Россиянам рассказали, почему мята и душица не помогают от стресса

Мята, мелисса, душица и чабрец известны как успокаивающие травы. Их добавляют в чаи, чтобы снять тревогу и облегчить засыпание. Разобрались, подтверждают ли научные данные их действие и стоит ли рассчитывать на выраженный эффект.

Мята

Её чаще рекомендуют при синдроме раздражённого кишечника, расстройствах желудка, тошноте и головных болях.

Крупный обзор, включивший 10 исследований и более 1000 участников, показал: масло перечной мяты в капсулах действительно помогает облегчить симптомы синдрома раздражённого кишечника, но чаще вызывает побочные эффекты вроде изжоги. Есть также данные, что мятное масло может уменьшать тошноту при химиотерапии, а местное применение помогает при головной боли напряжения.

Однако достоверных доказательств того, что мята влияет на нервную систему или помогает при тревожности, нет. Чай из листьев мяты может быть приятным вечерним ритуалом, но его расслабляющий эффект связан скорее с ароматом, чем с действием активных веществ.

По данным клинических испытаний, мята считается безопасной в малых дозах, но может вызвать изжогу и аллергические реакции.

Мелисса

Это растение издавна применяли для снижения тревожности и улучшения сна. Современные данные подтверждают, что у неё есть потенциал, но пока он изучен слабо.

В обзоре 2022 года авторы отмечают: у людей, которым давали концентрированные формы мелиссы, уровень тревожности уменьшался даже в стрессовых условиях. Большинство таких работ были маленькими, а часть экспериментов проводили только на животных или в лаборатории, поэтому выводы пока нельзя считать окончательными.

Некоторые исследования связывают мелиссу с улучшением сна. Так, в работе иранских учёных среди 80 пациентов после операции на сердце экстракт мелиссы в течение недели улучшил качество сна и снизил уровень тревожности у половины участников.

Кроме возможного седативного действия мелиссу изучают как растение с противовирусным, антиоксидантным и кардиопротекторным потенциалом. Эксперименты показывают, что она может тормозить размножение вируса простого герпеса и снижать окислительный стресс, но убедительных доказательств у людей пока нет.

Чай из мелиссы обычно считают безопасным, но в виде капсул или экстракта она может спровоцировать нежелательные эффекты: головную боль, тошноту, сонливость или аллергическую реакцию. Исследований по длительному приёму почти нет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать такие формы дольше восьми недель подряд. Ещё один важный момент — мелисса может усиливать действие седативных препаратов, влиять на лекарства для щитовидной железы и препараты от глаукомы. Поэтому перед началом приёма лучше обсудить её использование с врачом.

Душица

В ней много антиоксидантов и биологически активных веществ. В экспериментах экстракты и эфирное масло душицы замедляли рост бактерий, снижали активность вирусов, подавляли воспаление и даже замедляли деление раковых клеток. Но почти все эти данные получены в пробирках или на животных, поэтому их нельзя напрямую переносить на людей.

Исследования, посвящённые влиянию душицы на стресс и настроение, ограниченны. Есть работы на крысах, где душица снижала тревожное поведение и улучшала память после хронического стресса. Для людей таких доказательств пока нет. Поэтому говорить о душице как об успокаивающей траве преждевременно.

В кулинарных количествах душица безопасна. Концентрированное эфирное масло может быть токсичным при приёме внутрь и вызывать раздражение кожи при наружном применении. Добавки с орегано могут снижать свёртываемость крови, усиливать действие лекарств от диабета, поэтому их лучше использовать только после консультации с врачом.

Чабрец

Сегодня его чаще изучают как антимикробное, противовоспалительное и антиоксидантное средство. Экстракты и эфирное масло тимьяна замедляли рост бактерий и грибков, уменьшали воспаление в экспериментах и даже подавляли деление раковых клеток. Однако почти все эти данные получены в лаборатории или на животных.

В отношении нервной системы доказательств мало. В исследованиях на животных один из компонентов тимьяна — карвакрол — повышал уровень серотонина и дофамина, что может улучшать настроение. Аналогичных данных о людях нет. Иногда тимьян используют в ароматерапии, предполагая, что его запах помогает расслабиться, но убедительных клинических подтверждений этому тоже пока нет.

В кулинарных количествах чабрец безопасен. Эфирное масло может вызывать раздражение кожи, а при приёме внутрь в концентрированном виде быть токсичным.

Главное

Мята, мелисса, душица и чабрец — популярные травы, которые часто называют успокаивающими. Однако, если посмотреть на научные данные, картина куда скромнее. У мяты достоверных доказательств влияния на нервную систему нет: она больше изучена при синдроме раздражённого кишечника и тошноте. У мелиссы есть исследования, показывающие умеренный эффект при тревожности и нарушениях сна, но пока они небольшие и требуют подтверждения. Душицу и чабрец в основном изучали как антимикробные и противовоспалительные растения, а данные об их влиянии на настроение и стресс ограничены экспериментами на животных. Поэтому ожидать выраженного седативного эффекта от этих трав не стоит. Чай с ними может быть приятным вечерним ритуалом, который помогает расслабиться за счёт вкуса, запаха и атмосферы, но это не альтернатива терапии при тревожных расстройствах или бессоннице.

Важные исследования