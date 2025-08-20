Как по глазам узнать о риске сердечно-сосудистых болезней

Внезапная потеря зрения может быть связана не только с болезнями глаз, но и с нарушениями работы сердца и сосудов. Иногда такие изменения предвещают инсульт или другие серьёзные осложнения. Разобрались, какие глазные симптомы могут быть сигналом сердечно-сосудистых проблем.

Как зрение связано с сердцем

Изменения в сосудах глаз могут отражать общее состояние сердечно-сосудистой системы. Крошечные сосуды сетчатки страдают от тех же факторов, что и артерии в других органах. При гипертонии или диабете они становятся хрупкими, нарушается кровоток, что повышает риск инсульта. Первым сигналом могут быть внезапная размытость зрения или тёмные пятна.

Фибрилляция предсердий — одно из состояний, при которых риск особенно высок. Крупное когортное исследование, охватившее более 1 миллиона пожилых пациентов, показало: фибрилляция предсердий ассоциируется с повышенной вероятностью инсульта, связанного с поражением ретинальной артерии. Авторы отмечают методологические ограничения, но результаты подчёркивают необходимость выявления скрытой аритмии и профилактики тромбоэмболий.

Врачи Гарвардского университета отмечают, что окклюзия артерии (внезапная закупорка) сетчатки может указывать на высокий риск инсульта. Пациентам в таких случаях рекомендуют дополнительное обследование, в том числе УЗИ сонных артерий и сердца.

Как высокое давление влияет на зрение

Американская кардиологическая ассоциация предупреждает: неконтролируемая гипертония повреждает мелкие сосуды глаз и может приводить к тяжёлым осложнениям.

Повреждение кровеносных сосудов — ухудшение или полная потеря зрения из-за нарушения кровоснабжения сетчатки. Особенно высок риск у людей с диабетом.

Скопление жидкости под сетчаткой — вызывает искажение изображения или образование рубцов, которые ухудшают зрение.

Повреждение зрительного нерва — возникает из-за недостаточного кровотока и приводит к гибели нервных клеток глаза.

Также высокое давление увеличивает вероятность развития глаукомы и дегенерации жёлтого пятна — заболеваний, которые без лечения могут привести к слепоте.

Неочевидные глазные сигналы сердечных проблем

Некоторые изменения в области глаз тоже могут указывать на неполадки в работе сердца.

Ксантелазмы — мягкие желтоватые образования вокруг век. Они состоят из холестерина и могут быть признаком повышенного уровня липидов в крови. У половины людей с ксантелазмами показатели липидного профиля нормальные, но при семейной предрасположенности к ранним сердечно-сосудистым заболеваниям такие изменения требуют внимания врача.

Симптом Ландольфи — редкое явление, когда зрачки ритмично сужаются и расширяются в такт сердцебиению. Оно связано с аортальной регургитацией — состоянием, при котором клапан сердца неплотно закрывается и часть крови возвращается обратно в сердце. Симптом описан более века назад и встречается редко, но указывает на серьёзную сердечную патологию.

Роль врачей

Кардиологи и офтальмологи могут первыми заметить глазные изменения, связанные с сердечно-сосудистыми рисками. Эффективное лечение требует совместной работы специалистов.

Для пациентов ключевой шаг — не откладывать визит к врачу при внезапных изменениях зрения. По данным Американской кардиологической ассоциации, именно поддержание нормального давления и липидного профиля играет решающую роль в защите глаз и сердца.

Важна и регулярная проверка глаз: Гарвардская медицинская школа рекомендует обследоваться:

каждые 2–4 года после 40 лет;

ежегодно — при диабете 2-го типа;

и раз в 1–2 года после 65 лет.

Главное

Внезапное ухудшение зрения — это не только проблема офтальмологии. Часто оно связано с нарушениями работы сердца и сосудов: от гипертонии и диабета до атеросклероза и аритмии. Глазные изменения могут стать первым предупреждением о риске инсульта или других осложнений. Своевременное обращение к врачу, контроль давления, сахара и холестерина, а также регулярные обследования у офтальмолога помогают сохранить не только зрение, но и здоровье сердечно-сосудистой системы.

