Есть ли связь между татуировкой и раком — новое исследование

Люди делают татуировки уже более трёх тысяч лет, но наука до сих пор не может дать однозначный ответ, как они влияют на здоровье и вероятность заболеть раком. Новое исследование Университета Юты в США снова породило разногласия в научном сообществе. Разобрались, что учёные знают о связи татуировок и злокачественных опухолей и почему не могут прийти к единогласному решению.

© Freepik

Чернила и рак

Современные чернила для татуировок — это смесь органических и неорганических соединений. В составе есть пигменты, растворители, эмульгаторы, пеногасители и консерванты. Среди них могут быть канцерогенные вещества. Например, в половине чернил, используемых в Европе, нашли опасные полициклические ароматические углеводороды.

Теоретически эти вещества могут вызвать рак кожи и лимфатической ткани, но на практике доказательств пока нет.

Почему именно лимфома

Чернила вводят под кожу, но их частицы проходят через лимфатическую систему и накапливаются в ближайших лимфоузлах. Это процесс лежит в основе гипотезы, что татуировки могут вызвать лимфому.

Например, в 2024 году группа учёных проанализировала 820 случаев рака и выяснила, что у людей с татуировками риск развития неходжкинской лимфомы выше, чем у людей с чистой кожей. А для носителей старых татуировок (сделанных 20 лет назад и более) также растёт вероятность рака крови.

Позже датские учёные опубликовали результаты наблюдений за близнецами. Оказалось, что вероятность заболеть раком кожи и лимфомой была выше у близнеца с татуировкой. Особенно заметная связь была для изображений больше ладони руки.

Как татуировки оказываются в иммунной тюрьме и почему они не по зубам клеткам-пожирателям

Почему не всё так однозначно

Большинство подобных исследований — наблюдательные и не доказывают причинно-следственную связь. Вероятно, есть неучтённые факторы, которые могут влиять на запуск онкологических процессов.

Более того, есть другие похожие исследования, которые не находят никаких ассоциаций между раком и татуировками.

На днях в журнале Национального института рака была опубликована статья об отсутствии связи между татуировками и меланомой (агрессивным раком кожи). Авторы изучили 1167 случаев болезни и сравнили их с данными контрольной группы. Оказалось, что люди с татуировками, наоборот, реже сталкивались с этим видом рака кожи. То есть татуировка защищала их от меланомы. Возможно, дело в сопровождающих факторах и образе жизни. Люди с татуировками чаще пользуются SPF-кремами, чтобы рисунок не выцветал, а защита от солнца — главная профилактика рака кожи.

Что это значит

Пока нельзя однозначно сказать, повышают татуировки риск рака или нет. В Международном агентстве по изучению рака считают, что оснований, чтобы признать их опасными, недостаточно, и предлагают дождаться итогов долгосрочного исследования (результаты будут в 2030 году). Однако подчёркивают, что клиенты тату-салонов должны знать о потенциальных рисках.