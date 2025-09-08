Названа реальная польза пробиотиков

Пробиотики могут быть полезны в лечении некоторых болезней мозга, сердца и лёгких. Сотрудники Университета Марии в Бразилии проанализировали существующие данные о связи кишечника с мозгом, сердцем и почками и пришли к выводу, что вмешательство в микрофлору кишечника может влиять на органы, которые не относятся к желудочно-кишечному тракту.

Связь между кишечником и другими системами организма обсуждается в научном мире давно. Например, известно, что микробиота может препятствовать воспалению и окислительному стрессу — ключевых звеньях сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Ведущую роль в регуляции и поддержании здоровой микрофлоры играют пробиотики — полезные живые микроорганизмы, преимущественно бактерии. Ими богаты кисломолочные, ферментированные продукты, некоторые сыры и соленья. Также есть биологически активные добавки с ними.

Пробиотики в целом полезны для желудочно-кишечного тракта и нужны для его стабильной работы. Однако авторы статьи выделили ещё несколько эффектов включения пробиотиков в рацион.

Для мозга

уменьшают симптомы депрессии;

улучшают качество сна;

повышают когнитивные показатели;

замедляют атрофию клеток мозга.

Для сердца

снижают показатели маркеров воспаления: «плохого» холестерина, триглицеридов, С-реактивного белка, интерлейкина-6;

повышают чувствительность к инсулину;

снижают риск развития гипергликемии (повышения уровня глюкозы в крови).

Для почек

снижают уремические токсины (мочевину и натрий);

улучшают энергетический/аминокислотный обмен веществ;

снижают показатели маркеров поражения почек: трансформирующего фактор роста бета-1 (ТФРβ‑1) и фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α).

Исследователи признают, что пробиотики могут положительно влиять на ось «кишечник — мозг — сердце — почки». Однако подчёркивают, что их системные эффекты не изучены и нужны дополнительные исследования, чтобы понять механизм их действия. Кроме того, до сих пор нет единых рекомендаций по приёму пробиотиков: препараты, продукты, дозировки, длительность лечения не определены. Поэтому пока пробиотики можно считать дополнением к терапии некоторых состояний, но не заменой лечению.