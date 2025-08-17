Можно ли пить воду во время еды? Разоблачаем мифы

Споры о том, можно ли пить воду во время еды, идут годами. Одни считают, что это мешает пищеварению и разбавляет желудочный сок. Другие уверены, что жидкость во время еды — полезная привычка, которая помогает насытиться и даже поддерживает здоровье. Разобрались, что показывают исследования и есть ли смысл отказываться от стакана воды за обедом.

© pvproductions/Freepik

Как переваривается еда

Пищеварение начинается в момент, когда еда попадает в рот. Жевание стимулирует слюнные железы, выделяется больше слюны. В её составе есть ферменты, которые запускают расщепление питательных веществ:

Амилаза начинает разбирать сложные углеводы на более простые сахара.

Липаза запускает первичное расщепление жиров.

Кроме ферментов слюна содержит слизь, которая увлажняет и смягчает еду. В результате формируется пищевой комок, который легко проходит по пищеводу в желудок.

Дальше он смешивается с желудочным соком. Он содержит соляную кислоту и фермент пепсин, который расщепляет белки на более мелкие фрагменты — пептиды. Под действием кислой среды пища превращается в химус (полужидкую массу).

Далее химус поступает в тонкий кишечник. Поджелудочная железа выделяет ферменты:

амилазу — для продолжения расщепления углеводов;

для продолжения расщепления углеводов; липазу — для жиров;

для жиров; протеазу — для белков.

Печень вырабатывает жёлчь, которая поступает в кишечник из жёлчного пузыря и помогает эмульгировать жиры — разбивать их на мелкие капли, чтобы ферменты работали эффективнее.

Большая часть питательных веществ усваивается именно в тонком кишечнике. Остатки пищи переходят в толстую кишку, где происходит всасывание воды, формируется кал, а часть клетчатки перерабатывают бактерии микробиоты.

Четыре гормона, из-за которых вы переедаете, и что с ними делать

Популярные мифы

Газировка, соки и алкогольные напитки мешают перевариванию

Можно услышать, что кислые или алкогольные напитки во время еды пересушивают слизистую и мешают выработке слюны. Исследования показывают: крепкий алкоголь в больших количествах действительно уменьшает слюноотделение и может менять состав слюны. Такой эффект характерен в основном для напитков с высоким градусом. Пиво и вино заметно на выработку слюны не влияют. Кислые напитки, наоборот, могут стимулировать слюноотделение. При умеренном потреблении ни кислые напитки, ни алкоголь существенно не мешают перевариванию еды.

Вода разбавляет желудочный сок и ферменты

Распространённое мнение — вода снижает концентрацию кислоты и ферментов, и пища переваривается хуже. На практике пищеварительная система регулирует объём и состав своих выделений в зависимости от консистенции еды. Желудок вырабатывает ровно столько кислоты и ферментов, сколько нужно для переваривания. Вода этот процесс не нарушает.

Вода ускоряет выведение еды из желудка

Есть утверждение, что жидкость «вымывает» пищу, и она меньше контактирует с желудочным соком. Американские учёные, изучавшие скорость опорожнения желудка, выяснили, что жидкости действительно проходят быстрее, чем твёрдая пища, но на скорость переваривания твёрдых компонентов это не влияет.

Небольшие работы, изучавшие влияние температуры еды и напитков, дали разные результаты: иногда температура не играла роли, иногда тёплая еда немного ускоряла процесс. Есть данные, что очень тёплые жидкости (значительно выше температуры тела) могут замедлять опорожнение желудка, а холодные влияют на него слабо. В целом нет убедительных доказательств того, что вода, независимо от её температуры, способна серьёзно нарушить переваривание и усвоение пищи.

Сколько на самом деле нужно пить воды: что говорит наука

Польза воды во время еды

Вода участвует в переваривании пищи на всех этапах. Она помогает размягчать и измельчать еду, облегчает её прохождение по пищеводу и кишечнику, а также поддерживает работу ферментов и желудочного сока.

Достаточное количество жидкости снижает риск запора, поскольку вода размягчает стул и облегчает его продвижение по кишечнику.

Для людей, которые хотят контролировать вес, вода помогает быстрее почувствовать насыщение. В одном 12-недельном исследовании участники, которые выпивали около 500 мл воды перед каждым приёмом пищи, потеряли в среднем на 2 кг больше, чем те, кто этого не делал.

Вода не содержит калорий и не добавляет энергии в рацион. Поэтому если цель — снизить вес, замена сладких напитков водой во время еды может помочь сократить общее потребление калорий. Напротив, употребление соков, газировки, молока или других калорийных напитков во время еды увеличивает калорийность на 8–15%.

Запор у пожилых: как наладить работу кишечника без слабительных

Какие есть ограничения

Для большинства людей вода во время еды безопасна и может быть полезной. Но есть ситуации, когда её количество лучше контролировать.

Заболевания сердца, почек или печени. При этих состояниях врач может рекомендовать ограничивать объём жидкости, чтобы избежать перегрузки организма.

Гастроэзофагеальный рефлюкс и вздутие живота. У некоторых людей большие объёмы жидкости за едой усиливают неприятные ощущения. В таком случае лучше пить до или между приёмами пищи.

Набор веса. Если цель — увеличить калорийность рациона, не стоит замещать еду большим количеством воды во время приёма пищи, чтобы не снижать аппетит.

В остальных случаях строгих запретов нет, ориентируйтесь на самочувствие и рекомендации врача.

Главное

Исследования не подтверждают мифы, что вода во время еды мешает перевариванию или усвоению питательных веществ. Напротив, она облегчает продвижение пищи по пищеварительному тракту, поддерживает работу ферментов и помогает контролировать вес. Температура воды не влияет на качество пищеварения. Ограничивать её количество стоит лишь при заболеваниях сердца, почек или печени по назначению врача. Для большинства людей стакан воды за обедом — полезная привычка.

Важные исследования