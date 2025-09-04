Учёные наконец разобрались, вредят ли соки зубам

Считается, что кисло-сладкие напитки нарушают защитные свойства слюны и плохо сказываются на состоянии зубов. Новое исследование Университета Портсмута показало, что всё не так однозначно. Статья опубликована в журнале PLOS One.

© pixel-shot.com/Freepik

Авторы провели эксперимент: 32 взрослых человека в течение минуты полоскали рот яблочным соком, а затем делали то же самое водопроводной водой. Оказалось, что яблочный сок повышает коэффициент трения слюны, то есть делает её не такой скользкой. Также сок снижал общее содержание белков в слюне: иммуноглобулинов, цистатинов и карбоангидразы, которые защищают эмаль.

Однако через 10 минут состав слюны восстанавливался и все показатели возвращались к исходным. Поэтому авторы предполагают, что умеренное потребление фруктовых соков может быть не так опасно для зубов.

Они подчёркивают, что речь именно о нескольких глотках сока. Если пить его постоянно в течение дня, естественные механизмы защиты полости рта не успеют восстановиться.

«Наше тело может довольно хорошо залечивать небольшие случайные повреждения, но, если постоянно вскрывать рану, это становится проблемой. Здесь применим тот же принцип», — приводят аналогию авторы статьи.

Они советуют пить соки быстро, а не тянуть их через трубочку, и после сразу прополоскать рот водой.