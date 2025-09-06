Найден способ худеть, ни в чём себе не отказывая

С лишним весом также может помочь чай из листьев малины. Он снижает уровень сахара и инсулина в крови. Искусственные подсластители лучше ограничить, поскольку они ухудшают работу мозга. Ещё учёные выяснили, почему ходить нужно быстро, а завтракать — рано.

Чай из листьев малины снизил сахар и инсулин

Учёные из Великобритании выяснили, что чай из листьев малины предотвращает резкие скачки инсулина и глюкозы в крови после употребления сладостей. Работа опубликована в Nutrients.

Исследование проводили с участием здоровых добровольцев, которым ежедневно давали 50 г сахара (сахарозы) вместе с чаем из малиновых листьев или без него. Анализ показал, что у тех, кто пил малиновый чай, уровень сахара в крови через 15–30 минут после сладкого был ниже на целых 25–44%. Учёные также отметили значительное снижение уровня инсулина.

Такой эффект исследователи объясняют содержанием в листьях малины полифенолов, прежде всего эллаговой кислоты. Они тормозят работу ферментов, расщепляющих сахар на глюкозу и фруктозу. Примечательно, что при употреблении чистой глюкозы малиновый чай не оказывал никакого эффекта. Это подтверждает, что настой влияет именно на процесс расщепления сахарозы, а не её усвоение.

Авторы подчёркивают, что речь идёт о первых результатах на небольшой группе здоровых людей. Чтобы подтвердить пользу чая для пациентов с диабетом или метаболическими нарушениями, нужны масштабные исследования.

Заменители сахара ухудшают умственную деятельность

К такому выводу пришли учёные из Университета Сан-Паулу, проанализировав данные почти 13 тысяч взрослых. Работа опубликована в Neurology, журнале Американской академии неврологии.

Исследование показало, что люди, которые употребляли больше всего подсластителей (в среднем около 190 мг в день), теряли память и скорость мышления на 62% быстрее, чем те, кто обходился минимальными дозами. Особенно сильная связь была у людей с диабетом и у участников младше 60 лет.

Самый большой риск был связан с аспартамом, сахарином, ацесульфамом-K, сорбитом, ксилитом и эритритом. Они чаще встречаются в газировке, энергетиках, йогуртах и десертах с низкой калорийностью. Исключение составила тагатоза — простой сахар, который получают из молока. Употребление этого подсластителя никак не повлияло на когнитивные способности.

Авторы подчёркивают, что исследование выявило лишь связь, но не доказало причинно-следственную зависимость. Однако масштаб работы и длительность наблюдений (8 лет) побуждают специалистов пересмотреть отношение к искусственным заменителям сахара, особенно у пациентов с диабетом.

Учёные из Института биомедицинских исследований в Барселоне (IRB Barcelona) показали, что белок нейритин-1 ускоряет расход энергии, превращая клетки бурой жировой ткани в «печку» для сжигания калорий. Работа опубликована в Nature Communications.

Нейритин-1 известен как белок, участвующий в пластичности нейронов. Теперь его описали и как регулятор энергетического обмена. В бурой жировой ткани этот белок усиливает активность митохондрий — клеточных структур, которые производят энергию. Нейритин-1 стимулирует работу термогенных генов, способствующих сжиганию калорий.

Эксперимент с животными показал, что повышение уровня нейритина-1 предотвратило появление лишнего веса даже при высококалорийной диете. Более того, у таких животных повысилась чувствительность к инсулину и снизились маркеры воспаления печени.

Данные на людях показывают связь между пониженным уровнем нейритина-1 и склонностью к ожирению, что только усиливает значимость находки. В будущем на основе этих результатов могут появиться препараты для лечения ожирения, диабета 2-го типа и жировой болезни печени.

Быстрая ходьба защитила кости от остеопороза и переломов

На это указывает крупное исследование, в котором проанализированы данные более 348 тысяч человек. Оказалось, что темп ходьбы напрямую связан с прочностью костей и риском развития остеопороза. Работа опубликована в Frontiers in Endocrinology.

Учёные разделили добровольцев по скорости передвижения:

медленная — менее 5 км/ч,

обычная — 5–6,5 км/ч,

быстрая — больше 6,5 км/ч.

Оказалось, что у тех, кто ходил медленно, минеральная плотность костей была ниже, а риск остеопороза и переломов — более чем в два раза выше, чем у тех, кто ходил в среднем темпе. Быстрая ходьба снижала риск остеопороза и переломов на 13–25%.

Интересно, что генетическая предрасположенность к остеопорозу не меняла этих закономерностей. Ходьба в быстром темпе оказывалась полезной даже у людей с наследственной предрасположенностью к остеопорозу. Поэтому для поддержания здоровья нужно не только больше двигаться, но и передвигаться быстрее.

Время еды у пожилых оказалось важным индикатором продолжительности жизни

На это обратила внимание группа врачей и исследователей в Массачусетсе. Работа опубликована в Communications Medicine.

Анализ данных трёх тысяч взрослых в возрасте от 42 до 94 лет показал: с возрастом люди начинают завтракать и ужинать позже.

Особое внимание исследователи уделили завтраку. Именно его смещение на более позднее время оказалось связано с повышенным риском депрессии, хронической усталости, нарушений сна и проблем с зубами. Более того, в долгосрочной перспективе поздний завтрак повышает уровень смертности.

Интересно, что люди с генетической предрасположенностью к хронотипу совы (склонностью позже ложиться и вставать) также чаще питались позже. По мнению авторов, смещение приёма пищи у пожилых — повод обратиться к врачу и пройти комплексную диагностику.

Главное

Чай из малиновых листьев помогает сдерживать скачки сахара, а быстрый шаг укрепляет кости и защищает от переломов. Научной сенсацией этой недели стал белок нейритин-1, открывающий новые возможности в лечении ожирения. Ещё учёные выяснили, как заменители сахара вредят мозгу, а поздний завтрак сокращает продолжительность жизни.

