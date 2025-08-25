Учёные назвали привычку, которая провоцирует облысение у мужчин

Исследование Университета Порту подтвердило, что рацион играет важную роль в поддержании здоровья волос. Учёные провели метаанализ и выяснили, какие продукты провоцируют алопецию, а какие, наоборот, улучшают рост волос.

© andranik.h90/Freepik

Алопецией называют частичную или полную потерю волос. По статистике, к 50 годам с этой проблемой сталкивается 50% мужчин. У женщин она тоже встречается, особенно в период менопаузы. Это многофакторное заболевание, важную роль играют наследственность, гормональные изменения, стресс, а также сбалансированность рациона. Исследование португальских учёных, опубликованное в журнале Nutrition and Health, подтвердило важность последнего пункта для здоровья волос.

Авторы проанализировали 17 исследований, в которых в общей сложности участвовали более 60 тысяч человек. Оказалось, что у людей, которые потребляют много сладких напитков и алкоголя, алопеция встречается чаще. Более того, эти продукты также вызывают преждевременную седину. Причём особенно характерно это для молодых мужчин.

Дело в том, что сахар, которого много в газировке, стимулирует выработку кожного сала и способствуют росту микробов на коже головы. А это, в свою очередь, усугубляет раздражение и воспаление, из-за которых могут выпадать волосы.

Почему выпадают волосы: причины, симптомы и лечение алопеции

В то же время включение в рацион соевых продуктов и крестоцветных овощей (капусты, редиса, редьки) связано с уменьшением выпадения волос. Содержащиеся в них изофлавоны, каротиноиды и полифенолы способствуют росту волос за счёт антиоксидантного и противовоспалительного эффекта. Эти вещества помогают замедлить выработку активных форм кислорода в клетках дермальных сосочков (структура в основании волосяных фолликулов). За счёт этого снижается синтез трансформирующего фактора роста β1 — сигнальной молекулы, которая тормозит рост волос. Проще говоря, тормозящий рост волос сигнал заглушается, поэтому волос продолжает активно расти.

Авторы обзора полагают, что ограничение простых углеводов и добавление в рацион овощей могут стать дополнительным методом лечения и профилактикой для пациентов с алопецией.