Мужчинам рассказали, как вернуть либидо восемнадцатилетнего

В новом видео «Открытой клиники» уролог-андролог Алексей Громов разобрал важные аспекты мужского здоровья. Как поддерживать либидо взрослому мужчине? Что кроме алкоголя и курения влияет на потенцию?

© PeopleImages/iStock.com

Вы узнаете, какие показатели важно контролировать, чтобы оставаться в отличной форме. Сколько и как нужно тренироваться, какие виды физической активности самые полезные и какие препараты есть смысл принимать.

<img class="" src=""/>

Смотрите здесь другие видео о том, как долго оставаться здоровым и бодрым.

Реклама. 12+. ООО «Открытая клиника». г. Москва. ОГРН:1147746568573.Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Идентификатор ОРД: F7NfYUJCUneTSUKBxtZF