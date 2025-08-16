Учёные создали новую зубную пасту из волос и шерсти

Учёные также выяснили, почему так важно лечить СДВГ, есть миндаль и быть осторожными с экстремальными диетами.

Зубная паста из волос восстанавливает эмаль и защищает от кариеса

Учёные из Лондонского королевского колледжа разработали технологию восстановления зубной эмали с использованием кератина — белка, который содержится в волосах, коже и шерсти. При взаимодействии с минералами слюны он образует прочное покрытие, имитирующее структуру и функции зубной эмали. Работа опубликована в Advanced Healthcare Materials.

В отличие от фторсодержащих паст, которые лишь замедляют разрушение зубов, кератин полностью останавливает разрушение. Он создаёт плотный минерализованный слой и закрывает каналы и поры, из-за которых зубы становятся чувствительными к факторам внешней среды (холодное, горячее, кислое). Такими пастами можно пользоваться ежедневно. Также кератин можно добавлять в гели для зубных капп, чтобы восстановить зубную эмаль.

Авторы исследования считают, что пасты и гели с кератином могут появиться в продаже уже через два-три года.

Лекарства снизили количество самоубийств и преступлений

Речь идёт о препаратах, снижающих симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Шведские учёные выяснили, что пациенты с СДВГ, принимающие такие лекарства, реже сталкиваются с ситуациями, которые бы угрожали их здоровью или жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.

Учёные проанализировали данные почти 150 тысяч человек. В течение двух лет наблюдения у пациентов на терапии снижался риск попыток суицида, дорожных аварий, употребления наркотиков, случайных травм и правонарушений. Особенно заметным эффект был у людей, которые уже сталкивались с такими проблемами. Вероятность повторного употребления наркотиков и совершения преступлений сокращалась примерно на четверть, а риск попыток самоубийства и ДТП — на 15%.

Авторы исследования подчёркивают, что эти данные могут повлиять на политику здравоохранения в странах, где до сих пор нет протоколов лечения СДВГ.

Учёные рекомендуют ежедневно есть миндаль

Ежедневное употребление более 60 г миндаля защищает ДНК и снижает окислительное повреждение клеток. К такому выводу пришли авторы метаанализа восьми клинических исследований, опубликованного в Scientific Reports.

Миндаль богат витамином Е, полифенолами и полезными ненасыщенными жирами. Такой состав позволяет эффективно бороться с окислительным стрессом — состоянием, при котором свободные радикалы повреждают липиды, белки и ДНК и ускоряют развитие хронических заболеваний. Анализ показал, что у участников, которые съедали более 60 г миндаля в день (это примерно две горсти), снижался уровень маркеров повреждения липидов и ДНК. При этом активность антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы повышалась. Полезна также и миндальная клетчатка, которая поддерживает рост полезных бактерий.

Стоит отметить, что миндаль очень калориен: и в сыром, и в жареном виде на 100 г приходится около 600 калорий. Это ставит под сомнение пользу ореха, о которой говорят учёные.

Создана молекула-антидот от отравления чадным газом

Учёные из Медицинской школы Университета Мэриленда разработали молекулу, которая может быстро выводить угарный газ из крови. Результаты исследования опубликованы в PNAS.

Отравление угарным (или чадным) газом — опасное для жизни состояние. Проблема в том, что чадный газ образует очень прочное соединение с гемоглобином, из-за чего последний теряет функцию переносчика кислорода. Сегодня лечение при таком отравлении сводится к активной кислородотерапии. Но даже после этого почти половина выживших страдает от долгосрочных повреждений сердца и мозга.

Новая белковая молекула RcoM-HBD-CCC действует как губка для угарного газа. Она извлекает его из гемоглобина в эритроцитах и выводит с мочой. Исходный белок RcoM был найден у бактерии Paraburkholderia xenovorans. Учёные модифицировали его таким образом, чтобы избирательно связывать именно угарный газ, не мешая гемоглобину переносить кислород. В экспериментах на мышах молекула очищала кровь от чадного газа менее чем за минуту. Для сравнения: при кислородной терапии этот процесс занимает более часа.

В отличие от других экспериментальных антидотов угарного газа, RcoM-HBD-CCC не вызывала резкого повышения давления или других побочных реакций. Учёные планируют дальнейшие доклинические исследования для определения безопасных доз.

Голодание и кето-диета по-разному влияют на стройных и полных

Учёные из Университета Британской Колумбии выяснили, что голодание и кетогенная диета неодинаково полезны для людей с разным типом телосложения. Работа опубликована в iScience.

Ограничение калорий и низкоуглеводное питание помогают организму эффективнее утилизировать жиры с образованием кетоновых тел. Последние обладают противовоспалительными свойствами и укрепляют иммунитет. Однако реакция организма у людей с ожирением и участников с нормальным весом оказалась разной.

В эксперименте добровольцы из обеих групп выдержали 48-часовое голодание. Анализ крови до, во время и после голодания показал, что у людей с ожирением в крови больше провоспалительных Т-клеток, чем у участников с нормальной массой тела. Примечательно, что этот уровень оставался высоким даже после голодания. Кроме того, у добровольцев с ожирением в крови было меньше кетоновых тел, а процессы, связанные с иммунной регуляцией, протекали слабее.

Таким образом, ожирение снижает положительное влияние кратковременного голодания на обмен веществ и иммунитет. Эти данные помогут врачам пересмотреть некоторые рекомендации для людей с избыточным весом.

