Как восстановиться после операции на колене: советы врача
Операция на коленном суставе — серьёзное испытание. Сложное строение сустава, болезненные ощущения и долгая реабилитация могут вызывать тревогу. Врач ЛФК «Открытой клиники» Александра Гайманова рассказала «Рамблеру», чего ждать после вмешательства, как проходит реабилитация и сколько времени она займёт.
Восстановление после операции на колене зависит от многих факторов. На него влияет возраст пациента, уровень физической активности до операции и её тип. Так, после артроскопии восстановление обычно проходит быстрее и легче, так как процедура менее травматична. В случае частичной или полной замены сустава путь к привычному ритму жизни занимает больше времени. В любом варианте реабилитация играет важную роль: именно от неё во многом зависит, насколько полноценно будет работать новое колено.
После операции на колене выписывают обычно через 2–5 дней, но этот срок может варьироваться в зависимости от типа операции и состояния пациента. После артроскопии, например, могут выписать уже на второй день, а после более сложного эндопротезирования этот период может продлиться до 5–10 дней.
«Реабилитация — это многоэтапный процесс. Он включает сочетание разных методов: медикаментозная терапия, физиолечение и, конечно же, лечебная физкультура. Это позволяет с первых дней снизить воспаление, улучшить питание и иннервацию тканей, восстановить функцию коленного сустава».Александра Гайманова врач ЛФК
Перед выпиской из больницы важно достичь нескольких целей:
- Самостоятельно вставать с постели.
- Контролировать уровень боли.
- Есть, пить и пользоваться туалетом без посторонней помощи.
- Ходить с использованием вспомогательного устройства (трости, ходунков или костылей) по ровной поверхности и подниматься/спускаться по двум-трём ступенькам.
- Выполнять предписанные домашние упражнения.
Бытовые моменты
«В большинстве случаев специальной реорганизации домашнего пространства не потребуется. Важно учитывать, что функция колена будет ограничена, первое время вы будете передвигаться с помощью дополнительных опор. Различные коврики, бордюры, захламлённые и узкие пространства будут помехой на вашем пути. Также может быть сложно принимать ванну или душ, поэтому стоит обеспечить дополнительные опоры для гигиенических процедур», — говорит врач.
Ограничение подвижности в коленном суставе сильно изменяет походку, а значит, подъёмы, спуски, перешагивания и обход препятствий будут занимать больше времени и сил. Поэтому в основу реабилитационного курса входит обучение пациентов правильному и безопасному передвижению в пространстве, особенно вне дома.
Этапы реабилитации
Индивидуальная программа упражнений поможет постепенно укрепить колено и увеличить амплитуду движений. На ранних этапах упражнения должны быть щадящими, но со временем можно переходить к более интенсивным нагрузкам.
Программа реабилитации условно разделена на 4 этапа, у каждого свои цели и задачи:
- Ранний послеоперационный этап: лекарства уменьшают боль и отёк, а лёгкие упражнения повышают тонус мышц бедра и голени. Помимо назначенных врачом препаратов, можно использовать холод или устройства с охлаждающим компрессионными эффектом по 15–20 минут 5–6 раз в день.
- Реабилитационный период: добавляются движения, которые улучшают подвижность коленного сустава (от полного разгибания до сгибания под углом около 90°), укрепляют опороспособность ноги, делают мышцы бедра более упругими и сильными. Основная проблема — это потеря разгибания, что может привести к контрактуре (ограничению из-за потери эластичности) и замедлить процесс восстановления. Важно ежедневно делать специальную гимнастику, самомассаж и ограничивать давление на прооперированную конечность.
- Функциональный период: упражнения, которые восстанавливают физиологическую подвижность, выравнивают мышечный баланс, возвращают возможность выполнять повседневные действия, включая минимальные физические нагрузки.
- Тренировочный период: подключаются более интенсивные нагрузки, которые развивают мышечный контроль, совершенствуют координацию сложных движений, помогают вернуться к привычному образу жизни.
Упражнения обычно рекомендуется выполнять несколько раз в день. Регулярность занятий важнее интенсивности — главное, делать их ежедневно, постепенно увеличивая амплитуду движений и нагрузку.
«Ощущение мышечного напряжения и натяжения — это естественный процесс реабилитации. Основным маркером патологических процессов и тревожным сигналом будет появление резкой, простреливающей, жгучей боли в области коленного сустава при выполнении упражнений», — поясняет специалист.
Сроки
В среднем полное восстановление может занять от 8 до 20 недель, в зависимости от объёма операции, хода восстановительного периода, сопутствующих заболеваний.
«У тех пациентов, которые ведут активный образ жизни и неуклонно следуют рекомендациям, стабильно хороший результат обычно виден на 8–10-й неделе с полным восстановлением к 12–14-й неделе. В старшей возрастной группе и у физически неактивных людей процессы восстановления могут занимать от 18 до 30 недель», — объясняет врач.
Общие рекомендации
- Увеличивайте нагрузки постепенно, не спеша и не перегружая сустав. При ходьбе двигайтесь медленно и поворачивайте, направляя пальцы ног прямо перед собой. При повороте делайте небольшие шаги и не разворачивайтесь на ноге, на которой была операция. Носите обувь с нескользящей подошвой.
- Постарайтесь найти баланс между осторожностью и активностью.
- Избегайте курения, так как оно замедляет процессы заживления и регенерации.
Возвращение к активным видам спорта
«В целом через 3–4 месяца возможно вернуться к привычному тренировочному процессу, но важно помнить, что скручивающие движения, скользкие поверхности, резкая смена направления движения в этот период могут привести к ретравматизации. Важно пройти все этапы реабилитации, в том числе восстановить специальные навыки вашего вида спорта. Колено должно выдерживать тренировочные нагрузки без боли, отёка, дискомфорта», — говорит специалист.
Когда следует обратиться к врачу
Обратитесь к своему хирургу, если:
- Кровь просачивается сквозь повязку, и кровотечение долго не останавливается.
- Боль не проходит после обезболивающего.
- У вас опухла или болит икроножная мышца.
- Ваша стопа или пальцы ног выглядят темнее обычного или холодные на ощупь.
- У вас появились покраснение, боль, отёк или желтоватые выделения из разрезов.
- Температура выше 38,3 °C.
Главное
Восстановление после операции на колене зависит от возраста, физической активности и типа вмешательства. В первые дни важен контроль боли и отёка, лёгкая подвижность, чтобы избежать контрактуры. Выписка обычно через 2–10 дней, в зависимости от сложности операции. Реабилитация включает медикаменты, физиолечение и ЛФК, разделённую на четыре этапа: ранний (снятие боли, лёгкие упражнения), реабилитационный (увеличение подвижности и укрепление мышц), функциональный (возврат к повседневной активности) и тренировочный (интенсивные нагрузки, координация, возврат к привычной жизни). Домашние упражнения выполняются ежедневно, при этом важно избегать резкой боли. Полное восстановление занимает 8–20 недель, для активных пациентов обычно к 12–14-й неделе, для менее активных — до 30 недель. Нагрузки необходимо увеличивать постепенно. Важны безопасная ходьба, нескользящая обувь, организация домашнего пространства и отказ от курения. Возврат к спорту возможен через 3–4 месяца после завершения всех этапов реабилитации. Необходимо срочно обратиться к врачу при кровотечении, сильной боли, опухоли, изменении цвета стопы или пальцев, выделениях из разреза, высокой температуре.
