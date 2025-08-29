Учёные назвали продукты, которые могут провоцировать мужское бесплодие

Ультрапереработанные продукты особенно вредны для мужчин. К такому выводу пришла международная группа учёных, которая исследовала влияние рациона на репродуктивное здоровье.

Для эксперимента авторы статьи отобрали 43 здоровых мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. Они чередовали две разные диеты. Сначала три недели ели ультрапеработанные продукты, их ещё называют UPF-продукты. Это колбасы, газировки, консервы, магазинные сладости, фастфуд — всё, где кроме кулинарных ингредиентов есть ещё добавки для усиления вкуса и увеличения срока хранения.

Потом мужчины делали перерыв на три месяца и питались как обычно. А после этого ещё три недели соблюдали рацион без продуктов UPF. Калорийность и баланс белков жиров и углеводов при этом всегда были одинаковые — менялся только источник.

Оказалось, что диета с продуктами глубокой обработки подрывала здоровье участников. На ней они набирали на килограмм больше жировой массы, чем когда питались необработанными продуктами. Также у них наблюдались эндокринные изменения.

На диете с UPF-продуктами у участников снижались показатели тестостерона и фолликулостимулирующего гормона. Они играют ключевую роль в выработке спермы. Авторы исследования полагают, что ультрапереработанные продукты могут быть одной из возможных причин возросших показателей мужского бесплодия в мире.

«Мы были потрясены тем, насколько сильно нарушаются функции организма из-за ультраобработанных продуктов, даже у здоровых молодых мужчин. Долгосрочные последствия вызывают тревогу и подчёркивают необходимость пересмотра рекомендаций по питанию для лучшей защиты от хронических заболеваний», — заявил один из авторов статьи профессор Ромен Баррес из Копенгагенского университета.

Это не первое исследование, которое подтверждает потенциальный вред ультрапереработанных продуктов. Ранее группа учёных из Германии выяснила, что красители в составе колбас и газировки повышают общий риск смерти на 24%, ароматизаторы — на 20%, а подсластители — на 14%.

Основная проблема в том, что такая еда провоцирует воспаление. Особенно это характерно для ультрапереработанного мяса (колбас и сосисок). А ещё в ней много сахара, соли, насыщенных жиров и мало витаминов и минералов. Такой рацион может спровоцировать ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже депрессию.

Исследователи и врач-диетологи подчёкрывают, что необязательно полностью отказываться от UPF-продуктов. Достаточно ограничить их потребление: чтобы продукты глубокой переработки и другая еда для удовольствия занимала не больше 15-20% от общего рациона.

