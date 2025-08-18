Кто такие лунатики и можно ли их будить — отвечает невролог

Лунатизм — явление загадочное и сложное. Вокруг него много мифов и заблуждений. Врач-невролог Елена Кислова рассказала «Рамблеру», почему сомнамбулизм — это не болезнь и что делать, если столкнулся с лунатиком.

Кто такие лунатики

Лунатиков корректно называть сомнамбулами (от латинского somnus — сон и ambulare — ходить). Так говорят о людях с эпизодами сложного поведения во сне. Человек может ходить, разговаривать, двигать мебель, начинать уборку, но не осознавать своих действий, которые не всегда логичны и уместны. Например, сомнамбула может положить ключи в холодильник или «заправить» одеялом ванну. После пробуждения эпизод обычно забывается.

С медицинской точки зрения сомнамбулизм — это нарушение сна (парасомния), а не самостоятельная болезнь и уж точно не психическое расстройство.

«По разным данным сомнамбулизм чаще встречается у детей (примерно у 5–15%) и обычно проходит с возрастом. У части взрослых он сохраняется (около 1,5–4%). Если эпизоды редкие и неопасные, это особенность работы нервной системы. При частых или травмоопасных эпизодах нужно лечение». Елена Кислова Врач-невролог, цефалголог, алголог, отоневролог сети клиник Docmed и Docdeti

Почему появляется

Чтобы понять, почему возникают эпизоды лунатизма, нужно разобраться, как человек спит.

Есть две фазы сна, которые чередуются в течение ночи:

Медленного сна (NREM). Мозговая активность постепенно снижается, наступает глубокий сон: мышцы максимально расслаблены, сознание почти отключено.

(NREM). Мозговая активность постепенно снижается, наступает глубокий сон: мышцы максимально расслаблены, сознание почти отключено. Быстрого сна (REM). Активность мозга повышается, начинается фаза быстрого движения глаз. Человек в какой-то момент может проснуться, но не осознавать этого и обратно уходить в сон. Потом начинается новый цикл.

Сомнамбулизм возникает при неполном пробуждении из глубокого NREM-сна. Структуры, отвечающие за движения и простые автоматизмы, активируются, а зоны сознания и контроля — ещё нет.

«Из-за дисбаланса между тормозными и активирующими процессами мозг застревает между сном и бодрствованием. У этого состояния есть предрасполагающие факторы и триггеры», — поясняет невролог.

Что влияет на лунатизм:

Генетика. Если оба родителя лунатили в детстве, риск у ребёнка может достигать 60%.

Если оба родителя лунатили в детстве, риск у ребёнка может достигать 60%. Стресс и недосып. Самые частые триггеры: они делают глубокий сон менее стабильным, увеличивают число микропробуждений — и на этом фоне легче случается эпизод.

Самые частые триггеры: они делают глубокий сон менее стабильным, увеличивают число микропробуждений — и на этом фоне легче случается эпизод. Неврологические и психические расстройства. Сомнамбулизм чаще связан с депрессией, тревожными расстройствами, мигренью, эпилепсией, болезнью Паркинсона.

Сомнамбулизм чаще связан с депрессией, тревожными расстройствами, мигренью, эпилепсией, болезнью Паркинсона. Лекарства. Парасомнии бывают на фоне приёма некоторых психотропных средств, включая снотворные. В частности, такой побочный эффект есть у золпидема, залеплона и эсзопиклона.

Как распознать лунатика

Есть несколько типичных признаков:

Время. Эпизоды чаще случаются в первую треть ночи и длятся секунды или минуты.

Эпизоды чаще случаются в первую треть ночи и длятся секунды или минуты. Поведение. Сомнамбула выполняет действия (иногда довольно сложные), но плохо идёт на контакт.

Сомнамбула выполняет действия (иногда довольно сложные), но плохо идёт на контакт. Память. После пробуждения эпизод забывается, хотя возможны случаи без амнезии.

«Лунатик встает с постели с отсутствующим взглядом, может ходить, одеваться, что-то делать по дому, но не реагировать на окружающих и не помнить эпизод. Речь часто бессвязна, движения — неуклюжи», — комментирует врач.

Мифы о лунатиках

Лунатики реагируют на полнолуние. Отдельные исследования показывают, что во время полнолуния сон у части людей может быть чуть короче. Однако связи именно с эпизодами сомнамбулизма нет.

Лунатики ходят с вытянутыми руками. Поведение может быть разным: от бесцельного хождения до сложных действий. Глаза могут быть как закрыты, так и открыты.

Их нельзя будить. Лунатиков действительно лучше не будить во время эпизода. Но не потому, что они могут умереть или сойти с ума, а ради их безопасности.

«Резкое пробуждение дезориентирует и пугает сомнамбулу, повышая риск агрессии или падения. Оптимальная тактика — мягко направить человека обратно в кровать, разговаривая спокойным тоном», — советует невролог Елена Кислова.

Что делать, если столкнулся с лунатиком

Сомнамбула не отдает отчёта своим действиям и может невольно навредить себе или другим. Поэтому главное правило — не оставлять его одного.

Не паникуйте и не кричите. Это может испугать человека и спровоцировать неадекватную реакцию.

Это может испугать человека и спровоцировать неадекватную реакцию. Обезопасьте пространство. Уберите острые предметы, закройте окна, заблокируйте лестницы.

Уберите острые предметы, закройте окна, заблокируйте лестницы. Аккуратно сопроводите человека в постель. Избегайте резких прикосновений, обращайтесь к человеку по имени. Если он сопротивляется, просто следите за ним.

Избегайте резких прикосновений, обращайтесь к человеку по имени. Если он сопротивляется, просто следите за ним. Зафиксируйте эпизод на видео и запишите возможные триггеры. Особенно если эпизоды случаются часто или сопровождаются опасным поведением. Это может помочь врачу подобрать лечение.

«Можно установить сигнализацию на дверь спальни, убрать опасные предметы, организовать сон на низкой кровати. После эпизода не стоит подробно расспрашивать: человек скорее всего ничего не вспомнит, а вопросы усиливают тревогу», — советует врач.

Главное

Сомнамбулизм — это нарушение сна, а не психическое заболевание. Во время перехода из глубокого сна часть мозга, отвечающая за движения, активируется раньше зон контроля и сознания — отсюда автоматические и бессознательные действия. Обычно эпизоды лунатизма безопасны, но при частых, травмоопасных случаях нужно обратиться к сомнологу или неврологу. Во время эпизода не трясите и не кричите на лунатика — лучше спокойно сопроводить его в постель. Будить сомнамбулу можно, если есть риск травмы.

