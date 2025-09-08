Названа реальная польза пробиотиков
Пробиотики могут быть полезны в лечении некоторых болезней мозга, сердца и лёгких. Сотрудники Университета Марии в Бразилии проанализировали существующие данные о связи кишечника с мозгом, сердцем и почками и пришли к выводу, что вмешательство в микрофлору кишечника может влиять на органы, которые не относятся к желудочно-кишечному тракту.
Связь между кишечником и другими системами организма обсуждается в научном мире давно. Например, известно, что микробиота может препятствовать воспалению и окислительному стрессу — ключевых звеньях сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.
Ведущую роль в регуляции и поддержании здоровой микрофлоры играют пробиотики — полезные живые микроорганизмы, преимущественно бактерии. Ими богаты кисломолочные, ферментированные продукты, некоторые сыры и соленья. Также есть биологически активные добавки с ними.
Пробиотики в целом полезны для желудочно-кишечного тракта и нужны для его стабильной работы. Однако авторы статьи выделили ещё несколько эффектов включения пробиотиков в рацион.
Для мозга
- уменьшают симптомы депрессии;
- улучшают качество сна;
- повышают когнитивные показатели;
- замедляют атрофию клеток мозга.
Для сердца
- снижают показатели маркеров воспаления: «плохого» холестерина, триглицеридов, С-реактивного белка, интерлейкина-6;
- повышают чувствительность к инсулину;
- снижают риск развития гипергликемии (повышения уровня глюкозы в крови).
Для почек
- снижают уремические токсины (мочевину и натрий);
- улучшают энергетический/аминокислотный обмен веществ;
- снижают показатели маркеров поражения почек: трансформирующего фактор роста бета-1 (ТФРβ‑1) и фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α).
Исследователи признают, что пробиотики могут положительно влиять на ось «кишечник — мозг — сердце — почки». Однако подчёркивают, что их системные эффекты не изучены и нужны дополнительные исследования, чтобы понять механизм их действия. Кроме того, до сих пор нет единых рекомендаций по приёму пробиотиков: препараты, продукты, дозировки, длительность лечения не определены. Поэтому пока пробиотики можно считать дополнением к терапии некоторых состояний, но не заменой лечению.