Старость не приговор: исследования разрушили 7 главных мифов

Сегодня люди живут в среднем гораздо дольше, чем их предки. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году доля населения старше 60 лет увеличится с 11 до 22%. Вместе с этим множатся мифы о старости, которые мешают объективно смотреть на возраст. Разобрались, что на самом деле показывают исследования.

Физическое истощение неизбежно

Многие думают, что после выхода на пенсию здоровье идёт на спад и остановить этот процесс невозможно. На самом деле серьёзное ухудшение состояния не норма. Научные данные показывают: образ жизни и даже отношение к возрасту напрямую влияют на физическую форму пожилых людей.

Так, в опросе 148 человек старшего возраста те, кто верил в возможность сохранить силы, действительно оставались активными и чувствовали себя лучше. Анализ 12 работ с общим числом участников 3664 подтвердил: люди, которые не считали ухудшение здоровья неизбежным, реже обращались к врачу по поводу депрессии и проблем с памятью.

В крупном китайском проекте учёные выявили, что позитивное отношение к старению связано с более низким риском смерти от любых причин. Такой эффект объяснили тем, что участники чаще придерживались здорового образа жизни и сохраняли социальные связи.

Активность, сбалансированное питание, регулярное общение и позитивный настрой помогают замедлить возрастные изменения и дольше сохранять здоровье.

Пожилым людям не стоит заниматься спортом

Считается, что после определённого возраста физические нагрузки становятся опасными и не приносят пользы. На деле всё наоборот: регулярная активность укрепляет мышцы и сердце, снижает риск падений и поддерживает работу мозга.

В одном исследовании принял участие 451 человек старшего возраста. Их разделили на три группы: одна занималась силовыми тренировками, другая — упражнениями средней интенсивности, а третья вообще не тренировалась. Спустя четыре года оказалось, что именно у тех, кто делал силовые упражнения, мышечная сила сохранилась лучше всего. Их результаты значительно превосходили показатели в других группах. Эту связь подтверждают и международные рекомендации Глобального консенсуса (ICFSR) 2025 года: быстрая ходьба всего 75 минут в неделю увеличивает продолжительность жизни в среднем на 1,8 года.

Физическая активность положительно влияет и на когнитивные функции. Клиническое исследование EXERT показало, что регулярные тренировки (от низкой до высокой интенсивности) замедляют потерю объёма мозга у людей с лёгкими нарушениями памяти.

С возрастом нужно меньше сна

Многие считают, что пожилым людям достаточно всего нескольких часов отдыха. На самом деле Всемирные рекомендации говорят обратное: после 65 лет человеку нужно спать примерно столько же, сколько и в среднем возрасте — от 7 до 8 часов в сутки.

Разница в другом: с возрастом сон становится более прерывистым и заснуть бывает сложнее. Этому способствуют изменения циркадных ритмов, хронические болезни и приём некоторых лекарств, в том числе бета-блокаторов, кортикостероидов и диуретиков. Дополнительные трудности создают состояния вроде остеоартрита или сердечной недостаточности, которые вызывают дискомфорт и мешают нормально спать.

При этом исследования показывают, что пожилые люди часто легче переносят недосып, чем молодёжь. В эксперименте, опубликованном в Journal of Sleep Research, они после лишения сна демонстрировали меньше раздражительности и усталости, чем более молодые участники.

Чтобы улучшить качество отдыха, важно ложиться и вставать в одно и то же время, избегать кофеина и яркого света вечером, поддерживать физическую активность днём. Всё это помогает нормализовать сон и сохранить бодрость.

С возрастом мозг неизбежно деградирует

В национальном исследовании, проведённом Колумбийским университетом, у 10% американцев старше 65 лет диагностировали деменцию. Это значит, что примерно у 90% её нет.

Лёгкие когнитивные нарушения не равны болезни Альцгеймера. В том же исследовании у 22% пожилых участников отмечали небольшие трудности с памятью, но далеко не у всех они прогрессировали в деменцию.

Отчёт Lancet Commission 2024 года показал, что на риск когнитивных расстройств влияют факторы, которые можно изменить. Среди них — уровень физической активности, образование, контроль давления и сахара, отказ от курения и алкоголя, сохранение слуха и зрения, лечение депрессии и даже качество воздуха.

Таким образом, когнитивный спад — не обязательная часть старения. Регулярная активность, обучение новому и общение помогают снизить риск и дольше сохранять ясность ума.

В пожилом возрасте нет смысла бросать курить

Некоторые люди считают, что если они курили десятилетиями, то в старости уже поздно что-то менять. Исследования показывают обратное: отказ от сигарет полезен в любом возрасте.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, улучшения начинаются почти сразу: через несколько часов снижается уровень угарного газа в крови, а через несколько недель улучшаются дыхание и кровообращение.

В долгосрочной перспективе снижается риск сердечного приступа, инсульта, рака и хронических болезней лёгких.

Таким образом, бросить никогда не поздно. Каждый дополнительный год без сигарет снижает нагрузку на сердце, лёгкие и сосуды, а также уменьшает риски для близких из-за пассивного курения.

Секс в пожилом возрасте невозможен

В крупном опросе в Великобритании с участием более 6000 человек 86% мужчин и 60% женщин в возрасте от 60 до 69 лет сообщили, что у них есть регулярная сексуальная жизнь. Даже среди людей 70–79 лет об этом сказали 59% мужчин и 34% женщин.

С возрастом действительно повышается риск эректильной дисфункции у мужчин и сухости влагалища у женщин. Но это не означает конец интимности: есть лекарства, лубриканты и гормональные кремы, которые помогают справиться с проблемой.

Учёные отмечают, что интимные отношения с годами меняются, но не исчезают. Мужчины часто замечают, что сниженная чувствительность помогает дольше сохранять эрекцию. А для многих пар более спокойный и размеренный ритм становится преимуществом, а не недостатком.

Главное

Возраст сам по себе не обрекает на болезни, слабость или отказ от привычной жизни. Научные данные показывают: многое из того, что мы считаем «нормой старости», на самом деле связано не с годами, а с образом жизни и отсутствием своевременной медицинской помощи. Физическая активность укрепляет сердце и мышцы, помогает сохранить ясность ума. Сон остаётся важной частью здоровья, а его качество можно улучшить с помощью простых привычек. Даже после десятилетий курения отказ от сигарет приносит пользу, а интимная жизнь может продолжаться и после 70 лет, просто меняется её ритм. Старение — это не конец возможностей, а новый этап, где многое зависит от выбора человека.

