для здоровья, важны не только качество, но и выгода. С подпиской СберПрайм это легко: она сотрудничает с 12 крупными аптечными сетями.

Например, вы можете заказывать всё необходимое в ЕАптеке — одной из крупнейших интернет-аптек в России с ассортиментом более 45 000 товаров для красоты, здоровья и ухода.

Оформляйте заказ на сайте или в приложении, а получайте — в ближайшей аптеке или с доставкой прямо домой или в офис. Со СберПрайм вы получаете до 5% бонусами от суммы покупки, а позже можете оплатить ими до 99% следующего заказа.

Здоровое питание проще, чем кажется

Сбалансированное питание — залог энергии и хорошего самочувствия. А с сервисами доставки из экосистемы Сбера оно становится ещё и выгодным:

«Самокат» — свежие продукты от 15 минут, оплата бонусами Спасибо до 99%, кешбэк до 9%.

оплата бонусами Спасибо кешбэк до 9%. «Купер» — доставка из супермаркетов, ресторанов, аптек и магазинов с оплатой бонусами до 99%.

Отдых, который восстанавливает

© hryshchyshen/Freepik

Качественный досуг помогает восстановить силы, отвлечься и дарит позитивные эмоции, которые так важны для здоровья.

СберПрайм даёт бесплатный доступ к лучшему контенту:

Окко — фильмы и сериалы: от классики до новинок.

— фильмы и сериалы: от классики до новинок. Звук — музыка в Hi-Fi, подкасты, аудиокниги.

Это возможность организовать уютный семейный вечер с интересными и полезными занятиями.

Отпуск со скидкой и бонусами

Путешествия дарят приятные впечатления. Это очень важно для стабильного эмоционального состояния и прекрасно влияет на здоровье.

С подпиской СберПрайм есть предложения как раз для таких поездок: вы можете получать до 17% бонусами на сервисе бронирования Отелло. Размер кешбэка зависит от числа бронирований, завершённых в течение года.

Финансовое здоровье — тоже здоровье

Умное управление финансами — ключ к спокойствию. СберПрайм предлагает:

переводы и платежи до 500 000 рублей без комиссии;

бесплатные уведомления по картам;

+0,5% к ставке по СберВкладу;

к ставке по СберВкладу; +1% к Накопительному счёту;

к Накопительному счёту; 10%-ная скидка на страхование дома, здоровья и финансов.

Попробуйте сами

СберПрайм — это умные траты и настоящая забота: о здоровье, питании, отдыхе и близких. Подключите подписку — и вы удивитесь, как много можно сэкономить и улучшить, просто собрав нужные сервисы в одном месте.

Узнайте больше и оформите подписку на sberbank.com/sberprime

Реклама

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru.

Erid: F7NfYUJCUneTSUKHurat

Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва). ООО «СберЗдоровье», ОГРН 1197746310618, г. Москва. CберЗдоровье 18+.

ООО «ЕАПТЕКА», 18+ ОГРН 1147746631988, г.Москва

ООО «Самокат», ОГРН 1107746297053, г.Москва

АО «Купер», ОГРН 1247700135253, г. Москва

ООО «Отелло», ОГРН 1257700126353

ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург