Врач рассказала об ошибках, которые допускают при измерении давления

Регулярный контроль артериального давления — неотъемлемая часть заботы о сердце. Сегодня тонометр есть почти в каждом доме, но может ли он показывать неверные результаты и как правильно проводить измерения? Врач-кардиолог, к. м. н. Марина Хитрова рассказала «Рамблеру», почему важно следовать правилам и какие ошибки чаще всего мешают получить точные показатели.

© SrdjanPav/iStock.com

Высокое давление (или гипертония) — это один из главных факторов риска преждевременной смерти, связанной с болезнями сердца, инсультами и сердечными приступами. Однако из-за неточностей в измерениях можно упустить почти треть случаев повышенного давления.

Сердце — это насос, который качает кровь по всему организму. Она давит на стенки сосудов, так давление и измеряется.

Например, цифры 120/80 значат:

120 — верхнее (систолическое). Это давление в момент, когда сердце сильно сокращается и выталкивает кровь в сосуды. Показатель 120 означает, насколько сильный толчок оно даёт.

Это давление в момент, когда сердце сильно сокращается и выталкивает кровь в сосуды. Показатель 120 означает, насколько сильный толчок оно даёт. 80 — нижнее (диастолическое). Это давление в тот момент, когда сердце расслабляется между ударами, чтобы наполниться новой порцией крови. Показатель 80 означает, какое давление остаётся в сосудах, когда сердце отдыхает. Оно показывает, насколько расслаблены сосуды.

«Важны обе цифры, так как они показывают, насколько эффективно работает вся система — сердце и сосуды — как в момент максимальной нагрузки, так и в момент отдыха. Если верхнее давление слишком высокое, это сигнал, что сердцу приходится работать слишком тяжело. Повышено нижнее — значит, сосуды слишком узкие или неэластичные, кровь не может свободно по ним течь». Марина Хитрова врач-кардиолог, к. м. н.

Что влияет на точность

Давление — это динамический показатель, и на его значение при измерении в домашних условиях может повлиять много факторов, начиная от того, когда человек ел, и заканчивая тем, насколько ему холодно.

Факторы влияющие на точность:

Приём пищи, кофеина или никотина. Кофеин (кофе, чай, энергетики) может повысить давление на 5–15 мм рт. ст. Никотин вызывает кратковременное повышение давления. Тяжёлая еда тоже может слегка повысить показатели.

Кофеин (кофе, чай, энергетики) может повысить давление на 5–15 мм рт. ст. Никотин вызывает кратковременное повышение давления. Тяжёлая еда тоже может слегка повысить показатели. Полный мочевой пузырь может увеличить систолическое давление на 33 мм рт. ст. — это значительная погрешность.

может увеличить систолическое давление на 33 мм рт. ст. — это значительная погрешность. Физическая активность и стресс. Недавние нагрузки, эмоциональное возбуждение или тревога могут временно повысить давление.

Недавние нагрузки, эмоциональное возбуждение или тревога могут временно повысить давление. Положение тела во время измерения. Например, если рука находится ниже уровня сердца, человек скрещивает ноги или разговаривает, погрешность может составлять от 4 до 23 мм рт. ст.

Например, если рука находится ниже уровня сердца, человек скрещивает ноги или разговаривает, погрешность может составлять от 4 до 23 мм рт. ст. Тонометр и манжета. Старый или некалиброванный прибор может давать систематически завышенные или заниженные показатели, погрешность может быть в несколько десятков мм рт. ст. Неподходящий размер манжеты может сильно исказить результат: маленькая завышает, большая занижает давление.

7 мифов о гипертензии, которые могут стоить вам здоровья

Как правильно

Выбор домашнего тонометра

Врачи рекомендуют использовать автоматический тонометр с манжетой на плечо (бицепс).

Не рекомендуется использовать наручные мониторы (для запястья) и пальцевые устройства. Они дают менее точные показания.

использовать (для запястья) и пальцевые устройства. Они дают менее точные показания. Выбирайте сертифицированный прибор. Если вы не уверены, обратитесь за советом к своему лечащему врачу или фармацевту.

Если вы не уверены, обратитесь за советом к своему лечащему врачу или фармацевту. Убедитесь, что манжета подходит. Измерьте обхват плеча и выберите тонометр с манжетой подходящего размера.

«После покупки тонометра можно взять его на консультацию с врачом и попросить его проверить, правильно ли вы его используете и совпадают ли результаты с показаниями оборудования в кабинете», — говорит специалист.

Качественный автоматический тонометр служит в среднем 5–10 лет при правильной эксплуатации, но его точность рекомендуется проверять каждые 1–2 года.

Измерение давления

Подготовка к измерению, положение руки и другие факторы могут повлиять на результат на 10% и более. Это может привести к тому, что человек может не распознать высокое давление, выпьет лекарство, которое на самом деле не нужно, или врач неправильно скорректирует лечение.

Лучше всего измерять артериальное давление, сидя на стуле, поставив ноги на пол. Рука должна быть на опоре так, чтобы локоть находился примерно на уровне сердца. В таком положении следует оставаться на протяжении всего измерения.

Рекомендуется хотя бы один раз измерить артериальное давление на обеих руках, так как показатели на одной руке (обычно на правой) могут быть немного выше, чем на левой. Как правило, разница в систолическом артериальном давлении на правой и левой руке составляет 5 пунктов или меньше. Если разница между показателями на правой и левой руке постоянно превышает 10 пунктов, нужно сообщить об этом врачу. Это может быть признаком того, что бляшек в сосудах больше, чем диагностировано.

Чтобы правильно измерить давление:

За 30 минут до начала не пейте напитки с кофеином и не курите. Опорожните мочевой пузырь.

не пейте напитки с кофеином и не курите. Опорожните мочевой пузырь. Перед измерением посидите спокойно пять минут. Не пользуйтесь смартфоном и не смотрите ТВ.

Не пользуйтесь смартфоном и не смотрите ТВ. Надувная часть манжеты должна полностью закрывать не менее 80% верхней части руки. Манжету следует надевать на голую кожу, а не поверх одежды.

Не разговаривайте.

Измерьте артериальное давление дважды с небольшим перерывом между измерениями (минимум 1 минута). Если показатели отличаются на 5 единиц и более, измерьте давление в третий раз.

Россиянам рассказали, как головная боль связана с высоким давлением

Главное

Артериальное давление нужно регулярно мониторить для контроля работы сердца и сосудов. Верхнее показывает силу толчка сердца, нижнее — давление в сосудах в момент расслабления. На точность влияют: еда, кофе, никотин, полный мочевой пузырь, физическая активность, стресс, положение тела, старый или некалиброванный тонометр, неподходящая манжета. Для точных измерений дома используйте автоматический плечевой тонометр с подходящей манжетой, избегайте наручных и пальцевых устройств. Перед измерением 30 минут не курите, не пейте кофе, не занимайтесь спортом и опорожните мочевой пузырь. Сядьте удобно, не скрещивайте ноги, руку держите на уровне сердца, не разговаривайте. Измеряйте в одно и то же время, делайте 2–3 измерения с интервалом в одну минуту и записывайте результаты. Проверяйте точность прибора каждые 1–2 года.

Важные исследования