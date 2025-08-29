Как восстановиться после операции на колене: советы врача

Операция на коленном суставе — серьёзное испытание. Сложное строение сустава, болезненные ощущения и долгая реабилитация могут вызывать тревогу. Врач ЛФК «Открытой клиники» Александра Гайманова рассказала «Рамблеру», чего ждать после вмешательства, как проходит реабилитация и сколько времени она займёт.

Восстановление после операции на колене зависит от многих факторов. На него влияет возраст пациента, уровень физической активности до операции и её тип. Так, после артроскопии восстановление обычно проходит быстрее и легче, так как процедура менее травматична. В случае частичной или полной замены сустава путь к привычному ритму жизни занимает больше времени. В любом варианте реабилитация играет важную роль: именно от неё во многом зависит, насколько полноценно будет работать новое колено.

После операции на колене выписывают обычно через 2–5 дней, но этот срок может варьироваться в зависимости от типа операции и состояния пациента. После артроскопии, например, могут выписать уже на второй день, а после более сложного эндопротезирования этот период может продлиться до 5–10 дней.

«Реабилитация — это многоэтапный процесс. Он включает сочетание разных методов: медикаментозная терапия, физиолечение и, конечно же, лечебная физкультура. Это позволяет с первых дней снизить воспаление, улучшить питание и иннервацию тканей, восстановить функцию коленного сустава». Александра Гайманова врач ЛФК

Перед выпиской из больницы важно достичь нескольких целей:

Самостоятельно вставать с постели.

Контролировать уровень боли.

Есть, пить и пользоваться туалетом без посторонней помощи.

Ходить с использованием вспомогательного устройства (трости, ходунков или костылей) по ровной поверхности и подниматься/спускаться по двум-трём ступенькам.

Выполнять предписанные домашние упражнения.

Бытовые моменты

«В большинстве случаев специальной реорганизации домашнего пространства не потребуется. Важно учитывать, что функция колена будет ограничена, первое время вы будете передвигаться с помощью дополнительных опор. Различные коврики, бордюры, захламлённые и узкие пространства будут помехой на вашем пути. Также может быть сложно принимать ванну или душ, поэтому стоит обеспечить дополнительные опоры для гигиенических процедур», — говорит врач.

Ограничение подвижности в коленном суставе сильно изменяет походку, а значит, подъёмы, спуски, перешагивания и обход препятствий будут занимать больше времени и сил. Поэтому в основу реабилитационного курса входит обучение пациентов правильному и безопасному передвижению в пространстве, особенно вне дома.

Этапы реабилитации

Индивидуальная программа упражнений поможет постепенно укрепить колено и увеличить амплитуду движений. На ранних этапах упражнения должны быть щадящими, но со временем можно переходить к более интенсивным нагрузкам.

Программа реабилитации условно разделена на 4 этапа, у каждого свои цели и задачи:

Ранний послеоперационный этап: лекарства уменьшают боль и отёк, а лёгкие упражнения повышают тонус мышц бедра и голени. Помимо назначенных врачом препаратов, можно использовать холод или устройства с охлаждающим компрессионными эффектом по 15–20 минут 5–6 раз в день.

лекарства уменьшают боль и отёк, а лёгкие упражнения повышают тонус мышц бедра и голени. Помимо назначенных врачом препаратов, можно использовать холод или устройства с охлаждающим компрессионными эффектом по 15–20 минут 5–6 раз в день. Реабилитационный период: добавляются движения, которые улучшают подвижность коленного сустава (от полного разгибания до сгибания под углом около 90°), укрепляют опороспособность ноги, делают мышцы бедра более упругими и сильными. Основная проблема — это потеря разгибания, что может привести к контрактуре (ограничению из-за потери эластичности) и замедлить процесс восстановления. Важно ежедневно делать специальную гимнастику, самомассаж и ограничивать давление на прооперированную конечность.

добавляются движения, которые улучшают подвижность коленного сустава (от полного разгибания до сгибания под углом около 90°), укрепляют опороспособность ноги, делают мышцы бедра более упругими и сильными. Основная проблема — это потеря разгибания, что может привести к контрактуре (ограничению из-за потери эластичности) и замедлить процесс восстановления. Важно ежедневно делать специальную гимнастику, самомассаж и ограничивать давление на прооперированную конечность. Функциональный период: упражнения, которые восстанавливают физиологическую подвижность, выравнивают мышечный баланс, возвращают возможность выполнять повседневные действия, включая минимальные физические нагрузки.

упражнения, которые восстанавливают физиологическую подвижность, выравнивают мышечный баланс, возвращают возможность выполнять повседневные действия, включая минимальные физические нагрузки. Тренировочный период: подключаются более интенсивные нагрузки, которые развивают мышечный контроль, совершенствуют координацию сложных движений, помогают вернуться к привычному образу жизни.

Упражнения обычно рекомендуется выполнять несколько раз в день. Регулярность занятий важнее интенсивности — главное, делать их ежедневно, постепенно увеличивая амплитуду движений и нагрузку.

«Ощущение мышечного напряжения и натяжения — это естественный процесс реабилитации. Основным маркером патологических процессов и тревожным сигналом будет появление резкой, простреливающей, жгучей боли в области коленного сустава при выполнении упражнений», — поясняет специалист.

Сроки

В среднем полное восстановление может занять от 8 до 20 недель, в зависимости от объёма операции, хода восстановительного периода, сопутствующих заболеваний.

«У тех пациентов, которые ведут активный образ жизни и неуклонно следуют рекомендациям, стабильно хороший результат обычно виден на 8–10-й неделе с полным восстановлением к 12–14-й неделе. В старшей возрастной группе и у физически неактивных людей процессы восстановления могут занимать от 18 до 30 недель», — объясняет врач.

Общие рекомендации

Увеличивайте нагрузки постепенно, не спеша и не перегружая сустав. При ходьбе двигайтесь медленно и поворачивайте, направляя пальцы ног прямо перед собой. При повороте делайте небольшие шаги и не разворачивайтесь на ноге, на которой была операция. Носите обувь с нескользящей подошвой.

Постарайтесь найти баланс между осторожностью и активностью.

Избегайте курения, так как оно замедляет процессы заживления и регенерации.

Возвращение к активным видам спорта

«В целом через 3–4 месяца возможно вернуться к привычному тренировочному процессу, но важно помнить, что скручивающие движения, скользкие поверхности, резкая смена направления движения в этот период могут привести к ретравматизации. Важно пройти все этапы реабилитации, в том числе восстановить специальные навыки вашего вида спорта. Колено должно выдерживать тренировочные нагрузки без боли, отёка, дискомфорта», — говорит специалист.

Когда следует обратиться к врачу

Обратитесь к своему хирургу, если:

Кровь просачивается сквозь повязку, и кровотечение долго не останавливается.

Боль не проходит после обезболивающего.

У вас опухла или болит икроножная мышца.

Ваша стопа или пальцы ног выглядят темнее обычного или холодные на ощупь.

У вас появились покраснение, боль, отёк или желтоватые выделения из разрезов.

Температура выше 38,3 °C.

Главное

