10 фактов о жвачке, которые вас удивят

Современные исследования показывают, что в развитых странах около 90% взрослых регулярно жуют жвачку. Разобрали главные факты о ней.

Наши предки тоже жевали жвачку

Что-то похожее люди использовали ещё до нашей эры. Например, в Швеции нашли комочки берестяной смолы с отпечатками зубов, которым уже 9 тысяч лет. Также известно, что древние греки жевали мастику, а индейцы — еловую смолу.

Современные жвачки делают из синтетических полимеров с добавлением смягчителей, подсластителей, ароматизаторов или полиолов. По оценкам за 2024 год, объём мирового рынка жевательной резинки составил 28 млрд долларов США.

Защищает от кариеса

Реклама не врёт, жевательные резинки могут быть профилактикой кариеса, но только если в них нет сахара. Систематический обзор показал, что жвачка помогает нейтрализовать кислотность полости рта и убрать часть налёта на зубах. Особенно эффективны жвачки с ксилитом. Американская ассоциация стоматологов считает, что жевательные резинки без сахара можно использовать как дополнительное средство гигиены полости рта, но не вместо ежедневной чистки зубов. Жевать жвачку лучше после еды 10–20 минут.

Несвежее дыхание жвачка не исправит

Галитоз (неприятный запах изо рта) развивается, когда в полости рта размножаются анаэробные бактерии. Они производят летучие соединения серы с характерным запахом.

Жевательные резинки или спреи могут ненадолго замаскировать этот запах, но на микробов не влияют, поэтому очень скоро дыхание опять становится несвежим. Чтобы вылечить галитоз, нужно найти причину патологического размножения бактерий. Чаще всего это кариес и пульпит.

Не вредит желудку, если проглотить

Вопреки распространённому мнению, проглоченная жевательная резинка не остаётся в желудке. Организм, конечно, не может её переварить, но и не хранит годами. Жвачка проходит через пищеварительную систему в почти неизменённом виде и выходит естественным путём.

Закупорку кишечника у взрослых жвачка тоже не вызывает. Такое может случиться с детьми, которые страдают от запора и проглотили сразу много жвачки, но это редкость.

Уменьшает ощущение сухости

Пациентам с ксеростомией (постоянной сухостью во рту) врачи рекомендуют жевать жвачку без сахара. Этот синдром развивается из-за недостаточной выработки слюны, а жвачка как раз стимулирует процесс. Конечно, ксеростомию резинка не вылечит, но может помочь временно облегчить состояние.

Подавляет аппетит

Систематический обзор 2025 года показал: жевательная резинка может снижать чувство голода и желание съесть что-то сладкое. Пока неясно, помогает ли это на практике потреблять меньше калорий и снижать вес. Тем не менее учёные не исключают, что в будущем жвачка станет немедикаментозным средством для лечения ожирения.

Полезна после операций

Жевательная резинка может способствовать ускоренному восстановлению функций желудочно-кишечного тракта после колоректальных вмешательств. Это снижает риск непроходимости кишечника.

И хотя исследования на эту тему небольшие и неоднозначные, в рекомендациях Общества по ускоренному восстановлению после операции (ERAS) есть пункт о жевании резинки после хирургического лечения. Как объясняют в организации, даже если это не самый эффективный метод профилактики, он безопасный и недорогой.

Помогает на работе

Жевание резинки может улучшить когнитивные функции. Исследование 2015 года показало: жвачка повышает концентрацию внимания и производительность труда. Также жевание может улучшить настроение. Причём ключевую роль в этом играет сама моторика жевания, а не вкусовые добавки.

Не подходит людям с ВНЧС

ВНЧС — это височно-нижнечелюстной сустав. Он соединяет нижнюю челюсть с черепом и обеспечивает её подвижность. Частое жевание и скрежетание зубами перегружают этот сустав и проходящие рядом мышцы, что может привести к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (хотя это далеко не единственные причины проблемы).

Влияет ли именно жевательная резинка на состояние сустава, неизвестно. Исследования дают противоречивый результат. Вероятно, всё зависит от длительности и манеры жевания. Однако у пациентов, которые изначально склонны к дисфункции ВНЧС, жевание резинки может спровоцировать боль и ухудшить симптомы.

Может спровоцировать диарею

Во время жевания человек заглатывает пузырьки воздуха и немного больше слюны, чем обычно. Для здорового человека это не критично, но у пациентов с синдромом раздражённого кишечника может спровоцировать вздутие, отрыжку и даже диарею.

Кроме того, в жвачках есть сахарные спирты, которые полностью не перевариваются в тонком кишечнике и достигают толстого, где повышают газообразование.

Главное

Жевательная резинка может стать дополнительным средством гигиены полости рта. Жвачки без сахара помогают механически очищать зубы, нейтрализовать кислотность слюны и увеличить её выработку. Жевание может помочь сконцентрироваться на работе и ускорить восстановление кишечника после операций. Однако жвачки не рекомендуют пациентам с синдромом раздражённого кишечника и людям с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. У них они могут усугубить симптомы.