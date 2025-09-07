Учёные рассказали, как осенью очистить воздух от вирусов

В сезон простуд для профилактики ОРВИ в ход идут все доступные средства: от чеснока до обеззараживателя воздуха. Разобрались, помогают ли приборы для дома не заболеть и какую опасность могут скрывать.

Увлажнители воздуха

Сухой воздух вреден для слизистых носа и кожи, он нарушает их защитные функции, из-за чего они становятся уязвимы для микробов и более чувствительны к повреждениям. Уровень влажности воздуха особенно важен для пациентов с атопическим дерматитом, сухостью глаз и кровотечениями из носа.

Поправить ситуацию можно увлажнителями. Устройства бывают разных типов, но принцип работы один: они превращают воду в пар и распыляют его. Однако эффективность такого метода ограничена площадью.

Большой Кокрейновский обзор показал: увлажнители воздуха в общественных местах, образовательных учреждения и офисах в лучшем случае дают незначительный эффект и почти не помогают при сухости глаз и кожи.

Дома прибор может быть полезен при сухости слизистых носа. Также его советуют использовать во время ОРВИ для облегчения респираторных симптомов, например насморка. Однако есть несколько важных нюансов.

Увлажнитель нужно регулярно чистить. Во влажной среде вирусам и бактериям легче размножаться. Если не мыть устройство раз в три дня и не менять фильтры, оно будет распылять патогенные микробы по комнате вместе с паром.

Слишком влажный воздух — тоже плохо. Оптимальной считается влажность воздуха 30–50%. Если показатели будут выше, будет казаться что в помещении душно. Особенно важно это для пациентов с аллергией на пыль. Клещи, которые вызывают аллергическую реакцию, как и микробы, любят сырость. Если в комнате будет слишком влажно, они начнут активно размножаться, повышая вероятность приступа аллергии.

Водопроводная вода не подходит для увлажнения воздуха. В ней слишком много минералов, которые будут оседать в дыхательных путях и на мебели (белый налёт после увлажнителя появляется как раз из-за этого). Кроме того, после воды из-под крана в самом устройстве образуется накипь, которая служит питательной средой для микробов. Поэтому лучше использовать дистиллированную бутилированную воду.

Аромадиффузоры

Их в основном используют для ароматизации помещений с помощью эфирных масел. Иногда им ещё приписывают полезные свойства, например очищение воздуха. Однако исследования это не подтверждают. Наоборот, эксперимент 2021 года с электрическими диффузорами показал: летучие органические соединения, которые выделяют эфирные масла, вступают в реакцию с озоном и дополнительно загрязняют воздух.

Французское агентство по безопасности и гигиене труда, охране окружающей среды и продовольствия (ANSES) предупреждает, что вдыхание высоких доз эфирных масел может вызвать раздражение слизистой носа и горла. Американская академия аллергии, астмы и иммунологии также призывает ограничить использование аромадиффузоров пациентам с астмой и аллергией. Эти устройства могут усиливать ночную одышку и другие респираторные симптомы. Ещё эфирные масла могут быть токсичны для домашних животных.

Что касается терапевтического эффекта аромомасел, например против мигрени или бессонницы, единого мнения на этот счёт нет. Считается, что ароматерапия действует через стимуляцию обонятельных рецепторов в носу, которые затем посылают сигналы через нервную систему в лимбическую систему — часть мозга, которая контролирует эмоции. Однако доказательств этому нет.

Большое исследование на эту тему провело Министерство здравоохранения Австралии. Учёные проанализировали несколько крупных работ и пришли к выводу, что вдыхание эфирных масел может немного улучшить сон, но большинство эффектов неубедительны. Имеющиеся доказательства того, что ароматерапия помогает при болях или нервных расстройствах, низкого качества, поэтому нельзя дать конкретных рекомендаций по её применению.

Ионизаторы

Эти приборы генерируют отрицательно заряженные ионы (аэроионы) для повышения качества воздуха. Считается, что ионизаторы помогают снизить концентрацию пыли, аллергенов и микробов. В теории такой аппарат может быть профилактикой ОРВИ и приступов аллергии, однако эффективность остаётся спорной.

Например, исследование 2021 года показало, что очистка воздуха ионами от одного загрязнителя провоцирует накопления других вредных частиц.

Сотрудники Национального университета Сингапура, которые изучали влияние ионизаторов на здоровье, пришли к выводу, что бытовые устройства действительно повышают качество воздуха за счёт удаления частиц, но клиническая польза этого для человека не доказана. Поэтому нельзя однозначно сказать, помогает ионизатор в борьбе с инфекциями или нет.

Воздухоочистители

Эти устройства втягивают воздух, пропускают через фильтр и пускают обратно. Такая обработка задерживает загрязняющие частицы и повышает качество воздуха.

Это один из немногих бытовых гаджетов с доказанной эффективностью. Например, исследование 2021 года показало: высокоэффективные фильтры для очистки воздуха от частиц (HEPA) удаляют мелкие твёрдые частицы (PM 2.5), которые могут проникать глубоко в лёгкие ​​и попадать в кровоток, вызывая местное и системное воспаление через окислительный стресс.

Также такие очистители могут снижать вирусную нагрузку. Сами патогены фильтры не убивают, но удаляют из воздуха аэрозоли, которые их переносят. Однако эффект зависит от мощности устройства. Более того, некоторые очистители сами могут выделять потенциально вредные побочные продукты в ходе работы, например формальдегид и ацетальдегид. Поэтому Агентство по охране окружающей среды США предупреждает: нужно регулярно менять фильтры и учитывать возможности устройства и площадь помещения.

Главное

Увлажнители воздуха могут облегчить респираторные симптомы, но они не защищают от вирусов и бактерий. Наоборот, если не мыть устройство раз в три дня, не менять фильтры и использовать водопроводную воду, увлажнитель станет рассадником микробов и будет распылять их в воздух. Аромадиффузоры не очищают воздух, а только придают ему приятный запах. Людям с астмой и аллергией лучше отказаться от таких приборов, так как длительное вдыхание паров эфирных масел может раздражать горло и нос и вызывать одышку. Ионизаторы действительно повышают качество воздуха за счёт удаления вредных частиц. Однако неизвестно, есть ли клиническая польза для человека от этого. Воздухоочистители с фильтрами HEPA удаляют из воздуха вредные мелкие твёрдые частицы и снижают вирусную нагрузку, но нужно учитывать мощность устройства и площадь помещения.

