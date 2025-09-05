Россиянам рассказали, почему стоит отправиться на прогулку прямо сейчас

Завтра в Москве отмечается День ходьбы. Это отличный повод прогуляться и по-новому взглянуть на это привычное занятие. Польза ходьбы общеизвестна, но она гораздо разнообразнее, чем кажется. Рассказываем шесть неожиданных фактов о том, чем полезна обычная прогулка.

© shurkin_son/Freepik

Наши тела, сформировавшиеся за тысячи лет охоты и собирательства, плохо приспособлены к сидячему образу жизни. Предки в среднем проходили по 17 000 шагов в день. Пользу ходьбы для здоровья подтверждают множество исследований. Она снижает риск или тяжесть сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, когнитивных нарушений и деменции, а также улучшает психическое состояние, сон и увеличивает продолжительность жизни. Ходьба воздействует на кровообращение, сердечно-лёгочную и иммунную функции. Кроме того, омолаживает и помогает предотвратить возрастные заболевания.

Примечательно, что если ходьба — это единственный доступный вид физической активности, то, по мнению экспертов, этого достаточно для поддержания здоровья при условии сочетания с правильным питанием. При этом не обязательно проходить 10 000 шагов ежедневно — эта цифра не имеет научного обоснования. Даже если вы проходите всего 4000 шагов, это уже снижает риск смертности и заболеваемости.

6 преимуществ ходьбы

Нивелирует влияние генов набора веса

Исследователи из Гарварда изучили 32 гена, которые способствуют ожирению, у более чем 12 000 участников. У тех людей, которые ходили быстрым шагом около часа в день, риск ожирения снизился наполовину, несмотря на генетическую предрасположенность.

Помогает справиться с тягой к сладкому

Исследования, проведённые в Эксетерском университете, показали, что 15-минутная прогулка снижает желание съесть шоколад и уменьшает его потребление в стрессовых ситуациях. Другое исследование подтвердило, что ходьба может снизить тягу к разным сладким закускам и их потребление.

Снижает риск развития рака

Обширное исследование Американского онкологического общества выявило, что среди упражнений, которые могут улучшить здоровье и снизить риск заболеваний, ходьба приносит больше всего пользы. В нём приняли участие около 140 000 человек. Выяснилось, что даже неспешная ходьба снижает смертность, в том числе от рака. Участники исследования, средний возраст которых составлял 69 лет, сказали, что ходьба была их единственным видом физической активности. Другое исследование показало, что женщины, которые ходили семь и более часов в неделю, сократили свой риск на 14% по сравнению с теми, кто тратил на прогулки меньше времени. Это было актуально даже для тех, у кого был избыточный вес или кто принимал гормональные препараты.

Облегчает боль в суставах

Ходьба уменьшает боль при артрите. Она защищает коленные и тазобедренные суставы, которые наиболее подвержены разрушению с возрастом, и укрепляет поддерживающие их мышцы. В обзоре о влиянии ходьбы на артрит отмечается, что прогулки быстрым шагом, примерно 4,8 км/ч, замедляют риск развития болезни. У людей, регулярно ходивших с такой скоростью, было больше хрящевой ткани, меньше дефектов хряща и поражений костного мозга, чем у малоподвижных участников.

Помогает снизить уровень холестерина

Регулярная ходьба в умеренном темпе может помочь снизить уровень холестерина. Она так же эффективна, как бег, несмотря на то, что он требует бо́льших затрат энергии. Чем больше расстояние, которое вы проходите, тем значительнее польза.

Укрепляет иммунитет

Регулярная ходьба помогает снизить риск простуды и гриппа. Исследование, в котором участвовали 1000 человек, показало: те, кто гулял хотя бы 20 минут в день не менее пяти раз в неделю, болели на 43% реже, чем люди с минимальной физической активностью. Даже если они заболевали, то выздоравливали быстрее и переносили болезнь легче.

Главное

Простая прогулка может работать как универсальная профилактика множества проблем со здоровьем. Исследования показывают: регулярная ходьба не только укрепляет сердце, лёгкие и сосуды, улучшает сон и настроение, но и даёт менее очевидные преимущества. Она снижает влияние генов, способствующих набору веса, помогает контролировать тягу к сладкому, уменьшает риск развития рака, в том числе молочной железы, снижает холестерин, облегчает боль в суставах и замедляет развитие артрита, а также укрепляет иммунитет.

