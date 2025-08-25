Уборка по науке: почему водка не подходит для дезинфекции

Дезинфекция уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы и снижает микробную нагрузку. Но как добиться такой чистоты в быту и нужна ли она? Разобрались, чем дезинфекция отличается от стерилизации и какие домашние методы эффективнее.

Шкала чистоты

Не всякую обработку можно называть дезинфекцией: у чистоты есть своя классификация. Для оценки используют десятичный логарифм (log). Он показывает, во сколько десятков раз стало меньше микробов после обработки.

1-log значит, что микробов стало меньше в 10 раз, то есть уничтожено 90% микроорганизмов;

значит, что микробов стало меньше в 10 раз, то есть уничтожено 90% микроорганизмов; 2-log — микробов стало в 100 раз меньше, или уничтожено 99%;

— микробов стало в 100 раз меньше, или уничтожено 99%; 3-log — в 1000 раз меньше, уничтожено 99,9%;

— в 1000 раз меньше, уничтожено 99,9%; 4-log — в 10 000 раз, или уничтожено 99,99%;

— в 10 000 раз, или уничтожено 99,99%; 5-log — в 100 000 раз, уничтожено 99,999%;

— в 100 000 раз, уничтожено 99,999%; 6-log — в 1 000 000 раз, уничтожено 99,9999%.

Для эффективной дезинфекции непищевых поверхностей снижение должно быть не менее 3-log (чтобы средство уничтожило 99,9% бактерий и вирусов), а для пищевых — не менее 5-log (99,999%).

Если необходимо уничтожить все микробы и споры, например в больнице или в маникюрном салоне, прибегают к стерилизации. Для этого нужно специальное оборудование (автоклав или сухожар).

Для оценки эффективности используют не шкалу log, а показатель SAL (вероятность нестерильного изделия). Стандартом для медизделий считается SAL = 10⁻⁶, то есть один шанс на миллион, что выжил хоть один микроорганизм.

Домашние средства дезинфекции

В медицинских организациях используют специальные средства для дезинфекции. Их можно использовать и дома, но это не обязательно. Коммерческих средств обычно достаточно, чтобы поддерживать нужный уровень чистоты.

Спирт

Этанол и изопропанол часто входят в состав дезинфицирующих средств, в том числе санитайзеров и антисептиков для кожи. Они денатурируют белки (меняют их химические свойства) и разрушают липидные мембраны (оболочку) вирусов.

Для хорошей дезинфекции кожи (3-log) нужна концентрация спирта не ниже 60%, а для поверхностей — от 70%, поэтому водка для обработки плохо подходит (в ней только 40%).

Кипяток

Тепло коагулирует белки (заставляет их сворачиваться) и убивает бактерии и вирусы. Кипячение может обеспечивать гибель 99,99% (4-log) патогенов, но есть нюанс.

Чтобы продезинфицировать предмет, нужно полностью поместить его в бурлящую воду температурой 100 °C и держать около 5 минут. Например, Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют обрабатывать так детские бутылочки.

Также кипячение применяют для стерилизации банок перед консервированием. Желательно кипятить их минимум 10 минут. Духовка или посудомойка для этих целей не подходят, они не могут обеспечить нужные условия для уничтожения всех патогенов.

Некоторые вещи, например ручки дверей или разделочные доски, продезинфицировать кипятком не получится — просто поливать поверхность горячей водой неэффективно.

Белизна

Гипохлорит натрия — сильный окислитель, который разрушает клеточные структуры и генетический материал патогенов. Белизна эффективна против многих бактерий, в том числе золотистого стафилококка, поэтому её используют в медицинских учреждениях. При этом многое зависит от концентрации раствора.

Для бытовых нужд достаточно приготовить 0,1-процентный раствор (при начальной концентрации белизны 5% соотношение с водой 1:50). Через пять минут после обработки таким раствором погибнет 99,99% патогенов (4-log).

При загрязнении биологическими жидкостями или спорами грибов нужен 0,5-процентный раствор белизны (концентрация 1:10).

Важно не смешивать белизну с другими чистящими средствами. При контакте гипохлорита натрия с аммиаком или кислотой выделяется токсичный газ.

Перекись водорода

Она разрушает мембранные липиды и ДНК клеток, поэтому работает против бактерий, дрожжей, грибков и вирусов. Однако результат зависит от концентрации и времени воздействия. Например, трёхпроцентная перекись водорода оказалась неэффективной против энтерококков и малоэффективной (2-log) против простейших рода Acanthamoeba (вызывают инфекции глаз и кожи), но в то же время обезвреживала риновирусы.

Преимущество перекиси в том, что она не пахнет, не меняет цвет и текстуру вещей, в отличие от белизны или спирта, например.

Хлоргексидин

Он нарушает мембраны и хорошо работает против бактерий и грибов, но на вирусы действует ограниченно. Например, против ротавирусов, аденовирусов и энтеровирусов он почти неэффективен.

Хлоргексидин работает лучше в сочетании со спиртовыми растворами, поэтому часто их используют вместе, например в антисептиках для рук.

Когда нужна дезинфекция

Дома тотальная дезинфекция обычно не нужна. Достаточно влажной уборки с моющим средством и точечной обработки потенциально опасных зон (ручки входной двери, санузла, кухонной раковины, разделочной доски).

Если нужно продезинфицировать игрушки или посуду, можно просто их прокипятить. Агрессивные дезинфицирующие средства желательно использовать по минимуму. Если нет источника инфекции, никакой дополнительной пользы они не дают, но лишний раз раздражают дыхательные пути и кожу. Для профилактики инфекций важнее мыть руки и проветривать помещения.

Главное

Тотальная дезинфекция в бытовых условиях обычно не нужна, но точечная может быть полезна. Например, периодически нужно обрабатывать санузлы, игрушки, детские бутылочки, кухонные раковины и разделочные доски. Домашняя дезинфекция для непищевых поверхностей считается успешной, если уничтожено 99,9% микробов. Для обработки пищевых поверхностей нужна эффективность от 99,99%. Такой результат дают коммерческие чистящие средства вроде белизны и спиртосодержащих растворов. А вот водка для дезинфекции не подходит.

