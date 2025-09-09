Лор рассказал, чем опасны ушные палочки и фитосвечи

Почти все ещё из детства помнят, что нужно регулярно мыть уши. Хотя мало кто знает, как это правильно делать. Врач-отоларинголог, к. м. н. Алиса Фокина рассказала «Рамблеру», почему ушные палочки противопоказаны для чистки ушей и что делать с серными пробками.

Зачем нужна ушная сера

Как ни странно, в ушной сере нет серы. Она состоит в основном из липидов (жиров) и белков, которые вырабатывают сальные и церуминозные железы в ухе, и примесей клеток кожи. Серой секрет называют из-за внешнего сходства с этим химическим элементом — он тоже жёлтый — и потому, что cera на латинском значит «воск».

Ушная сера нужна для защиты внутреннего уха. Воскообразный секрет мешает попаданию пыли, влаги и микроорганизмов в слуховой проход. Поэтому, если убрать всю серу, уши станут уязвимыми.

Почему ушные палочки не подходят для чистки

Ушной канал — самоочищающаяся система. Излишки серы сами выходят наружу, и помощь им в этом не нужна.

«Физиология устроена так, что, когда мы жуём, двигается височно-нижнечелюстной сустав, а вместе с ним передняя нижняя стенка наружного слухового прохода. За счёт этого сера проталкивается наружу. Ушные палочки, наоборот, мешают этому процессу, загоняют серу внутрь и утрамбовывают её». Алиса Фокина врач-отоларинголог медицинского центра «UNIКлиник», к. м. н.

Американская академия отоларингологии, хирургии головы и шеи также не рекомендует использовать шпильки, зубочистки и другие предметы для чистки ушей. Такие попытки удалить серу:

создают вероятность образования пробок (плотных комков серы);

повышают риск травм и повреждений барабанной перепонки;

провоцируют лишнюю выработку серы (ушные палочки стимулируют железы выделять больше секрета).

Кроме того, исследования показывают, что агрессивная гигиена слухового прохода повышает вероятность наружного отита. У тех, кто чистит уши палочками, он возникает чаще.

«Палочки, которыми пользуются пациенты, даже называются ватными, а не ушными. На упаковке некоторых из них написано, что уши ими чистить нельзя, — подчёркивает специалист. — Во-первых, они не стерильны, во-вторых, сделаны из грубой ваты, которая может поцарапать нежную кожу слухового прохода и барабанную перепонку».

Как тогда чистить уши

Уши вообще не обязательно чистить. Для ежедневной гигиены достаточно обычного душа. Во время мытья небольшое количество тёплой воды попадает в слуховой проход и разрыхляет скопившуюся там серу. После душа можно удалить её ватным диском, салфеткой или полотенцем. Обрабатывать нужно только ушную раковину и самое основание слухового прохода (не глубже 5 мм).

Что делать с серными пробками

Если механизм самоочищения уха нарушен, сера накапливается и уплотняется, формируются пробки. Они вызывают дискомфорт, чувство заложенности, боль или зуд. С таким сталкиваются примерно 5% взрослых.

Нельзя самостоятельно пытаться убрать пробку палочками или инструментами — можно повредить барабанную перепонку.

Лучше обратиться к лору, он назначит капли, которые растворяют серу, или сделает промывание.

«Когда вы самостоятельно пытаетесь убрать серную пробку, вы не видите, что делаете. Слуховой проход у всех разный, поэтому без знаний анатомии вслепую убрать пробку и ничего не повредить очень сложно. Причиной дискомфорта в ухе вообще может быть не пробка, а, например, отит. Поэтому, если есть симптомы, нужно обратиться к врачу», — комментирует отоларинголог Алиса Фокина.

Домашние и альтернативные методы

Советы закапать в ухо масло чайного дерева или другие жидкости в лучшем случае оказываются бесполезными, а в худшем — вызывают химический ожог и аллергию. Если в барабанной перепонке есть перфорация, эфирное масло может попасть в барабанную полость и повредить среднее ухо, тогда есть риск потерять слух.

Фитосвечи из воска, которые вставляют в ухо и поджигают, тоже опасны и неэффективны. Их идея в том, что они создают вакуум, который вытягивает серу из уха. Однако эксперименты показали, что отрицательное давление во время такой процедуры не создаётся и ушная пробка не двигается.

«Фитосвечи — это игра в "повезёт" или "не повезёт". Они могут быть крайне опасными. Частички расплавленного воска налипают на стенки слухового прохода и к барабанной перепонке, постепенно под ним начинается воспаление, — предупреждает лор-врач. — Ещё такие процедуры приводят к сухости. В сочетании с прилипшим воском это плохо сказывается на состоянии барабанной перепонки, на ней могут появиться микротрещины».

Известны случаи, когда после фитосвечей пациенты получали ожоги и повреждения барабанной перепонки.

Главное

Ушная сера нужна для защиты слухового прохода. В большинстве случаев её не надо специально удалять — организм сам справляется с этим. Попытки убрать серу ушными палочками, наоборот, проталкивают её ещё глубже и провоцируют образование серных пробок. Для гигиены ушей достаточно просто принимать душ и вытирать ушную раковину ватой или полотенцем. Если серная пробка всё-таки образовалась, нужно обратиться к врачу. Попытки убрать её подручными инструментами, эфирными маслами и фитосвечами, как правило, не дают результата и могут быть опасны.

