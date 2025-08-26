Керосин и сода от рака: что говорит наука

Рак — болезнь, которой должны заниматься онкологи. Разобрались, почему керосин и сода не работают против опухолей, а лишь отнимают драгоценное время.

Как керосин стал лекарством

В Средние века нефть и нефтепродукты использовали не только в качестве горючего, но и как лечебное средство. Одно из подтверждений тому — судебный процесс с участием итальянского торговца Гвидо Мондонеса в конце XVI века. Из материалов чётко видно, что нефть тогда считали лекарством.

Благодаря опытам канадского учёного Абрахама Геснера в середине XIX века человечеству стал доступен керосин. Это горючее достаточно быстро перекочевало в домашние аптечки. В Восточной Европе и в России его применяли в качестве антисептика. Керосином натирали укусы, лишай, с его помощью пытались избавиться от вшей. Впоследствии из этого выросло убеждение, что если керосин убивает паразитов, то может уничтожить и рак.

В 1909 году о лечебных свойствах керосина вышла статья в Журнале Американской Медицинской Ассоциации (JAMA) — одном из самых авторитетных изданий по сей день. В частности, в статье говорится о способности керосина «выжигать» раковые опухоли.

Современные данные о керосине

Примечательно, что керосин ещё долго оставался популярным. Бить тревогу по поводу такого лечения стали только в начале 1980-х годов. Тогда в Canadian Family Physician выходит статья, где врачи призывают людей отказаться от керосиновой терапии. Она не только бесполезна, но и опасна для здоровья.

Опасность для лёгких

Керосин, как и другие углеводороды, очень легко попадает в лёгкие, где быстро распространяется по альвеолам. Результат — сильнейшее химическое поражение лёгочной ткани. В частности, повреждается сурфактант — вещество, которое поддерживает нормальное раскрытие альвеол. Это может привести к тяжёлому воспалению лёгких (химическому пневмониту), дыхательной недостаточности и даже к ОРДС (острому респираторному дистресс-синдрому), который требует реанимации.

Системная токсичность керосина

Керосин опасен не только для лёгких, но и для других органов. Установлено, что он оказывает системное токсическое действие. При его метаболизме в печени образуются реактивные формы кислорода — агрессивные молекулы, повреждающие клетки. Это приводит к окислительному стрессу, воспалению и гибели тканей. Страдает печень, сердце, центральная нервная и иммунная система.

Даже бытовое использование керосина (например, в качестве горючего для приготовления пищи) связано с неблагоприятными последствиями для здоровья. Это показано в крупном исследовании, проведённом в странах с низким уровнем дохода. Выяснилось, что у людей, использующих керосин на кухне, чаще бывают хронические заболевания лёгких и сердечно-сосудистой системы.

Способствует развитию рака

И вот тут сторонников керосиновой терапии ждёт неприятный сюрприз. Современные исследования показывают, что керосин может способствовать развитию онкологических заболеваний. Так, один эксперимент на животных показал, что обработка кожи керосином усиливала проникновение в организм канцерогенов (веществ, вызывающих рак).

Большое когортное исследование указывает на прямую связь между продуктами горения керосина и риском рака органов пищеварительного тракта. Поэтому учёные призывают отказаться от использования керосина для приготовления пищи.

Таким образом, на сегодняшний день нет никаких данных о пользе керосина при раковых заболеваниях. В то же время есть убедительные доказательства его токсичности.

Что с содой

Ещё одно средство, которому приписывают чудодейственные противораковые свойства, — сода. Сторонники такого «лечения» исходят из идеи, что рак развивается в закислённой среде. Они утверждают, что у онкобольных снижен pH внутренних жидкостей, а опухоли якобы любят кислоту. Отсюда вывод: если поднять pH (например, при помощи соды), это замедлит рост опухоли, снизит агрессивность метастазов и повысит эффективность стандартного лечения.

В подтверждение приводятся научные публикации о кислой микросреде злокачественных опухолей. Однако дело в том, что кислая среда опухолей — это результат метаболизма злокачественных клеток (они активно производят молочную кислоту), а не причина их появления. Поэтому идея «ощелачивания» организма, например с помощью диеты, не работает.

Данные современных исследований

Примечательно, что в некоторых доклинических исследованиях сода действительно способствовала устранению опухолей. Например, в экспериментах на мышах с лейкемией использование соды усиливало активность Т-клеток. То есть иммунная система лучше работала против раковых клеток. Улучшения работы Т-клеток также удалось достичь у 10 пациентов, которым делали пересадку костного мозга (в связи с рецидивом онкопатологии).

Учёные при этом уверяют, что делать какие-либо выводы пока рано, прежде всего из-за малой выборки пациентов.

В крупном обзоре 2020 года было упомянуто in vitro исследование (на клетках) по использованию соды в отношении рака печени. В нём установлено, что химиопрепараты вместе с содой устраняют злокачественные клетки лучше. При этом авторы обзора отмечают, что убедительных данных о противораковых свойствах соды у людей пока нет.

Важно. Упомянутые выше исследования посвящены специфическому использованию соды в лабораторных условиях и вместе с химиопрепаратами. К приёму соды внутрь это не имеет никакого отношения. Крупные современные исследования не подтверждают каких-либо лечебных свойств соды в отношении рака у людей.

Главное

И керосин, и сода — это не лекарства от рака. Более того, керосин поражает лёгкие, печень, нервную и сердечно-сосудистую систему. Некоторые исследования показывают, что он способствует развитию рака. Что касается соды, то в лабораторных условиях она может как-то влиять на опухоль, однако на людях это не работает.

