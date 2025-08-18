Учёные научились восстанавливать потерянную память

Потерю памяти можно обратить, если воздействовать на митохондрии. Международная группа исследователей Университета Бордо (Франция) и Университета Монктона (Канада) опубликовала результаты эксперимента, который подтвердил эту теорию. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Митохондрии — энергетические станции, которые есть почти в каждой клетке организма. Особенно много их в нейронах мозга. Когда в митохондриях происходит поломка и они плохо работают, клетки не получают нужный объём энергии. Это сказывается на здоровье, в том числе на когнитивных способностях.

Более того, митохондриальная дисфункция в сочетании с нейротоксичностью амилоида и тау-белка считается важным механизмом развития болезни Альцгеймера. Первыми из-за нехватки энергии страдают синапсы (нейронные связи). Также энергетический голод провоцирует образование белка амилоида и изменение тау-белка. Они накапливаются и формируют бляшки, из-за которых разрушаются клетки мозга. Это сказывается на когнитивных функциях: памяти, мышлении, концентрации внимания.

Кроме того, амилоид проникает в митохондрии и ещё сильнее нарушает их работу. Получается порочный круг: из-за плохой работы митохондрий ещё больше накапливаются токсичные белки, а из-за токсичных белков хуже работают митохондрии.

Авторы статьи предположили, что если заставить митохондрии усиленно работать, можно будет обратить когнитивные нарушения, в том числе потерю памяти.

Чтобы это проверить, учёные создали искусственный рецептор mitoDREADD-Gs — молекулярный «переключатель», который усиливает работу митохондрий — и внедрили его в мозг мышей.

Затем у грызунов провоцировали провалы в памяти причём разной природы:

из-за приёма каннабиноидных препаратов;

болезни Альцгеймера;

из-за лобно-височной деменции.

Оказалось, что после активации рецептора mitoDREADD-Gs в митохондриях рос расход кислорода и мембранный потенциал — основные показатели их работы. На фоне этого менялось поведение мышей. Провалы в памяти из-за препаратов почти полностью проходили, а память у мышей с деменцией как минимум улучшилась.

Исследователи полагают, что такое воздействие на митохондрии может стать новым терапевтическим подходом для лечения людей с нейродегенеративными заболеваниями. Если научиться безопасно и избирательно повышать их активность в мозге, можно будет смягчать степень когнитивных нарушений.

Однако пока это только лабораторные опыты на животных. Нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, насколько безопасна такая стимуляция и будет ли она эффективна для людей.