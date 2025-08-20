Шило на мыло: почему электронные сигареты не лучше обычных

Электронные сигареты и вейпы иногда преподносят как более здоровую альтернативу обычным сигаретам. Однако современные исследования говорят, что не всё так однозначно. Разобрались, чем опасны e-cigarette и есть ли у них преимущество.

Нет горения — меньше рисков?

Электронные сигареты ещё называют e-cig или POD-системами. Это могут быть многоразовые сигареты, одноразовые устройства или вейпы. Принцип работы у них похож: пропитанный специальной смесью из картриджа, капсулы или флакона фитиль нагревается с помощью спирали или пластины. Этот состав превращается в аэрозоль, который вдыхают через мундштук.

Основное их отличие от обычных сигарет в том, что в процессе курения не происходит горения, поэтому в организм попадает меньше угарного газа и сажи. И некоторое преимущество это действительно даёт.

Метаанализ 2025 года, включавший 18 исследований, показал: у тех, кто перешёл с обычных сигарет на e-cig, биомаркеры канцерогенного воздействия улучшились. Однако это были краткосрочные исследования, которые в среднем длились 5–7 дней.

По этим данным нельзя сделать вывод, что переход на альтернативные средства доставки никотина помогает снизить вероятность рака в будущем. Более того, изменения наблюдались только после полного отказа от традиционного курения. Комбинация POD-систем с обычными сигаретами такого эффекта не дала.

Никотиновая зависимость

Никотиновая нагрузка от e-cig сопоставима с сигаретной. Поэтому зависимость после них формируется точно так же.

В 2025 году сотрудники Университетской клиники имени Людвига-Максимилиана в Мюнхене провели эксперимент. Они сравнивали скорость доставки никотина и его концентрацию в плазме после курения многоразовых электронных сигарет, одноразовых и обычных.

Оказалось, что максимальная концентрация никотина в плазме после курения одноразовых сигарет сопоставима с обычными сигаретами. Однако пиковая нагрузка достигается гораздо быстрее: показатели растут уже в первую минуту. Поэтому потенциал привыкания к никотину у одноразовых электронных сигарет может быть даже выше, чем у обычных.

Многоразовые сигареты в этом контексте показали себя несколько лучше: суммарная доза никотина после них была ниже. Однако преимущество почти исчезает, если сессия длится дольше 5 минут.

Тяжёлые металлы

Обычные сигареты содержат тяжёлые металлы, чаще всего кадмий, который накапливается в листьях табака. В процессе горения часть кадмия переходит во вдыхаемый дым, поэтому у курильщиков его показатели в крови и моче стабильно выше нормы. Это влияет на риски сердечно-сосудистых заболеваний.

В электронных сигаретах горения не происходит, но риск может сохраняться. Исследование Калифорнийского университета 2025 года показало: в некоторых дешёвых моделях одноразовых устройств для курения используют некачественные нагревательные компоненты, которые быстро ржавеют. Из-за коррозии в аэрозоль попадают тяжёлые металлы: свинец, никель, сурьма. Причём ключевую роль играют режимы курения и длительность использования устройства. Чем выше температура и дольше сеанс, тем больше вероятность того, что тяжёлые металлы попадут в аэрозоль.

Болезнь вейперов

Альтернативные способы доставки никотина могут стать причиной серьёзного повреждения лёгких — EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury). Это состояние также называют болезнью вейперов.

EVALI чаще всего встречается у подростков. На фоне курения POD-систем в альвеолах (пузырьках в лёгких) скапливается жидкость и нарастает отёк, это нарушает газообмен. Постепенно развивается дыхательная недостаточность — лёгкие не справляются со своей функцией, и человек буквально задыхается.

Какой именно компонент или загрязнитель в вейпах приводит к таким последствиям, неизвестно. Подозрения падают на тетрагидроканнабинол и ацетат витамина Е — их чаще всего находят у пациентов с EVALI. Эти вещества используют в жидкостях для вейпов.

Обычно после отказа от курения и поддерживающей гормональной и кислородной терапии лёгкие восстанавливаются. Однако в тяжёлых случаях требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).

Главное

У электронных сигарет и прочих альтернативных способов курения нет явных преимуществ для здоровья по сравнению с обычными сигаретами. Несмотря на отсутствие горения, риск вдыхания тяжёлых металлов сохраняется, а более низкая канцерогенность ещё не подтверждена долгосрочными исследованиями. Электронные сигареты обеспечивает почти такую же никотиновую нагрузку, как обычные, поэтому зависимость от них тоже появляется. А после вейпов есть ещё риск заработать EVALI — тяжёлое повреждение лёгких.

