Учёные раскрыли, как алкоголь вредит сексу

В современной культуре прочно укоренилось мнение, что алкоголь раскрепощает и подстёгивает либидо. Однако научные исследования показывают: этанол — плохой помощник для секса. Разобрались, как спиртное влияет на возбуждение и при чём здесь «алкогольная близорукость».

Алкоголь влияет на несколько областей сексуального поведения.

Восприятие

Ещё в прошлом веке учёные экспериментальным путём выяснили, что женщина или мужчина, которые пьют алкоголь, воспринимаются более доступными и заинтересованными в сексуальном контакте.

Причём эксперименты с плацебо показали, что иногда достаточно просто думать, что человек пьёт. Когда под видом алкогольных напитков участникам давали безалкогольные коктейли, результаты были похожими. Это подтверждает теорию, что ожидания, связанные с действием алкоголя, влияют на сексуальное поведение после употребления спиртного.

Возбуждение

Либидо регулируют разные структуры и области головного мозга. Они работают как оркестр, контролируя сексуальное поведение, но по по-разному реагируют на алкоголь.

Субъективное возбуждение усиливается, а физическое — подавляется.

Сначала алкоголь подстёгивает нейроанатомию сексуального возбуждения:

Происходит выброс дофамина, который называют гормоном мотивации.

Снижается активность префронтальной коры, отвечающей за самоконтроль.

Активнее работают структуры, которые отвечают за желание и возбуждение (гипоталамус, миндалина, прилежащее ядро).

Однако на физиологическое возбуждение этанол в целом влияет отрицательно. Лабораторные исследования показывают: спиртное снижает генитальный ответ на эротические стимулы, особенно при умеренно высоких дозах. Например, в эксперименте Вашингтонского университета содержание в крови 0,8–1 промилле алкоголя ухудшило эрекцию. Для мужчины весом 80 килограммов это примерно 2–3 кружки пива или 3 бокала вина, выпитые за час натощак. Авторы полагают, что при более высоких степенях опьянения, которое трудно воспроизвести в лабораторных условиях, но встречается в реальной жизни, влияние алкоголя может быть сильнее.

У женщин картина схожая. При опьянении субъективные оценки могут почти не меняться, а физиологические показатели возбуждения снижаются. По данным метаанализа 2023 года, регулярное употребление алкоголя ассоциировано с повышенным риском женской сексуальной дисфункции — снижением либидо, болью при половом акте и трудностями с оргазмом.

То есть спиртное усиливает субъективное желание заниматься сексом, но в то же время тормозит физические возможности для этого.

Рискованное поведение

Исследования влияния алкоголя на сексуальность ведут уже больше 25 лет. За это время накопилось достаточно данных, подтверждающих, что острое опьянение повышает склонность к рискованному сексуальному поведению.

Под действием этанола люди чаще соглашаются на случайные контакты и незащищённый секс. Исследование 2015 года показало связь употребления алкоголя (особенно «тяжёлых эпизодов») с ВИЧ и другими половыми инфекциями. В состоянии опьянения люди отходят от рекомендаций по безопасному сексу, хотя в трезвом виде придерживаются этих правил.

Отчасти это объясняется тем, что человек фокусируется на немедленных стимулах, игнорируя возможные риски. Этому дали специальный термин — «алкогольная близорукость».

Что это значит

Сужение внимания в состоянии опьянения касается не только сексуального поведения. Мозг перестаёт учитывать долгосрочные последствия, в том числе правовые и репутационные. Поэтому поступки пьяных людей часто не вписываются в социальные и моральные нормы.

Современные исследования сходятся во мнении, что на сексуальное поведение сильнее всего влияет сочетание «алкогольной близорукости» и ожиданий от алкоголя. Субъективно спиртное может усиливать желание, но физиология секса при этом ухудшается. Поэтому для либидо алкоголь не помощник: он создаёт видимость возбуждения, которое на практике часто оказывается нефункциональным.

Главное

Алкоголь влияет на либидо, но не так, как хотелось бы. За счёт воздействия этанола на систему вознаграждения и префронтальную кору, которая отвечает за контроль, сексуальное желание субъективно после спиртного действительно может усилиться. В то же время алкоголь подавляет функциональное возбуждение (эрекцию и генитальный ответ), поэтому практической пользы от него нет. Зато спиртное провоцирует рискованное сексуальное поведение — пьяные легче соглашаются на секс с малознакомым человеком и чаще отказываются от презервативов. Отчасти этим подкрепляется миф, что алкоголь раскрепощает.

