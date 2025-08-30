Кофе запретили сочетать с антибиотиками

Также стало известно, что сердце страдает не от лишнего веса, а от висцерального и печёночного жира. Для профилактики рака учёные советуют есть больше животного белка, а во время лечения антибиотиками лучше отказаться от кофе.

Сердцу вредит не лишний вес, а висцеральный жир

К такому выводу пришли учёные из Университета Южной Калифорнии, проанализировав данные более 21 тысячи участников. Работа опубликована в European Heart Journal.

Исследование показало, что избыток жира в брюшной полости (висцеральный жир) и печени ускоряет старение сердца. У мужчин дополнительным фактором риска оказался и абдоминальный жир (в области живота).

Что самое интересное, индекс массы тела (ИМТ) оказался ненадёжным показателем здоровья сердца. Так, у человека может быть большой вес, но при этом умеренное количество висцерального и печёночного жира, что бережёт сердце от сильных нагрузок. Примечательно, что у женщин до менопаузы жир на бёдрах и ягодицах давал защитный эффект на сердце (вероятно, за счёт действия эстрогенов).

Исследование подчёркивает, что именно локализация жира, а не его общее количество, определяет темпы старения сердца. Эта информация поможет врачам пересмотреть подходы в лечении и профилактике ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Человеку впервые пересадили свиное лёгкое

Новые достижения китайских трансплантологов. Врачам удалось пересадить лёгкое от генетически модифицированной свиньи 39-летнему мужчине с подтверждённой смертью мозга. Орган проработал в организме девять дней, прежде чем исследование завершили по желанию семьи пациента. Результаты работы опубликованы в Nature Medicine.

Для эксперимента использовали животное, которому предварительно изменили несколько генов. Часть свиных генов, отвечающих за иммунные реакции, была заменена человеческими. Это делается с целью снизить агрессию иммунитета при пересадке чужеродного органа.

После операции врачи отмечали временные осложнения — отёк лёгкого в первые сутки и некоторые иммунные реакции на третий и шестой день. Однако благодаря медикаментозной терапии отторжения удалось избежать. По мнению исследователей, это серьёзный шаг для трансплантологии. Благодаря развитию генной инженерии пересадка органов от животных человеку — уже реальность.

Прогулки в лесу снизили давление

Регулярные прогулки в лесу уже через три дня нормализовали давление и улучшили работу сердца у пожилых людей. Результаты этих наблюдений опубликованы в Frontiers in Public Health.

В исследовании принимали участие пожилые добровольцы. Часть из них провела три дня в отеле, расположенном в лесу, другая часть — в городе. У обеих групп был одинаковый режим:

прогулки,

медитация,

питание,

сон.

Однако именно у «лесных» участников заметно улучшились показатели сердечно-сосудистой системы. В частности, у них снизился уровень артериального давления и С-реактивного белка (один из основных маркеров воспаления). Кроме того, прогулки в лесу улучшили ритм сердца и снизили уровень тревожности.

Авторы подчёркивают, что регулярные выезды на природу могут стать простым и доступным способом профилактики гипертонии.

Животный белок снижает риск смерти от рака

Много лет считалось, что избыток животного белка в рационе повышает риск рака и сердечно-сосудистых болезней. Однако новое исследование, опубликованное в Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism показывает обратное.

Учёные проанализировали данные почти 16 тысяч взрослых из национального опроса NHANES III (1988–1994). В расчёт брали количество белка в рационе (как животного, так и растительного происхождения), общий уровень калорий, жиров и углеводов. За участниками наблюдали в течение 12 лет.

Вот что удалось выяснить:

Регулярное употребление животного белка не повышало риск преждевременной смерти.

риск преждевременной смерти. Обнаружено снижение риска (хоть и небольшое) смерти от рака у тех, кто съедал больше животного белка.

(хоть и небольшое) смерти от рака у тех, кто съедал больше животного белка. Растительный белок не влиял ни на риск рака, ни на сердечно-сосудистую смертность.

Авторы подчёркивают, что речь в данном случае идёт о пользе умеренного потребления животного белка в рационе. Включение мяса, рыбы или молочных продуктов — часть здорового рациона.

Кофеин повышает устойчивость кишечных бактерий к антибиотикам

Кофеиносодержащие напитки могут снизить эффективность антибиотиков в отношении кишечных бактерий. К такому выводу пришла международная группа учёных, которая опубликовала свою работу в PLOS Biology.

Исследователи протестировали 94 различных соединения, влияющих на транспорт веществ в клетках кишечной палочки. Самым эффективным оказался кофеин.

В антибактериальной терапии кишечной палочки большая роль отводится белку Rob. Он участвует в синтезе специальных каналов, через которые антибиотики проникают в бактериальную клетку. Под действием кофеина образование этих каналов нарушалось и бактерии становились менее чувствительными к терапии. В экспериментах устойчивость кишечной палочки к некоторым препаратам возрастала почти на 40%.

Авторы пока не спешат делать однозначные выводы, однако настоятельно рекомендуют воздержаться от кофе во время лечения антибиотиками.

Главное

Китайские врачи впервые пересадили человеку лёгкое от генетически модифицированной свиньи. Учёные также уточнили факторы риска для сердца — решающим оказалось не количество жира в организме, а его локализация, особенно висцеральный и печёночный жир. Исследования также показали, что животный белок снижает риск смерти от рака, а прогулки в лесу нормализуют давление. А вот кофеин ослабил действие антибиотиков. Поэтому во время такого лечения от кофе лучше отказаться.

Важные исследования