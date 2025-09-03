Пассивное курение отца портит лёгкие внукам — исследование

Группа исследователей из Австралии изучила крупную выборку и выяснила, что даже пассивное курение родителя влияет на работу лёгких его детей в будущем. Результаты многолетних наблюдений опубликованы в журнале о респираторных заболеваниях Thorax.

© davit85/Freepik

Авторы изучали данные 890 пар отцов и детей в возрасте от 7 до 53 лет. Они оценивали работу лёгких в течение жизни (в 13, 18, 43, 50 и 53 года) и сопоставляли результаты с данными о вредных привычках.

Выяснилось, что, если отец в детстве подвергался пассивному курению, общий объём лёгких его детей к 7 годам был ниже среднего, а риск развития хронической болезни лёгких к 53 годам удваивался.

Эти данные указывают на то, что привычка курить в доме при детях влияет не только на самого курильщика, но и на его потомство через поколение.

«Это важно с точки зрения общественного здравоохранения, поскольку пассивное курение затрагивает около 63% подростков», — пишут авторы исследования.

Пассивное курение почти так же вредно, как и активное. По данным ВОЗ, более миллиона смертей в год связаны именно с опосредованным воздействием табачного дыма. В нём содержится больше 4 тысяч вредных веществ, 50 из которых — канцерогены (вызывают рак). Поэтому в большинстве стран действует запрет на курение в общественных местах.