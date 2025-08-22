Микроволновка и здоровье: мифы о радиации, витаминах и пластике

Микроволновая печь есть почти в каждом доме. Она экономит время и делает жизнь проще, но вокруг неё до сих пор много страхов. Одни считают, что излучение может вызвать рак, другие боятся потерять витамины в еде или получить вредные вещества из пластика. Разобрались, что из этого правда.

© goffkein/Freepik

Как это работает

Микроволновка нагревает продукты с помощью электромагнитных волн. Они воздействуют на молекулы воды, заставляя их вибрировать и выделять тепло. Так еда быстро прогревается изнутри.

Один из самых распространённых страхов связан со словом «излучение». Многие думают: раз микроволновка излучает волны, значит, она может вызвать рак. Но микроволновка использует неионизирующее излучение. Оно не разрушает молекулы ДНК и не вызывает мутаций. Кроме того, безопасность этих приборов контролируется: производители обязаны соблюдать строгие стандарты по уровню допустимого излучения.

Национальный институт рака и Американское онкологическое общество подчёркивают: нет никаких доказательств того, что микроволновая печь при правильном использовании повышает риск онкологических заболеваний.

Свежие против замороженных: какие овощи и фрукты полезнее

Что происходит с витаминами

Любая термическая обработка снижает количество питательных веществ: часть витаминов разрушается под действием тепла. Особенно чувствителен к нагреву витамин С. Но микроволновая печь во многих случаях помогает сохранить ценность продуктов лучше, чем другие способы приготовления. Дело в том, что продукты в ней готовятся быстрее и почти без воды. Например, при варке брокколи в кастрюле часть соединений уходит в воду, а в микроволновке они остаются в овощах.

Исследования сходятся в том, что микроволновка — один из самых щадящих способов обработки и потери витаминов и минералов минимальны.

Пластик в микроволновке

Разогрев еды в пластиковых контейнерах вызывает больше всего вопросов. Дело не в самих микроволнах, а в химических веществах, которые могут выделяться при нагреве.

Некоторые виды пластика содержат фталаты и бисфенол-А (BPA). Эти соединения используют, чтобы сделать материал прочным и эластичным. При нагревании они могут переходить в еду. Фталаты связывают с нарушением гормонального фона, повышением риска метаболических нарушений и проблемами с фертильностью. Бисфенол-А также изучают как фактор, который может влиять на гормональную систему и иммунитет.

Поэтому эксперты советуют:

использовать только контейнеры с маркировкой «для микроволновки»;

не греть еду в старой или повреждённой пластиковой посуде;

по возможности отдавать предпочтение керамике и стеклу.

Другие возможные риски

Хотя микроволновка безопасна, у неё есть нюансы, о которых стоит помнить.

Акриламид в крахмалистых продуктах

Некоторые исследования показали, что при приготовлении картофеля в микроволновке может образовываться больше акриламида — вещества, которое в экспериментах на животных проявляло канцерогенные свойства. Данных о его влиянии на людей пока мало. Учёные отмечают, что риск можно уменьшить, если готовить продукты недолго или предварительно замачивать картофель.

Повреждённые микроволновки

Если дверца не закрывается или корпус треснул, пользоваться прибором небезопасно. В таких случаях его лучше заменить, даже если он работает.

Металлическая посуда и алюминиевая фольга отражают микроволны, из-за чего возникают искры. Это может повредить внутренние стенки печи и даже привести к пожару. Кроме того, еда, закрытая металлом, не прогреется, так как волны не проходят сквозь него. Поэтому использовать металл в микроволновке не стоит.

Нагрев молока и детских смесей

При разогреве в микроволновках смесь может нагреться неравномерно, из-за чего в одних участках появляются горячие точки. Это создаёт риск ожогов у младенцев. Кроме того, обсуждаются данные о возможной потере части питательных веществ.

В то же время новые технологии микроволнового нагрева, разработанные специально для детского питания, решают эти проблемы. Они позволяют плавно регулировать мощность микроволн и контролировать температуру.

Учёные раскрыли, как лучше есть: 3 раза в день или каждые 2 часа

Главное

Микроволновая печь не опасна для здоровья и не вызывает рак. Более того, во многих случаях такой способ помогает сохранить витамины и минералы лучше, чем варка или жарка. Потенциальные риски связаны не с самими микроволнами, а с условиями использования. Перегретая жидкость может вызвать ожог, при приготовлении картофеля образуется больше акриламида, чем при отваривании, а пластик, не предназначенный для микроволновки, может выделять химические вещества. Опасность также возникает при использовании старых или повреждённых приборов. Если использовать исправную технику, выбирать подходящую посуду и следить за временем нагрева, микроволновка остаётся удобным, быстрым и порой даже более полезным способом приготовления еды.

Важные исследования