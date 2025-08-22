Кофе снижает риск смерти

Учёным также удалось вылечить аутизм у мышей и уничтожить раковые опухоли с помощью бактерий и вирусов. Есть и неутешительные новости: женщинам после ковида рекомендуют регулярно посещать кардиолога.

© rudoelena/Freepik

Кофе продлевает жизнь и снижает риск хронических болезней

Американские учёные проанализировали более 100 крупных эпидемиологических работ и метаанализов о влиянии кофе на здоровье. Обзор показал, что регулярное умеренное употребление (не более 3–5 чашек в день) снижает риск общей смертности, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и некоторых видов рака. Работа опубликована в Nutrients.

Примечательно, что положительный эффект учёные отметили и от кофе без кофеина. Это связано с обилием в напитке биологически активных веществ, главным образом, полифенолов и других антиоксидантов. Эти вещества улучшают обмен глюкозы и снижают воспаление.

Кроме того, исследование показало, что кофе также полезен при болезнях почек и дыхательной системы. Регулярное употребление напитка также укрепляет кости и снижает риск когнитивных нарушений. При этом учёные отмечают, что неумеренное употребление кофе может вызывать тревожность и бессонницу. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также беременным нужно быть осторожными (о допустимых дозах лучше проконсультироваться с врачом).

Учёные вылечили аутизм у мышей

Исследователи из Университета Британской Колумбии сумели определить область мозга, которая связана с аутизмом. Блокировка этой зоны с помощью экспериментальных препаратов избавила животных от проявлений состояния. Работа опубликована в Science Advances.

Для экспериментов использовали мышей с мутацией в гене Cntnap2, из-за которой у них наблюдались типичные признаки аутизма:

социальная изоляция,

повторяющиеся действия,

действия, судорожная активность,

повышенная двигательная возбудимость.

Оказалось, что все эти проявления связаны с нарушением передачи сигналов в ретикулярном ядре таламуса. Это зона регулирует потоки информации между корой головного мозга и другими отделами.

Учёные предположили, что у аутизма и эпилепсии общая природа нарушений. Это предположение подкрепляется данными: у людей с аутизмом эпилепсия встречается примерно в 30% случаев (против 1% в среднем по популяции). Оказалось, что противоэпилептические (и другие экспериментальные) препараты, блокирующие ретикулярное ядро таламуса, снижали проявления аутизма. Стимуляция этой зоны, напротив, вызывало аутистическое поведение даже у здоровых животных.

Авторы отмечают, что их результаты открывают перспективу применения противоэпилептических средств для лечения аутизма. Впереди — клинические исследования.

Ковид оказался намного опаснее для женщин, чем для мужчин

© user14699452/Freepik

Крупное международное исследование показало, что у людей, перенесших COVID-19, есть признаки преждевременного старения артерий. При этом патологические изменения у женщин гораздо сильнее, чем у мужчин. Работа опубликована в European Heart Journal.

Ученые проанализировали данные почти 2400 участников из 34 медицинских центров разных стран. Оказалось, что даже у пациентов с лёгким течением COVID-19 через полгода после болезни артерии оставались более жесткими, чем у людей, не болевших коронавирусом. При этом у мужчин серьёзных изменений не обнаружили. А вот у женщин показатели жёсткости были повышены во всех группах, особенно у тех, кто нуждался в госпитализации (тяжёлый ковид).

Авторы отмечают, что патологические изменения в сосудах связаны с воспалением, а также нарушением работы нервной и гормональной систем. При этом точные причины более тяжёлых последствий для женщин пока остаются непонятны.

Учёные считают, что такие результаты требуют пересмотра подходов к наблюдению за пациентами после коронавируса. В частности они рекомендуют женщинам, которые перенесли тяжёлый или «долгий» ковид (симптомы которого ещё долго сохраняются) проходить регулярные осмотры у кардиолога.

Бактерии и вирусы обучили уничтожать рак

Учёные из Колумбийского университета разработали необычную терапию рака с помощью бактерий и вирусов. Результаты исследования опубликованы в Nature Biomedical Engineering.

Новая система получила название CAPPSID (Coordinated Activity of Prokaryote and Picornavirus for Safe Intracellular Delivery). Она работает по принципу троянского коня, когда бактерии Salmonella typhimurium доставляют внутрь раковых клеток вирус. Последний начинает в них размножаться и разрушает опухоль. Такой подход позволяет обойти защиту иммунной системы, которая обычно блокирует вирусы ещё до того, как они достигают цели.

Одна из главных проблем такой терапии — риск бесконтрольного распространения вируса в организме. Однако исследователи предусмотрели это. В данном случае вирус может созревать только в присутствии специального белка, который выделяют бактерии. Поскольку они концентрируются исключительно в опухоли, вирус не способен размножаться в здоровых тканях.

В перспективе исследователи хотят протестировать метод на разных типах опухолей и с другими вирусами, чтобы создать линейку противораковых средств на основе бактерий и вирусов. Уже подана патентная заявка и проводится работа по получению разрешения на клинические испытания.

Учёба замедляет биологическое старение

© The Yuri Arcurs Collection/Freepik

Американцы с низким уровнем образования стареют быстрее, чем их более образованные сверстники. К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Калифорнии. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учёные изучали не календарный возраст, а биологическое старение — совокупность изменений в организме, отражающих состояние органов и систем. Оказалось, что у людей с высшим образованием организм стареет заметно медленнее, чем у тех, кто окончил только школу. В конце 1980-х разница между этими группами составляла около одного года, а к 2018 году выросла почти до двух лет.

При статистической обработке авторы учли и привычные факторы риска — курение, ожирение, приём лекарств. Выяснилось, что они не объясняют этот разрыв. Главную роль здесь сыграло само образование, которое определяет выбор профессии, уровень дохода, доступ к медицинскому обслуживанию и стиль жизни.

Учёные отмечают, что люди с низким уровнем образования рискуют не только прожить меньше, но и дольше страдать от хронических заболеваний.

Главное

Кофе в умеренных количествах снижает риск смертности, а образование замедляет биологическое старение. Исследования показали, что COVID-19 опаснее для женщин, а эксперименты на мышах открыли перспективу медикаментозной коррекции аутизма. Учёные также разработали уникальный метод лечения раковых опухолей с помощью бактерий и вирусов.

